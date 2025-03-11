有一種狂叫做新馬辣狂！只要 798 元起就可以吃到頂級和牛，還有 12 種肉品、15 種海鮮、近百種料理通通讓你吃到飽，最棒的是還有 24 種厲害冰品， 哈根達斯、莫凡比、各式冷熱飲料、啤酒、紅白酒通通任你無限享用！推薦在找聚餐的朋友，新馬辣空間環境也很大，絕對是你的好選擇！
新馬辣 Plus 環境
這次雁雁來吃的是西門的新馬辣Plus峨嵋店，周邊也都是滿有名的餐廳，包含旗下熊一燒肉也在同一棟建築裡喔！新馬辣Plus峨嵋店位於5樓，走上一層樓梯後可搭電梯直上五樓～
一入店就可以看到整整一大區的自助吧！還有整櫃的牛肉展示櫃～
座位區裝潢典雅，舒適寬敞，最喜歡的是靠窗還可以欣賞戶外景色
醬料種類選擇超多元，底下的麵類也居然有十種！真的很誇張～完全沒有那個胃可以吃XD雞蛋也可以自由拿取真的太幸福
飲料區域選擇也很多，不管事氣泡類、茶類、咖啡還是無咖啡因全都有，更有誠意的是,除了琳瑯滿目的冷熱飲料外,新馬辣 Plus 還提供頂級紅酒、白酒、氣泡酒及台灣生啤酒無限暢飲,不僅還特別引進紅點手工鮮釀啤酒「喝起來」及「台.P.A.」這兩款頂級手工啤酒,完全是五星飯店餐廳的配備規格。(喝酒不開車,開車不喝酒,未滿 18 歲禁止飲酒)
馬辣集團還有一項特點我相信很多人都不陌生，就是他們家的安格斯牛黑咖哩！一定要吃！濃郁系的咖哩帶點香甜，牛肉塊也很多很實在～
新馬辣 Plus 餐點
新馬辣有三種餐點方案，特上和牛放題平日午餐只要 798 元起就可以享受12 種頂級好肉,連美麗油花的澳洲黑毛和牛都能無限享用,還有 15 種以上海鮮、百餘種歡樂吧料理可以暢快吃，幫大家整理表格看得更清楚~~可以選擇最適合自己的方案喔！
新馬辣 Plus 方案價格
|方案
|價位
|內容
|特上和牛放題
|午餐 798/晚餐 898
|
12 種頂級好肉:含澳洲黑毛和
牛 M6-M9、美國 Choice 無骨
牛小排(肩)、美國 CAB 安格斯
黑牛、美國 Prime 頂級牛梅花
等
15 種海鮮:含阿拉伯藍鑽蝦、鮮
甜大草蝦等。
歡樂吧百種料理無限享。
|極上三和牛
|午餐 898/晚餐 998
|
15 種頂級好肉:含美澳三種和
牛、美國 SRF 極黑和牛霜降、美
國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑
毛和牛 M6-M9。
17 種海鮮:含巨大海虎蝦、阿根
廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、
鮮甜大草蝦等。
歡樂吧百種料理無限享。
|世界和牛放題
|午餐 1098/晚餐
1198
|16 種頂級好肉:含美澳日四種
和牛,日本國產和牛 F1、美國
SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF
極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛
M6-M9。
18 種海鮮:含九孔鮑魚、巨大海
虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉
伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦等。
歡樂吧百種料理無限享。
新馬辣 Plus 峨嵋店 蔬菜跟肉品吃到飽都是是用QRCODE點餐，服務人員會幫你直接送上桌，我們今天吃的方案是極上三和牛方案
沒吃過新馬辣，別說你吃過麻辣鍋，新馬辣的經典麻辣鍋採用十餘種主 廚秘製香料加上青花椒、大紅袍、朝天椒炒製的馬辣獨門辣鍋，軟嫩入 味的麻辣鴨血，搭配麻辣滷三寶—滷肥腸、滷牛筋、滷牛肚，一口馬辣， 滿口辛香辣，湯頭爽辣，涮肉不沾醬也超級好吃，難怪聞名海內外，也是國外旅客來台必享的麻辣鍋。
麻辣滷三寶
鴨血豆腐
還有不可少的絕對是鴨血豆腐，他們的麻辣鍋湯底真的是香麻夠味～不死辣很推薦
麻辣鍋
膠原蛋白鍋
喜歡清淡口味可以選擇富含膠原帶白、清爽養身的《膠原蛋白鍋》，小花造型的膠原蛋白可拍照後丟入鍋內煮，清淡湯頭我習慣煮蔬菜類或海鮮，這湯底會更鮮甜～
今天選擇《極上三和牛放題》來痛快享用美、澳三種和牛:美國 SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛、一次享用,真的是超級滿足，麻辣鍋配和牛最對味！看看這些漂亮的油花就知道多嫩口了！
美國 SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛
松阪豬
牛吃多了也來點松阪豬換換口味！松阪豬吃起來很Q我很喜歡～搭配膠原蛋白鍋或是麻辣鍋都很不錯
巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦
愛吃海鮮的朋友更是必點新馬辣四種鼎鼎大名的大蝦：巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦通通無限享，完全實現海鮮自由。
這三種蝦子個人最推薦巨大海虎蝦，肉質最鮮紅咬起來相當Q彈，吃起來很紮實；阿根廷天使紅蝦大家應該不陌生，很大隻但相較其他的口感來的粉一些；阿拉伯藍鑽蝦吃起來就是大家一般可以想像的到的口感，整體蝦子都很好剝頗新鮮，不愧是新馬辣PLUS就是要來吃海鮮！
透抽、干貝、扇貝、九孔鮑、鯛魚、海鱺、蛤蠣
海鮮船超大一艘～有透抽、干貝、扇貝、九孔鮑、鯛魚、海鱺、蛤蠣，海鮮也都相當新鮮不會有怪味
全部海鮮丟到膠原蛋白鍋內有都鮮甜好吃～
雞佛
居然還有雞佛可以吃！超大一顆煮完還會爆汁～～喜歡的朋友可以試試
哈根達斯/莫凡比
最後別忘了一定要留胃給我最喜歡的哈根達斯！！爽爽挖4大球超滿足XDD來這裡狂吃哈根達斯也超級回本！還有莫凡比冰淇淋也可以試試看喔！
總結
以上就是這次吃的品項！是不是相當豐盛！雁雁整體吃下來都沒有雷的品項～他們家的餐點很不錯，而且空間環境舒適，靠窗座位也很愜意，不管是情侶約會還是學生聚餐、家庭聚餐都很適合～最棒的是還有自助吧吃到飽！讓你愛怎麼吃就怎麼吃！慶生狂歡都可以！
新馬辣全台已有 20 家門店,北中南宜蘭都有分店!CP 值超高絕對要去吃，高雄還有新展店，南部的朋友也有口福!
新馬辣經典麻辣鍋 峨嵋店 Plus+《店家資訊》
mala新馬辣經典麻辣鍋 峨嵋店 Plus+
地址:108 台北市萬華區西寧南路 155 號 5 樓
電話:(02)2311-2352
全台 Inline 訂位:https://reurl.cc/xaqDlL
官網:https://www.mala.com.tw/
臉書:https://www.facebook.com/newmalahotpot/
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