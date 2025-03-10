說到基隆美食，大家第一個想到的通常是廟口夜市

但如果你只知道這裡，那就太小看基隆的美食版圖了

在基隆火車站附近，藏著一間低調卻超人氣的60年老店—車站阿伯

每天一開店就大排長龍，光是聞到滷汁香氣，就讓人口水直流

這裡的豆干包、魚丸，不只便宜，還充滿老基隆的古早味

許多在地人都是從小吃到大，甚至有老顧客笑說：「這味道連我阿公阿嬤都讚不絕口！」

這間傳承三代的銅板美食，真的有讓人懷念的魔力

車站阿伯豆干包魚丸專賣店

地址：基隆市仁愛區忠二路53號

營業時間：09:30–21:30

車站阿伯的位置就在基隆火車站附近，雖然沒有顯眼的招牌

但每到用餐時間，店門口總是擠滿人潮，甚至有時候要排隊等上一會兒才能吃到

不同於華麗的餐廳，這裡的小吃攤充滿濃濃的人情味，老闆和老闆娘每天忙進忙出

手腳俐落地準備美食，嘴裡還不忘和熟客們閒話家常，讓人一走進店裡就有種回家的感覺

來這裡用餐，你會看到不少上了年紀的老顧客，一邊品嚐美食，一邊回憶著小時候放學後來這裡買豆干包的日子

這種歲月醞釀出的好味道，正是車站阿伯屹立不搖的原因

別小看這盤燙青菜，車站阿伯的做法和外面可不一樣

當天現挑的新鮮蔬菜，川燙後保留鮮嫩口感

最後再淋上獨門蒜蓉醬油與滷汁，鹹香入味、脆口清爽，每一口都是懷舊好滋味

來到基隆車站阿伯，除了必吃的 豆干包、魚丸湯

還有一組內行人才知道的黃金組合—吉古拉、豬血、嘴邊肉

這三樣滷味不僅各有特色，搭配在一起更是口感炸裂，每一口都是不同層次的享受，根本停不下來

豆干包是基隆隱藏版小吃，外面不太容易吃到

和一般豆干不同，這裡的豆干滷得金黃透亮，外皮微Q，裡面塞滿冬粉、蔥花，每一口都充滿滷汁香氣

再淋上一點蒜蓉醬油，搭配辣椒醬一起入口，鹹香夠味，層次豐富，不管是當正餐、點心，還是宵夜，都是絕佳選擇

有些老顧客甚至會一口氣外帶好幾顆，回家冰起來慢慢吃，因為這種 傳統豆干包，可不是哪裡都吃得到的

豆干包—吸滿湯汁，爆汁系口感

🐟 魚丸—Q彈有嚼勁，魚漿鮮味滿滿

🥩 牛肉丸—扎實飽滿，肉汁四溢

基隆不只有海鮮，這碗 油潑麵也是隱藏版必吃

勁道手工麵條，淋上熱騰騰的紅油，再撒上滿滿 花椒、辣椒粉、蒜末、蔥花，光看就讓人口水直流

拌開後香氣四溢，麻辣夠勁，每一口都是香、麻、辣的極致享受，真的一絕

紅燒牛肉麵的精髓之一，就是那軟嫩多汁的牛肉

牛肉選用優質肉塊，經過長時間慢燉，肉質完全吸收了滷汁的醇厚香氣

咬下去的瞬間，肉質嫩滑，富有嚼勁，不僅不柴

還能感受到每一口都蘊含著濃郁的牛肉香氣，入口即化，超級滿足

最讓人驚喜的是，這樣的美味，一顆豆干包+一碗魚丸湯，竟然不用100元

在這個物價飛漲的時代，還能用銅板價吃到這麼有誠意的傳統美食，真的讓人忍不住想多點幾份

這也是為什麼車站阿伯的生意這麼好，因為不管是學生、上班族，還是觀光客，都能輕鬆享受這道60年不變的古早味

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