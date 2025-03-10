充滿濃厚傳統文化氣息的馬祖的秋慶活動，以鐵板燒塔節最具特色，這項祭典已經傳承了數百年，是目前台灣唯一僅存的除穢燒塔儀式，每年中秋時節在馬祖鐵板村舉行，象徵除舊迎新，祈求新一年的順利與平安~

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馬祖的交通資訊

若要參加馬祖秋慶，首先要了解如何抵達這美麗的島嶼，目前可以選擇搭乘立榮航空/星宇航空，以及新臺馬之星船隻前往!!

飛機航班由松山或台中機場起飛，有到南竿、北竿的航班，旅客只需提前一小時辦理報到手續，最快一小時便能輕鬆抵達南竿或北竿，航程便利且節省時間~

松山/台中南竿

松山北竿

起飛前一小時報到拖運行李，起飛前 30 分鐘關櫃，飛行一小時即可到達

購票資訊：https://reurl.cc/5pAqXG

而新臺馬之星則是一項長時間航程的選擇，船隻在夜晚22:00從基隆出發，船程約需九小時，隔日清晨抵達南竿或東引。儘管時間較長，卻能享受在海上迎接日出的獨特體驗，對喜歡海上旅遊的旅客來說，也是另一種感受馬祖的方式~

基隆(基隆港西二碼頭)->馬祖南竿(福澳港)/東引(中柱港)

■單日：基隆22:00→南竿07:00→東引11:30

■ 雙日：基隆22:00→東引06:00→南竿08:30

馬祖->基隆

■ 單日：東引06:30→南竿09:30→基隆17:00

■ 雙日：南竿09:30→東引12:00→基隆19:30

搭乘時間約9小時

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鐵板燒塔節｜起源

鐵板燒塔節的歷史可追溯至元朝時期，據說當時為了抵抗敵人的侵略，以燒塔作為信號來發動起義!!後來這一習俗隨著時間推移，演變成中秋時期將家中廢棄物堆積成一座塔，舉行的「燒塔」儀式，代表著除舊送厄、惜福、尊敬的含意~~而馬祖在過去軍管時期因燈火管制而中斷了燒塔節五十年，直至軍管結束後才得以恢復，並持續傳承至今

每年中秋節前後當地居民會將寫有厄運的「除穢卡」投入燒塔中焚燒，象徵著一整年的不順遂隨著火焰消失無蹤，祈求新一年更加順利。這項活動不僅具有深厚的文化意涵，也成為馬祖秋季節慶的亮點之一!!

鐵板燒塔節｜秋慶活動精華

今年的燒塔節活動相當精彩，除了有書寫除穢卡、手作搓白丸體驗、走讀鐵板導覽活動、創意踩街嘉年華之外，夜間還有園遊會市集、燒塔活動及晚會表演，非常值得來參與的馬祖秋祭慶典!!

書寫除穢卡

113馬祖秋慶「鐵板燒塔節」9月29日登場！下午起便有一系列豐富的活動登場~下午1點開始，在舊仁愛市場服務台跟金板境天后宮都可以繕寫除穢卡，寫下不順遂的事，並投入除穢桶，等待晚上的燒塔活動!!

舊仁愛市場內有馬祖知名小吃，如歡歡冰店與阿婆虫弟餅，利用活動時來到舊仁愛市場品嚐當地特有的小吃也很不錯呢~

手作扭白丸體驗

白丸是馬祖傳統米食，經過太陽曝曬後可耐久藏，是馬祖平樸又簡單的米食點心!!雖然製作看似簡單，卻頗具技巧~~現場有阿嬤手把手教導大家如何製作白丸，親身下去體驗才會發現原來真的很不簡單~~怎麼阿嬤們手腳這麼快阿~~

在體驗過程中，發現即便是簡單的食材與步驟，依然需要手工技藝與耐心~白丸與湯圓有點類似，但麵團僅需搓成細長型約拇指大小的寬度，然後再略壓扁後截一小段就完成了~

糯米粉與在來米漿以6:4混合後製作出來的白丸，經過仔細搓揉與曬乾即可保存，要吃的時候再水煮直至浮起來，用糖水調味後就是美味的甜點啦!!

別看扭白丸很簡單，這其中也 蘊含著馬祖人日常生活的樸實智慧!!煮白丸也需要技巧，需冷水時就將白丸放入開始一起煮，煮熟後再搭配枸杞、白木耳超養生，經過體驗後再來品嚐白丸的美味更能心有戚戚焉~

現場還有久違的磨米漿體驗，現在石磨真的很少了，這種傳統古法製作出來的米漿真的又好好流傳下去~

走讀鐵板導覽活動

透過導覽員的詳細解說，遊客能更深入了解馬祖的歷史文化，尤其是這個百年傳承的燒塔儀式，讓人對馬祖的文化脈絡有了更深刻的體悟~

創意踩街嘉年華

除了製作白丸，燒塔節現場還設有創意踩街競演，吸引了許多本地團體參與，各團體各顯神通，帶來活力四射的表演!!

小朋友的舞蹈表演也都精彩絕倫，可愛的舞姿吸引了大家的目光~~

另外也有踩街表演及民俗舞蹈，無論是表演者還是觀眾都沉浸在歡樂的氣氛中。

更有蛙人部隊展示英勇的氣概，舞獅團的表演也增添了熱鬧的氛圍!!

踩街競賽結束後可以將愛心貼紙貼到喜歡的隊伍框中，民眾投票占一小部分，主要還是依評審給分為主

園遊會市集

傍晚到晚上時有園遊會活動，每消費50元可蓋一點，蓋滿十點可以到園遊會服務台換取一份文創商品唷~~

來燒塔節活動不用擔心沒東西吃，傍晚之後有園遊會活動，賣的都是馬祖在地小吃，在園遊會就能一次吃到所有馬祖美食小吃，不用整個馬祖趴趴走才能收集到啦!!

園遊會中有許多馬祖當地的傳統小吃，從馬蛋、黃金餃、白丸甜湯到藍眼淚冷飲，每一種美食都充滿了馬祖的風土人情~

燒塔活動

到了晚上，燒塔儀式進入高潮，當地的耆老與縣長一同將代表厄運的除穢卡投入塔中，隨著熊熊烈火燃燒，讓不順遂的事情彷彿隨火焰煙消雲散!!

點起熊熊烈火後大家圍著火焰一起歡樂的跳舞，好不熱鬧啊!!

隨後一旁的燒塔也正式點燃，就讓大火將一切不如意及厄運通通都燒掉吧!!

而這場盛大的儀式也伴隨著火舞與煙火表演，將整個燒塔節的熱鬧氣氛推向高潮，如此近距離的看煙火真的超嗨的!!

晚會表演

燒塔節的尾聲則是一場精彩的火舞表演，精彩的從火鞭、火棍、火呼啦到人體煙火秀帶動全場的氣氛，觀眾們隨著音樂及火舞的節奏舞動，將整個夜晚點燃得熱鬧非凡~

馬祖的秋慶鐵板燒塔節不僅是一場視覺與感官的盛宴，更是體現了馬祖人對傳統文化的尊重與延續，整場活動豐富且多樣化，讓參與者都能沉浸在馬祖的歷史與風俗中!!這場充滿地方特色的傳統節慶，讓馬祖的秋天增添了無限魅力，若錯過了今年的盛會，不妨將它列入明年的行程，與馬祖一起度過一個充滿傳統與歡樂的中秋吧！

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