桃園免費賞花景點/季節限定【龍潭魯冰花季】大北坑休閒農業區12公頃茶園魯冰花海/葉家茶園(觀景台視野遼闊)魯冰花期大約可賞到3月中旬唷! 龍潭梯田茶園魯冰花景真美

2025官方魯冰花季系列活動3/7剛結束

但因今年氣候較寒冷(魯冰花)開花時間較慢；小紫3/7騎車上山賞遊(很多區)魯冰花尚未盛開so預估可繼續賞花到『3月中旬』左右。

3/8後上山(已無交通管制)囉! 開車可雙向自由進出大北坑休閒農業區賞花

原文 桃園免費賞花景點/季節限定【龍潭魯冰花季】12公頃茶園魯冰花海(大北坑休閒農業區)葉家茶園觀景台視野遼闊。龍潭梯田茶園魯冰花

12公頃魯冰花田(花海)分成數區(展出)

有些區域目前盛開ing；有些則是花開約5成

趁官方舉辦的小龍年遊大龍門『花漾茶山、春遊賞花』魯冰花季系列活動(3/7)結束這天中午

臨時決定騎車來龍潭賞魯冰花

目前(產業文化園區)茶裏王涼亭區花開最美。再來是(大北坑)葉家茶園入口斜坡的魯冰花區與(大北坑遊客服務中心)旁的魯冰花海

(若氣候穩定/不要一直下大雨)花期一路賞到3月中旬(沒問題)

想一覽梯田茶園搭配金黃花海魯冰花景與遼闊山景可到葉家茶園內最上方『觀景台』欣賞

2025魯冰花季

(花期大約可到3/16)

魯冰花展區: 大北坑休閒農業區&三水社區

導航可設地址:桃園市龍潭區三水里大北坑街1998巷8號(大北坑遊客中心)

粉專: https://www.facebook.com/dbkcom

花海位置與停車資訊官網｜ https://hakkadata.tycg.gov.tw/20076

更多魯冰花季景點與交通資訊。您也可以掃(下圖)QR Code進入(桃園市政府客家事務局)官網查看

我是騎機車從台3線50k(轉)桃20縣道(上山)往大北坑休閒農業區前進

看到大北坑休閒農業區入口意象! Y字路口時(循左線)續行，依導航指示即可抵達(大北坑休閒農業區)賞魯冰花

一路下坡後您會看到山路(右手邊)有一個大停車場(印象中此停車場稱:大北坑茶園停車場？）

此區是(葉家茶園)魯冰花區

停車場旁坡道(魯冰花)3/7開正美!

超多旅人會在此區與花海合影

站在高處往(左下看) 沒錯! 盛開的魯冰花就位在停車場旁(距離超近)

非常適合不想走茶園步道

只想拍幾張相片(快閃)的遊客

桃園龍潭(大北坑休閒農業區)是全台灣最早種魯冰花區域又有魯冰花的故鄉稱號

每年2~3月是魯冰花開花期

另一處賞魯冰花景點在台北貓空(樟樹樟湖環狀步道)每年大約2月是花季(乘貓纜賞花一日遊)很可以。

最後一個賞花景點

則是苗栗(八甲茶園區)小紫2021曾經賞遊過( 遊記點我 )那裡的魯冰花田挺美的；但似乎2022後(魯冰花季)就沒再舉辦免費賞花活動了。苗栗的魯冰花季不曉得何時才會再舉辦？待(魯冰花開花時節)您可以搜尋一下是否有花可賞？

大北坑魯冰花是種在茶園裡梯田式(紅土)坡道

今年天氣寒冷花期有延後

桃園各地近期雨也下的多(茶園花區易泥濘)

您可以站在花田下方(借位)拍照就好! 若可以進入賞拍的魯冰花區；則建議您穿雨鞋或好清洗的鞋子(不要穿高跟鞋或白鞋)才不會鞋跟陷在紅土裡或白鞋變紅鞋；全腳沾滿軟趴趴紅土；回家還要即時刷洗(很掃興)

葉家茶園區(入口)魯冰花田開正美

但...山上天氣不佳時『風~超大』女生的頭髮會被吹的像肖婆(亂亂飛)戴帽子會比較好拍照

(左手邊)是葉家茶園~梯田式茶園

龍潭山區很多丘陵地形，土壤是利於排水之紅土很適合種茶葉；金黃色魯冰花凋謝後是茶樹的天然花肥(肥料)如同母親對家庭的奉獻與傳承so魯冰花被視為『客家母親花』

資料來源:客家事務局(魯冰花季官網)

走一小段石階梯(爬一小段山路)不會太遠

大約(不用2分鐘)很快即可抵

大北坑休閒農業區的置高點--> 葉家茶園『觀景台』

這裡的視野很棒! 可惜今天天氣不佳! 陰天~偶飄毛毛細雨；否則若天晴藍天白雲搭配遠方山巒與觀景台下方茶園+金黃花海肯定更美!

(下圖)觀景台後方(茶園) 沒開放~請勿踏入喔!

龍泉豆花 很懂"打廣告"

直接在觀景台上掛了一個龍泉豆花DM

可惜！只營業六、日。

小紫是平日上山來賞花(平日)無緣消費分享食記!

觀景台四周無遮蔽物(天候不佳時)會冷喔！

下方葉家茶園(魯冰花區) 還不是盛開期! 若盛開時(金黃花海)景色會更美

(下圖) 這棵茶園步道裡大樹又有魯冰花茶園(金城武樹)之稱號

很多遊客會特別在此與樹合影

賞遊這天~這組遊客逗笑我啦! 全程一直喃喃自語的與樹對話並一直抱樹跟其聊天(對話內容: 我不方便說『挺逗趣的』)。讓原本一直在等拍空景照片的我(等超久)

最後~不等啦! 遠拍就好

魯冰花 大都種植在茶樹旁居多

雖然今天是15度陰天氣候(無太陽)但卻山上空氣好清新! 站在茶園步道上賞茶園花景很解憂

時而吹來一陣大風

風大到魯冰花都被吹歪啦!

幾乎每種花卉都是季節限定居多

依目前花況看來~2025大北坑魯冰花應該可賞到3/16左右(沒問題)

您可以順著金城武樹旁步道；一路下行賞遊(遊客中心魯冰花區)再繼續順著(龍泉步道)往下走賞遊茶裏王涼亭(產業文化園區)魯冰花海

剛有說: 小紫今天是騎車上山賞花

所以我是直接從葉家茶園旁(停車場)騎車下行往路程不到2分鐘的(下一站)魯冰花景點=> 水土保持戶外教室拍花趣!

水土保持戶外教室入口伯公黃金蟬產業意象裝置(必拍)

記錄+證明我真是騎車上山賞花

當然要與愛車拍張(到此一遊)合照 (笑~)

三水水土保持戶外教室 民國85年設置；供作水土保持(教學之場所) 屬開放空間~免費賞遊

此區也有茶園魯冰花可賞拍

台灣山坡地佔全島面積3/4，為有效及合理利用山坡地；老祖先們~順應環境就地取材利用工程或其它方法

將坡地的水引導、分流、減速(排除到下游)安全地區；避免溢流、積水、土壤流失造成的災害。在這戶外教室區；保留了相同的『自然工法』來兼顧農業生產與水土保持；傳承祖先的智慧

水土保持戶外教室 魯冰花海區

除了黃色魯冰花；還會看到參雜少許夢幻紫色魯冰花

讓最愛紫色的我! 心花怒放~自拍拍不停

348、349、350 這『不是』什麼數字密碼嘿!

這些數字代表著您所站的『景點位置』海拔高度。此區也是超熱門(遊客打卡地標)

(下圖)超迷你生態農塘 是早期提供農業灌溉與生活用水所挖的『水井』

現在則是動植物們最佳棲息地

(下圖)景觀農塘區也有茶園+魯冰花可賞拍

景觀農塘 位在遊客中心馬路對面『茶園內』較低窪處；以砌石構築而成。這個農塘匯集了園區內雨水；提供茶園灌溉、養殖、消防之用

營造了動植物棲息空間；改善周邊生態環境又能美化景觀

這兒還有一座魯冰花造型裝置藝術可以拍照呦

大北坑休閒農業區 除了2~3月魯冰花季

其它季節上山小旅行欣賞茶園風光、漫步賞景；品味客家美食也不錯

大北坑遊客服務中心 則是旅人們(免費)借用洗手間、上廁所(必到)景區

遊客中心(門口)魯冰花季有一攤賣龍潭名產攤販

宏龍一口軟花生糖

店家粉專: 點我

老闆很大器 現場請遊客免費品嚐一口軟花生糖(口味有:原味/芝麻/香菜/海苔)

我個人覺得(香菜口味)特香特好吃

軟質花生糖(好咬食)不硬不黏牙(老少咸宜)

大仁哥愛吃花生零嘴so買了一盒大片包裝(綜合軟花生糖)+花生回家讓他當飯後追劇零嘴

第一次看到使用東方美人(茶葉)煮的東方美人茶葉蛋

茶葉蛋也是哥愛吃的食物! so直接買4顆較划算! 便宜10元

沒想到! 好吃內~

滷的很入味且味道很香(可以買唷)

現場熱熱吃了一顆； 剩下的茶葉蛋沒吃完回家冰冷藏(給哥吃)冰冰的吃也好吃!

(下圖) 大北坑遊客服務中心 (平日)裡頭無開燈! 好像沒開放？所以...我就沒進去了

遊客中心前方廣場往前走(下階梯)有洗手間(男女分開)

剛剛在(葉家茶園)魯冰花區小紫有詢問(魯冰花季活動)服務台人員

目前哪些區域(花況較佳？)

工作人員推薦(遊客中心)美人世家咖啡廳後方有一區(魯冰花海)正盛開~很好拍照

若您肚子餓了可以在此用餐或點杯飲品搭輕食

美人世家Cafe Beau Tea

電話: 03-489-5191

營業時間:11:00~20:00

地址: 桃園市龍潭區大北坑街1998巷8號

(用餐附設停車場)僅只有8格車位(先到先停)

粉專: 美人世家Cafe Beau Tea

美人世家後方~魯冰花海區

由下往上拍 可拍到綻放的金黃花海

這區3/7開的很美

因為是紅土地形so下雨天或若下過雨後(易有泥濘感)

如果您不是像小紫一樣(有備而來)請斟酌是否進入喔! 我是專程穿長筒雨鞋來賞遊so進入花海區(不怕泥土)

順著遊客中心上方(下圖)紅磚生態藝術牆道路(前行)可通往其它『魯冰花茶園區』

這裡有可愛公仔可美拍

剛剛我是從(美人世家咖啡館)由下往上拍照

站在紅磚牆馬路旁則是可以『由上往下』拍(美人世家)後方的魯冰花海

沿路也有(小區)茶園魯冰花可賞

(紅磚區)魯冰花3/7尚未盛開；開約3成so3月中旬前來遊玩；應該可以拍到盛開的花況

一旁有一階梯小徑即是『景點導覽地圖』所寫的『龍泉步道』

這條步道是讓步行的旅人們可以將車趟停放在『葉家茶園』旁茶園停車場；再從『茶園觀景台』一路順遊賞茶園風光+拍金黃魯冰花景的步道

小紫再貼一次2025魯冰花季(大北坑展區) 魯冰花分佈地圖

您對照一下便能更清楚明瞭

我現在位在(下圖)池塘附近

等等從池塘旁的山路小徑(續走)龍泉步道下行可抵『魯冰花盛開』的產業文化園區也就是大家說的『茶裏王涼亭與三水茗園』魯冰花茶園區

幫愛車(愛紫)與遠方池塘(魯冰花裝置)來張合影

記錄自己(中午後)臨時說走就走~熱血機遊賞花之旅

(下圖) 魯冰花裝藝景觀池

警語: 若帶小朋友(親子家庭)媽咪們美拍之餘! 別忘了時時注意兒童的動態! 別讓小朋友靠近池塘邊，以免發生危險!

這是以『孕育』為意象! 將魯冰花孕育茶樹的母親精神；融合天地人文景色及國寶級文學家(鍾肇政)客語詩詞；分為『蘊、運、煇、韻、境』

在大北坑、三和景點內；總共設置了 『5座』裝置藝術 讓遊客(拍照)打卡

若天氣晴朗，池塘中的魯冰花倒影+上方魯冰花裝置(還真的挺有)媽媽懷孕時期大肚子意境

您可以繼續接著往一旁(龍泉步道)往下走

(遇到遊客說:不用5分鐘)即可抵達(茶裏王涼亭)茶園區

三水茗園~魯冰花盛開中....

因我中午2點才抵達(大北坑休閒農業區)

加上等等還想順遊(桃園楊梅雅聞魅力博覽館)買東西+賞玫瑰花園so賞拍到這裡時已經是下午3點半(只賞遊1.5小時)還沒將全部的『魯冰花海』全收錄；必須先趕路(下山)

因為雅聞5點就打烊；我怕屆時賞拍玫瑰園與購買東西時間會不夠(來不及)只好等好天氣、再找時間來此續賞魯冰花

若想將『大北坑展區與三水展區』所有茶園魯冰花美景一次全收錄；建議至少安排停留3~4小時。

我騎車(偷甲步)

都是一區『景點』拍完立即騎車繼續前往『下一區景點』邊走邊拍

您若是開車來! 不想回程還要走茶園步道上坡取車；可以開車從(下圖)三叉路口(循左線)往客家茶館展區方向；在茶裏王涼亭附近(路邊停車)賞花快閃、再繼續下行『有一處免費停車場』可停車、再慢慢賞遊那區的『魯冰花茶園』景色或下山往下一站景點go

第8屆龍潭(大北坑)2025魯冰花季!

小紫第一次到訪

對此風景區內~各區域茶園位址很陌生(不是很清楚)

相信等我下回再訪時絕對能夠更詳盡的走拍賞遊與大家分享更多『龍潭魯冰花』之美! 若您是安排龍潭一日遊還有時間(不曉得往哪兒去？)可以和小紫一樣到楊梅雅聞(免費賞拍)玫瑰園

2025魯冰花季 (花期大約可到3/16)左右

魯冰花展區: 大北坑休閒農業區&三水社區

導航地址可設:桃園市龍潭區三水里大北坑街1998巷8號(大北坑遊客中心)

花海位置與停車資訊 官網｜ https://hakkadata.tycg.gov.tw/20076

::繼續閱讀::

​更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG ​https://www.instagram.com/duck303088/

小紫Tiktok 點我 連結

小紫YouTube吃喝玩樂 『影片』連結(點我)

更多『桃園旅遊景點』趴趴go

更多桃園 『 大溪區美食 』 吃吃喝喝

​更多桃園北橫『復興區美食』吃吃喝喝

​更多『桃園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『中壢內壢區美食』吃吃喝喝

​ 更多桃園『 八德區美食 』吃吃喝喝

更多桃園『 南崁蘆竹區美食 』吃吃喝喝

更多桃園『 龜山區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『楊梅新屋區美食』吃吃喝喝

​ 更多桃園『龍潭平鎮區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『觀音大園區美食』吃吃喝喝

北橫賞櫻景點/寵物友善 【恩愛農場】 富士櫻、千島櫻、雲瀑美景

北橫免費賞櫻景點 【拉拉山遊客中心】千島櫻、吉野櫻

每個人對『魯冰花景點』喜好不盡相同。賞花日期2025-3/7。花期與花況會因氣候而改變(僅供參考)

喜歡小紫遊記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文分享的動力)一 起趴趴走找尋下一站美食景點go