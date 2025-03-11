隨著生活品質的提升，我們對居家環境的要求也越來越高。近期，我萌生了更換家中部分家具的想法，於是開始尋找新竹家具推薦的店家。在朋友的推薦下，我來到了位於新竹市的新協興居家美學，展開了一段充滿驚喜的探索之旅。

新協興居家美學時，店內寬敞明亮的空間和精心佈置的展示區域立即吸引了我的目光。每件家具都被巧妙地安排在不同的生活情境中，讓人彷彿置身於各種風格的居家空間，主打美學、設計、質感！而且還能依照我們的需求來免費設計並配置適合的風格及家具，我覺得很棒，如果需要家配師也有一對一的服務～

因為家中的櫃子快要不勘使用，所以我先到展示區尋找櫃子，結果一眼就相中一款北歐風格的雙面圓角邊櫃。簡約和柔和的圓角設計ViKi蠻喜歡的，但最滿意的是雙面設計，兩邊都可以將物品擺放上去，不受空間限制又能提供充足的收納空間，實用性很高，有考慮入手。

接著，我注意到一款皮革辦公椅。很像辦公空間中的藝術品欸，是高品質的皮革材質搭配流線型的設計~擺一張在辦公的地方肯定可以提升整間空間的質感哈哈，重點是坐感也非常舒適，不過和我的辦公桌不太搭配所以純分享給大家~

和我的辦公桌比較搭配的是這個辦公單椅，一樣是走簡約的設計風格，舒適度和實用並存~而且坐起來包覆性也蠻夠的～我應該會選購兩張單椅。

另外我還想跟大家分享一下這張現代風格的不規則茶几，獨特的不對稱設計，打破了傳統茶几的刻板印象，感覺會讓空間看起來更有設計感欸。實用又能成為居家中的亮點～來坐客的親朋好友應該都會眼睛為之一亮！

最後想分享的是吊燈，這款銀杏葉吊燈好奢華好漂亮唷！精緻的造型，搭配柔和的燈光，整個空間會營造出高雅而溫馨的氛圍。照明工具也能是一個漂亮的藝術裝飾品。

此次來新協興居家美學的挑選經驗，會讓我更想好好思索如何改造出漂亮的空間欸！而且新協興居家美學無論是產品的質感，還是服務的專業性，都讓人印象深刻。如果你正在尋找高品質的家具和專業的設計服務，新協興居家美學絕對是值得一訪的選擇。

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