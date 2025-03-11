喜歡日式料理小資女有福了，新北又發現一間寶藏店，高田食堂推出九宮格餐盒，只要168就可以一次享用海陸大餐，真是視覺與味覺上的雙重享受，新鮮魚貨產地直送，餐點多樣化選擇，價格親民還不收服務費，Google評論送小菜，內用還附免費麥茶跟味增湯無限續，以及隱藏版日式便當120元起就有，真是蘆洲CP值高日本料理。
平價享用日式料理。
高田和風食堂日式便當（附湯）120元起就有。內用限平日供應。
最新DM，實際DM以店家為主。
哇！看起來超美味的！可以單點又可以套餐，多道料理百元初就有。影片分享
招牌必點：日式炸蝦天150元，也就是日式炸蝦天婦羅附沾醬，擺盤精緻又美味。
招牌必點：土瓶蒸60元，湯頭鮮田，裡面有超多配料還有海鮮，CP值超高。
Google評論送小菜，鹽燒香魚定食248元，升等定食套餐有白飯、小菜、沙拉、蒸蛋、甜湯等。
招牌必點：照燒雞腿丼125元，鮮嫩多汁的雞腿加上親子丼，相當好吃。
招牌必點：日式九宮格便當168元，有鮮蝦、鯖魚、燒肉、蕃茄玉米、日本海帶芽、唐揚炸雞，還有三種口味主食，一整個超豐盛的～
一不小心點滿滿的一桌，每人平均居然不用200元就可以享用日式料理海陸大餐。
蘆洲在地30年日式料理的高田食堂，不僅價格親民，食材也很新鮮，是一間讓人會想回訪的寶藏愛店。
高田食堂 民族店：新北市蘆洲區民族路174號；營業時間：11:00-14:00；16:30-20:30 五六17:00-21:00
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