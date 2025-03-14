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饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

2025-03-14 09:00:00 文字：艾斯
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艾斯

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這次鎖定的是國際知名的饒河街夜市，說到饒河街夜市，那可是觀光客來台北必吃的夜市之一，最近在網路上看到台北市市場處舉辦的「台北夜市打牙祭」整個燃起我的夜市魂，剛好有外國朋友帶著小朋友回台灣玩，當然要帶他們來饒河街夜市體驗一下正港的台北夜市美食，順便也整理了這篇超實用的饒河街夜市懶人包，除了那些排隊名店，還要挖出一些隱藏版的必吃小吃。

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

首先一定要提到最近超夯的「台北夜市打牙祭」，這個活動可是台北市市場處主辦的，到今年已經是第15屆了，除了要讓更多人知道台北夜市的厲害，幫攤商增加生意之外，也鼓勵他們開發更多厲害又有創意的料理喔。 我們這些消費者呢，就可以直接跟老闆們互動，感受一下最local的夜市生活，邊逛邊吃邊聊天，體驗一下獨特的台式夜市文化和氣氛。 而且每年還有美食評比，就是要展現台北夜市獨特的魅力和豐富的餐飲選擇，讓「迺夜市」變成一種文化傳承和台北市的特色活動招牌。

還有一個很酷的「夜市十大神美食榜」票選活動喔！ 透過這個活動，夜市裡的攤商就能展現他們厲害的廚藝，也能吸引更多國內外的觀光客來台北玩的時候，有個必吃的美食參考。 這次的票選時間是9/6~10/11，每個帳號每天可以投10票，頒獎典禮結束後還會抽出10名幸運粉絲送精美小禮物呢

活動介紹：https://www.2024tpe-nightmarket-festival.com/

 

心心港式腸粉 SIN SIN H.K Rice Roll

心心港式腸粉 SIN SIN H.K Rice Roll 精選照片

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。
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心心港式腸粉 SIN SIN H.K Rice Roll 店家簡介

他們家的腸粉做法很不一樣，是用比較傳統的布拉式技法製作的喔。 雖然這種做法比較費時，但是口感真的比較Q彈滑嫩，聽說就算涼掉也好吃呢！ 一般腸粉皮是用純米漿做的，需要靠醬料來增加味道，但是老闆夫婦為了讓大家吃到更有層次的口感，特別用特製醬料醃製內餡，所以就算想吃清淡一點的朋友也不會覺得味道太單調。 我個人大推他們的蝦仁腸粉喔！

推薦餐點：蝦仁腸粉

心心港式腸粉 SIN SIN H.K Rice Roll 店家資訊

心心港式腸粉 SIN SIN H.K Rice Roll
店家電話：0982327468
店家地址：105台北市松山區饒河街204號路中攤36

 

 

劉家現烤玉米

劉家現烤玉米 精選照片

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。
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劉家現烤玉米 店家簡介

這間「劉家現烤玉米」也是饒河街夜市的排隊名店， 他們家用的是特有的糯米種跟珍珠種配種的玉米，搭配獨門醬汁現煮現烤，吃起來Q彈又夠味，醬香味超濃郁，很多人吃完都念念不忘，在網路上也是討論度超高，變成觀光夜市裡大家爭相品嚐的人氣美食。 看著一根根高品質的玉米在烤爐上整齊地翻轉，刷上醬汁慢慢變成金黃色，光看就超誘人，烤的時候散發出來的香氣更是讓人受不了，一咬下去，獨特的沙茶香味衝出來，裹滿醬汁Q彈入味的玉米越嚼越香，濃郁的滋味和獨特的口感真的會讓人一口接一口停不下來，好吃到想自己獨吞，他們的招牌原味我超推（喜歡芝麻的可以請老闆加喔）！

劉家現烤玉米 店家資訊

劉家現烤玉米
店家電話：0981079558
店家地址：105台北市松山區饒河街223-221號

 

 

十全藥燉排骨

十全藥燉排骨 精選照片

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

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十全藥燉排骨 店家簡介

他們很特別的是用了兩次熬煮的料理手法，先用十幾種中藥材慢熬五小時，再加入豬肋骨和豬龍骨燉煮一個多小時，燉出來的藥燉排骨口感溫潤醇厚，完全沒有濃烈的中藥味，在饒河街觀光夜市一直都有很好的口碑。 經過慢火燉煮的藥燉排骨湯頭清澈不混濁，也沒有中藥的苦味，取而代之的是藥材跟排骨融合的溫潤香氣，淡淡的中藥味喝起來清甜順口，一點都不油膩，喝完也不會口渴。
豬肋骨的筋膜部分還保留一點嚼勁，龍骨部分的瘦肉不會爛爛的，越嚼越香，沾上他們特製的豆瓣醬味道更濃郁厚實，口感超有層次，很多怕中藥味又想補一下的朋友都會來這間。 他們的藥燉土虱跟脆皮臭豆腐聽說也很讚喔。

餐點推薦：藥燉土虱、脆皮臭豆腐

十全藥燉排骨 店家資訊

十全藥燉排骨
店家電話：0955963188
店家地址：105台北市松山區饒河街191號

 

 

金林三兄弟藥燉排骨

金林三兄弟藥燉排骨 精選照片

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

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金林三兄弟藥燉排骨 店家簡介

這間可是飄香30年的老店，香氣非常濃郁，還在2014跟2018年被媒體評選為全國百大名店之一呢！ 他們用當歸、川芎、肉桂、甘草和其他珍貴藥材，加上豬肋骨和豬龍骨一起用小火燉煮一個多小時，燉出來的湯底很清澈，沒有濃濃的中藥味跟苦味，反而帶有一股清爽的甘甜口感。 燉到軟嫩的排骨又大塊份量又足，輕輕一夾骨肉就分離了，濃郁的肉香一入口，那香氣會在嘴裡久久不散，讓人覺得很溫暖也很幸福。 他們家的藥燉羊肉、滷肉飯、臭豆腐也是很多人推薦的喔。

金林三兄弟藥燉排骨 店家資訊

金林三兄弟藥燉排骨
店家電話：0966888176
店家地址：105台北市松山區饒河街173號

 

 

金賞東山鴨頭

金賞東山鴨頭 精選照片

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

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金賞東山鴨頭 店家簡介

他們總共有20幾種食材，每一種都用特製的滷汁細火慢滷，呈現出特有的焦糖色澤，等客人選好之後再入鍋油炸。 經過油炸的食材香氣更提升，滷汁的精華跟食材完美融合，剛炸好的食材顏色黑亮黑亮的，還透著黑糖般的甜香味，一入口那特有的焦甜香氣會在嘴裡爆開，喚醒所有的味蕾，濃郁的滋味真的會讓人一口接一口停不下來，吃完還會唇齒留香。 他們就是用先滷後炸的方式，把東山鴨頭的美味完美呈現，食材一下鍋油炸那濃郁的焦糖香氣，更是會吸引遊客聞香而來。 他們的鴨腱頭、特製豆干、豆皮、鳥蛋聽說也是必點。

金賞東山鴨頭 店家資訊

金賞東山鴨頭
店家電話：0922174731
店家地址：105台北市松山區饒河街138號

 

 

杏花村

杏花村 精選照片

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

杏花村 店家簡介

如果逛累了想來點甜的，這間「杏花村」絕對不能錯過！ 他們在饒河街觀光夜市可是做杏仁豆腐的箇中翹楚，很多人從小吃到大，甚至還會帶孫子來吃，就知道老闆的功力有多深厚了。 他們是用純杏仁加入糖和洋菜熬煮，純天然不加香料，吃起來不會有刺鼻的感覺也沒有苦味，只有一股淡淡的優雅香氣。 加入碎冰跟特別熬煮的冬瓜糖水，吃起來清爽又沒有負擔，是很簡單又樸實的古早味甜品。

杏花村 店家資訊

杏花村
店家地址：105台北市松山區饒河街115號

 

 

八一冰品

八一冰品 精選照片

饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。

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八一冰品 店家簡介

他們家的各種甜品飲料就像老闆認真製作的態度一樣，總是獲得好評。 小小的攤位雖然甜品種類不多，但是每一杯都有40年的歷史傳承，連飲料裡加的糖水都是老闆娘用砂糖慢慢熬煮的真正古早味。 他們的仙草乾是老闆遠從關西採購回來的，光堆在廚房就香氣十足，經過精心熬煮的味道更是讚，很多挑剔的客人都誇他們用料實在、口感佳，是夏天消暑的聖品。 他們的綜合冰跟黑珍珠加鮮奶是我的推薦喔。

八一冰品 店家資訊

八一冰品
店家電話：0919450866
店家地址：105台北市松山區饒河街夜市-地346

 

 

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/raohe-night-market/

 

 

 

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十全藥燉排骨

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place台北市松山區饒河街107號攤位
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美味度
2.00
服務品質
1.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
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