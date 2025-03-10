小時候最愛吃媽媽做的炒米粉，融合了蝦米.肉絲.青菜還有油蔥酥的鮮味和香氣

正值颱風蔬菜貴到下不了手的時刻，炒一大盤有媽媽味的台式炒米粉

賣場買的新竹炊(米)粉一包200g，加上配料可以炒出一大盤讓5個大人吃飽的份量份

炊粉要先泡水，讓細細粉絲吃水膨脹後再去拌炒才容易入味

炒米粉的材料(4~5人份)

新竹炊粉一包(200g)

高麗菜240g(約1/4顆)

紅蘿蔔40g(約1/3條)

洋蔥90g(約半顆)

木耳35g

豬絞肉100g

蝦皮3g

調味料:醬油2大匙，蠔油2大匙，白胡椒粉1/2茶匙，糖1/2茶匙

建議使用不沾鍋以避免有米粉鍋巴

1.高麗菜，紅蘿蔔，洋蔥，木耳都切成細絲

2.豬絞肉用1/2茶匙的蠔油先拌底味並炒熟備用

3.蝦皮先泡水，蝦皮要油爆出香氣，泡的水不要丟掉喔

4.鍋裡放2大匙油中火加熱先爆香蝦皮和紅蘿蔔，再放洋蔥炒軟後再放剩下材料翻炒

蔬菜類都有7分熟後放入已熟的豬絞肉翻炒

5.加入調味料翻炒幾下後要試鹹淡，此時的調味可以重一些，一會放泡過水的米粉鹹度就會被稀釋掉

6.把泡蝦皮的水倒入再加2飯碗(約400g)的水燒滾後放入泡開的米粉

7.用鍋鏟由底部把料汁往上翻蓋在米粉上，儘量讓米粉浸在料汁裡後加蓋轉小火悶煮8分鐘

若用中華炒鍋要留意鍋巴，加蓋悶煮時會因火力的強度影響料汁被收乾的程度而有鍋底巴鍋的情況

8.經過悶煮的米粉已經膨脹煮熟了

用鍋鏟搭配長筷多次的翻拌讓米粉們均勻的吃到醬色和醬味，再次嚐鹹淡就可以起鍋了

我習慣用鍋鏟切斷米粉確保寸寸細絲吃入口的Q彈口感

若太淡，醬油鹹巴先用熱水調勻再倒入翻拌

若太鹹，加少量的開水翻拌後稍微加大火力收乾水分

起鍋前再撒一把配色的蔥配色和自己炸的紅蔥頭酥增香

蔬菜放多一點就會有天然甜味，單一口味的醬油會死鹹我用素蠔油去調整鹹度，白胡椒也發揮很大作用

黑醋或辣椒油，就隨個人的喜好自由添加

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