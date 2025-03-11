這次要帶大家來到充滿藝術氣息的新北市鶯歌區，一起體驗什麼是現在最夯的「鶯式生活」喔！說到鶯歌，大家第一個想到的肯定是鶯歌陶瓷，但其實現在的鶯歌不只有陶瓷啦！透過台灣創意經濟促進會這幾年推動的鶯歌藝術城計畫，整個鶯歌變得更有風格、更有活力，到處都能感受到鶯歌獨特的魅力鶯歌景點真的是越來越豐富了。

這次的「鶯式生活回顧展」在新北市美術館展出喔！這個鶯歌景點是由新北市政府、文化局和新北市美術館共同主辦，台灣創意經濟促進會負責統籌執行鶯歌藝術城計畫，這個從2021年開始為期三年的計畫，真的讓大家更深入了解鶯歌的美好。2024年，他們特別把這幾年的成果做了一個總整理，從2024年9月20號到10月20號在新北美術館展出。

說到新北美術館，這個鶯歌景點的建築可是由大元建築工場的創辦人姚仁喜建築師親自規劃設計的喔！整個美術館包含了主體建築和地面的藝術街坊，設計理念就是追求跟自然環境的和諧平衡，還融入了很多人文歷史的觀點，展現出現代建築「現代性」和「人文性」的完美結合。

新北美術館的地點也很方便，就在鶯歌火車站附近，走路大約6分鐘就到，而且聽說未來台北捷運三鶯線開通後，交通會更方便呢！不過目前新北市美術館還沒有正式全面開放，現在只有開放第一期戶外園區、戲水池、沙坑和一樓的藝術街坊這些區域喔。

新北美術館 園區資訊

地點：新北市鶯歌區館前路300號

開放時間：週二~週日 10:00~17:00(若週一為國定假日正常開放，則延至翌日休園)

詳細交通資訊：請點連點

這位是「鶯式生活」計畫的主持人劉維公教授，他以前還是台北市文化局的局長呢！這幾年他真的很努力在推動街區活動，深入探訪了很多在地的文創店家，還成立平台把這些民間力量結合起來，真的是現在各地文化創意產業的重要推手。這次的拜訪行程，就是由劉老師帶我們一起回顧這些年鶯歌的發展成果。

台灣創意經濟促進會官方ig：acetw_official

這次的主題是「窯」，這個乘載著整個鶯歌記憶的載體。他們在鶯歌連續耕耘了四年，拍了上萬張照片，還改造了很多被遺忘的空間，很幸運可以看見屬於鶯歌生活方式的每一個故事，這些故事就像窯燒出來的作品一樣閃閃發光。

一個地方獨特的魅力就是它的價值係數。越多人懂得創造地方獨特的魅力，地方價值係數就會越高；地方價值越高，政府投入的硬體建設效益也會跟著放大或成長。

劉教授的團隊這三年來不斷努力的工作，就是串連那些願意投入價值創造的在地人士，形成一個自然的生態系。這三年內，他們有14個主要的合作單位，每一個都有很精彩的故事。接下來就帶大家看看這些在地店家在鶯歌努力的成果吧。

首先要介紹的是隱身在巷弄中的「穎村食光」，這是一間老屋餐廳，提供獲得很多老饕好評的歐風鄉村料理，也是很棒的鶯歌美食喔 。

他們保留了舊時的木作門窗，庭院也很有古樸的風格。一進門的右手邊，就擺放了很多陶器餐具，完全符合鶯歌在地的文化特色。

天花板是布幕垂降的設計，加上燈具的搭配，帶點鄉村風格。可能是因為老屋的天花板不高，所以桌椅設計也比較低，開放座位區大概可以容納十幾個人。另外還有一個和室座位區，大約可以容納6到8個人。

「穎村食光」是採預約主餐制的，所以想吃的主餐一定要事先預約喔。他們還有一些隱藏式的料理，算是無菜單料理，可以依照預算來出餐，這是特別為已經吃過大部分餐點的熟客設計的。

「穎村食光」也有自製甜點，闆娘每天做的甜點都會寫在小黑板上。

這天我們點的都是「穎村食光」的招牌料理。像是他們自家燉煮的風味濃湯和手作麵包，光是看到「自家燉煮」這四個字就覺得一定要點。

這天的是用鷹嘴豆和蘑菇等熬煮而成的濃湯，配上自家手作的法棍切片，把充滿空氣感的麵包沾上濃郁芳香的濃湯，真的會讓人忍不住把湯刮到一滴不剩！超滿足的！

每天都不太一樣的「村長隨市場季節變化的開胃菜」，這天的開胃菜是明太子烤玉米筍，上面還灑了像雪花一樣的起司，下面襯著番茄、烤南瓜和烤櫛瓜。看起來很簡單，卻能吃到店家的用心和食材天然的美味。

「大師陶盤上畫的綜合沙拉」也很特別，相當新鮮的生菜裡面還有火龍果、無花果，清脆的生菜搭配胡麻醬，簡單又清爽！

另外一道需要預約的「義式香料鹽烤現流海魚」，魚的種類要看當天進貨的漁獲。

這天的魚尺寸不小，用鹽烤的方式把魚包覆住，接著服務人員會在桌邊服務，把厚厚的鹽剪開來。看看這秋姑美麗的色澤，色彩斑斕，光看就讓人食指大動！

然後他們還會把鹽份過多的魚皮也一併去除。這天吃到的秋姑魚肉質非常細緻，帶有特殊的蝦蟹香味，而且肉多刺少，連充滿膠質的魚頭都被我們吃得乾乾淨淨呢

讓我最期待的還有這道「餅皮悶烤蜂蜜老饕半雞（需預約）」，上桌的時候外面是用披薩的餅皮包覆著半隻雞。一樣有桌邊服務，用刀把外面的餅皮切開，瞬間義式香料和烤雞的香氣撲鼻而來！

把餅皮剝開就能看到烤到金黃的烤雞了，真的超級香！

把餅皮剝開就能看到烤到金黃的烤雞了，真的超級香！

烤雞上桌時還附有手套，可以享受手扒雞的快感，還能看到雞汁不斷地滲出來。貼心的隊友把雞肉分解到方便食用的大小，底層有義式香料、小馬鈴薯塊和少許雞汁，把外層酥脆的餅皮沾著醬汁吃，超夠味！雞肉用的是文昌雞，所以口感比較有嚼勁，吃起來很香很紮實，千萬別錯過吸滿精華的馬鈴薯塊！

接下來這道也是我超期待的「穎村食光」招牌鍋巴飯。因為我們人多，所以點了兩種不同的口味。

「紹興馬告霜降豚鍋巴飯（需預約）」最迷人的地方當然是馬告和紹興酒的香氣。老闆說他用的是刺蔥，加上紹興酒，竟然散發出跟馬告很像的香氣，真的太特別了！主要的霜降豚油脂分布均勻，口感爽脆。

無論是配料還是米粒，都染上了紹興酒的香味，卻沒有酒氣，當天的老饕朋友都讚不絕口。

「番紅花時令海鮮鍋巴飯（需預約）」一打開蓋子，滿滿的海鮮邊冒著熱氣邊跟我們打招呼。當天的海鮮有蝦、蛤蜊、小卷、淡菜、蟳味棒等等，鋪得滿滿的，幾乎看不到底下的飯。

鍋巴飯的米粒是長米，煮得粒粒分明，卻不會太乾，吸飽了海鮮高湯的精華，帶著濕潤感，相當入味又不會太鹹。海鮮的表現也很棒，蝦子已經剖半很方便食用，淡菜和蛤蜊也能吃出新鮮度，我特別喜歡香脆可口的鍋巴！

吃完主餐，當然不能錯過甜點！「冰心可麗露」置身在像雪花一樣的糖粉中，看起來就像白雪之鈴一樣優雅。咬下去外皮非常酥脆，內餡柔軟細緻，口感就像冰淇淋一樣，是最完美的Ending！

穎村食光(主餐預約制) 店家資訊

FB：穎村食光

IG：hiddenvillage2.0

地址：新北市鶯歌區文化路213巷16號217巷步行50公尺左手邊

營業時間：11:30-15:00；17:30-20:30

店休日：每周一、二、三

完整食記：鶯歌美食 | 穎村食光（主餐預約制）令人驚豔的老屋歐陸鄉村料理

傳承四代、將近百年的陶瓷事業「新旺集瓷」。他們從1926年許家創業製陶開始，到現在快要一百年了。「新旺集瓷」這個名字是取自創辦人許新旺先生的名字，並結合了第四代創立的新創陶瓷品牌「集瓷cocera」而來的。他們旗下成立了許新旺陶瓷紀念博物館、新旺集瓷陶藝教室和旗艦門市，在這裡你可以了解這個四代製陶家族從製瓦、燒碗、磁磚到文創轉型的歷程，更可以親自體驗跟泥巴共舞的陶藝DIY，這也是很棒的鶯歌體驗喔！

「新旺集瓷」的營運長是許世鋼，他接手這個傳承四代的鶯歌陶瓷產業後，讓它有了全新的面貌。他以創辦人許新旺的名字，結合新創陶瓷品牌「集瓷cocera」，催生出「新旺集瓷」，並且成立了許新旺陶瓷紀念博物館和陶藝教室，讓更多人了解鶯歌陶瓷產業的故事，也拉近了人們與陶藝的距離。許世鋼也是鶯歌陶次瓦代代合作會的常務監事，看著鶯歌這個陶瓷重鎮走過50年的興衰，從700家工廠在短短兩年內剩下不到一百家，他思考著如何擺脫代工的宿命，加上面對接班的挑戰，老窯廠的新一代決定聯手改變代工模式，靠著品牌聯名、技術升級，一路打進米其林餐廳指定器皿的行列。許世鋼集結了這些接班人，想要透過品牌再造，重現鶯歌當年的風華。米其林餐廳指定器皿，許世鋼集合這群接班人，想要透過品牌再造，重現鶯歌當年風華。

在「新旺集瓷」也有「陶藝教室」，除了手拉坯、手拉陶、彩繪馬克杯、彩繪古早碗、馬賽克拼貼和陶板製作等基本課程之外，他們十月份還有工廠見學米其林餐具的課程，聽起來就很令人期待。

這些都是客人的作品，看起來好壯觀喔！這天我們也參與了他們的「逗一起彩繪DIY公仔課程」，一個人市價$380。在老師細心的教導下，無論大人小孩都玩得很開心！雖然我沒什麼美術天份，但親手繪製出這樣一個公仔，還是很有成就感呢！

新旺集瓷 店家資訊

官網： http://www.shuandws.com/

FB粉絲專頁： 新旺.集瓷The Shu’s Pottery/集瓷 Cocera

地址：新北市鶯歌區尖山埔路81號

電話：02 2678 9571

營業時間：10:00~18:00

店休日：每週一、二、三

「許家陶器品 KOGA tableware」是許世鋼自己創立的新品牌，還榮獲了2023日本Good Design設計獎喔獎。

！現場有一些老照片，也帶我們一起回到老鶯歌的年代，那時候鶯歌因為柴燒製陶，高高的煙囪冒出驚人的煙，那也是歷史的軌跡。

現在改用電窯，改善了空污問題，也讓陶製品質更加穩定。「KOGA許家陶器品」在日本中川政七商店的跨海輔導下，打造出融合傳統和現代風格的作品，一一展現傳承與創新，讓鶯歌陶瓷再次進化。

許家陶器品 Koga tableware 店家資訊

官網： http://kogatableware.com.tw/

FB粉絲專頁： 許家陶器品 Koga tableware

充滿藝術氣息的鶯歌藝文空間「夥房」。我隔了一年兩次來到這裡，「夥房」是由7位不同領域的創作老師，將一個老窯廠改造成為令人流連忘返的藝術空間。這是一個擁有90多年歷史的瓦斯老窯廠，現場不僅展示他們的創作，最近還由「水咖」在每週三提供咖啡和甜點，在火車經過的鐵路旁，享受不一樣的下午茶，真的是很特別的鶯歌體驗！

詳細介紹：夥房 90年老窯廠變身為絕美藝術空間 不用去日本 台灣也能在鐵路旁喝咖啡

「夥房」是由楊慶林、江坤起、歐長坤、黎幼蓮、鍾承恩、黃茂松、陳美霞這群不同背景的創作者聚在一起，把老窯廠變身為絕美空間，他們各自在陶作、水墨、花藝、書法、茶道、金屬複合媒材藝術、料理創作上都有獨到之處。老師們的作品，像是陶作、書法和花藝，呈現出一種靜謐的氛圍。

「夥房」的前身是擁有超過90年歷史的舊窯廠，他們還保留了當初的瓦斯管線，讓歷史的軌跡繼續傳承下去。在這幾位志同道合的夥伴們的改造和經營之下，才有了現在這個全新的面貌。「夥房」真的是鶯歌空間美學的代表！

90年的老屋整理起來肯定花了很多時間，但這些夥伴們用各自的創作妝點內部，讓舊瓦斯窯的每個角落都成了獨一無二的藝術裝置。

「夥房」是一個為了提升生活品質、增加生命深度而提供的藝文交流平台。來到這裡欣賞每一件都像是藝術品的陶作，身心也會隨之靜心自在。

裸露的紅磚、腐壞的門框，歲月留下了痕跡，加上創作的陶藝作品和花藝，展現出時下流行的侘寂氛圍。

原本燒窯的位置，現在蛻變成日式茶席，瀟灑的書法作品，盡顯東方之美。原本溫度極高的窯廠，如今已成為古樸優雅的地方。

上下這兩張照片是我隔了一年再訪時拍的，老師們的創作源源不絕。擅長陶藝的歐長坤老師製作的柴燒花器，古樸中帶有生命力。

黎幼蓮老師在路上隨手撿到的花材，都能變成點綴空間氣氛的魔法師。來訪的客人可以從現場各式各樣、各有特色的陶碗中，選一個自己喜歡的碗，品嚐暖心暖胃的鐵觀音茶。鍾承恩老師喜歡用鐵壺燒水，燒出一屋子的茶香。這天我們品嚐了超過40年的老鐵觀音茶，尾韻的甜味令人著迷，拿著這杯奉茶，品味的是職人們的用心和對文化創作的堅持。

「夥房」的屋後緊鄰鐵路，每天有無數班火車轟隆隆地經過，半戶外的鐵道旁座位區，在這裡喝上一碗醇厚的茶品，真的是一場聽覺、味覺、視覺的饗宴。

這天我們還遇到了「水咖」的老闆夫婦，他們每週三下午一點到六點會在「夥房」經營一日咖啡。。

私廚相關資訊，請洽水咖粉絲專頁：FB

這天喝到的手沖單品咖啡真的太香了！水咖闆娘很擅長製作果乾。

水咖進駐夥房的時間是每週三下午，每人消費350元，就可以享用手沖單品咖啡、果乾和磅蛋糕，每次的品項可能會稍微不同。

我們坐在鐵道旁，聽著火車轟隆隆地經過，不用去日本，也能享受在鐵道旁喝咖啡的悠閒情致。

我們還喝到了「鄧爸麥酒」。 「鄧爸麥酒DB Brewery」成立於2005年，他們的釀酒師是台灣少數真正啤酒釀造科系畢業，並且擁有德國註冊釀酒師執照的人。鄧爸用20多年的釀酒經驗打造了台灣精釀啤酒的夢工場，是世界啤酒專業大賽的常勝軍。在夕陽西下的午後，坐在鐵道旁喝上一杯啤酒，真是暢快啊！

「黃茂松」老師來自鶯歌的香腸世家，在鶯歌的街道上常常可以看到他的身影。這天他還特地準備了現烤香腸跟我們分享，我第一次吃到芋頭香腸，真的可以吃到芋頭本人，口感超有趣又很好吃！貼心的黃老師還特地將洋蔥泡過水，讓我們搭配香腸一起吃。

之後大家也各自私下跟各位老師交流，老師們都很樂意回答我們的問題，現場氣氛加上空間的氛圍，真的讓人捨不得離開。「夥房」的創作老師們把鶯歌的老窯廠變成了一個私房秘境，可以在這裡喝茶、捏陶，還能用餐看火車，想來玩記得要先預約喔！

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夥房 店家資訊

夥房簡介 https://youtu.be/4cc7BQsEDvk

FB社團： 夥房

地址：新北市鶯歌區中正二路78號

電話：0930 665 230

營業時間：採預約制

老師個人介紹影片：

歐長坤 https://youtu.be/Lbii0K4XmR8

楊慶林 https://youtu.be/OgFT56ncEDc

江坤起 https://youtu.be/QI1Mnq8Eqgs

鍾承恩 https://youtu.be/PXi9pj1HCi0

黃茂松-食演生活家 https://youtu.be/pmXX0XS8zaE

黎佑蓮 https://youtu.be/AVy5ZY5DmdI

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