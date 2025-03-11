有一種狂叫做新馬辣狂！ 只要 798 元起就可以吃到頂級和牛 ，還有 12 種肉品、15 種海鮮、近百種料理通通讓你吃到飽，最棒的是還有 24 種厲害冰品， 哈根達斯、莫凡比、各式冷熱飲料、啤酒、紅白酒通通任你無限享用！推薦在找聚餐的朋友，新馬辣空間環境也很大，絕對是你的好選擇！

滿滿一大桌超級誘人

新馬辣 Plus 環境

這次雁雁來吃的是西門的新馬辣Plus峨嵋店，周邊也都是滿有名的餐廳，包含旗下熊一燒肉也在同一棟建築裡喔！新馬辣Plus峨嵋店位於5樓，走上一層樓梯後可搭電梯直上五樓～

新馬辣 Plus 峨嵋店

一入店就可以看到整整一大區的自助吧！還有整櫃的牛肉展示櫃～

自助吧

牛肉展示櫃

座位區裝潢典雅，舒適寬敞，最喜歡的是靠窗還可以欣賞戶外景色

座位區

座位區

醬料種類選擇超多元，底下的麵類也居然有十種！真的很誇張～完全沒有那個胃可以吃XD雞蛋也可以自由拿取真的太幸福

醬料區

麵 麵

飲料區域選擇也很多，不管事氣泡類、茶類、咖啡還是無咖啡因全都有，更有誠意的是,除了琳瑯滿目的冷熱飲料外,新馬辣 Plus 還提供頂級紅酒、白酒、氣泡酒及台灣生啤酒無限暢飲,不僅還特別引進紅點手工鮮釀啤酒「喝起來」及「台.P.A.」這兩款頂級手工啤酒,完全是五星飯店餐廳的配備規格。 (喝酒不開車,開車不喝酒,未滿 18 歲禁止飲酒)

飲料區

汽水類也是一整個冰箱

台灣生啤酒、海尼根啤酒(*開車不喝酒 喝酒不開車)

紅白酒、氣泡酒(*開車不喝酒 喝酒不開車)

紅白酒、氣泡酒(*開車不喝酒 喝酒不開車)

唐寧茶也有

馬辣集團還有一項特點我相信很多人都不陌生，就是他們家的安格斯牛黑咖哩！一定要吃！濃郁系的咖哩帶點香甜，牛肉塊也很多很實在～

安格斯牛黑咖哩



安格斯牛黑咖哩

安格斯牛黑咖哩

新馬辣 Plus 餐點

新馬辣有三種餐點方案， 特上和牛放題平日午餐只要 798 元 起就可以享受12 種頂級好肉,連美麗油花的澳洲黑毛和牛都能無限享用,還有 15 種以上海鮮、百餘種歡樂吧料理可以暢快吃，幫大家整理表格看得更清楚~~可以選擇最適合自己的方案喔！

新馬辣 Plus 餐點

新馬辣 Plus 方案價格

方案 價位 內容 特上和牛放題 午餐 798/晚餐 898 12 種頂級好肉:含澳洲黑毛和

牛 M6-M9、美國 Choice 無骨

牛小排(肩)、美國 CAB 安格斯

黑牛、美國 Prime 頂級牛梅花

等



15 種海鮮:含阿拉伯藍鑽蝦、鮮

甜大草蝦等。



歡樂吧百種料理無限享。 極上三和牛 午餐 898/晚餐 998 15 種頂級好肉:含美澳三種和

牛、美國 SRF 極黑和牛霜降、美

國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑

毛和牛 M6-M9。



17 種海鮮:含巨大海虎蝦、阿根

廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、

鮮甜大草蝦等。



歡樂吧百種料理無限享。 世界和牛放題 午餐 1098/晚餐

1198 16 種頂級好肉:含美澳日四種

和牛,日本國產和牛 F1、美國

SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF

極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛

M6-M9。



18 種海鮮:含九孔鮑魚、巨大海

虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉

伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦等。



歡樂吧百種料理無限享。

新馬辣 Plus 峨嵋店 蔬菜跟肉品吃到飽都是是用QRCODE點餐，服務人員會幫你直接送上桌，我們今天吃的方案是極上三和牛方案

蔬菜盤 都還滿新鮮的蔬菜 有水璉就給過！

沒吃過新馬辣，別說你吃過麻辣鍋，新馬辣的 經典麻辣鍋採用十餘種主 廚秘製香料加上青花椒、大紅袍、朝天椒炒製的馬辣獨門辣鍋 ，軟嫩入 味的麻辣鴨血，搭配 麻辣滷三寶—滷肥腸、滷牛筋、滷牛肚 ，一口馬辣， 滿口辛香辣，湯頭爽辣，涮肉不沾醬也超級好吃，難怪聞名海內外，也是國外旅客來台必享的麻辣鍋。

麻辣滷三寶

麻辣滷三寶—滷肥腸、滷牛筋、滷牛肚；豆腐、鴨血

麻辣滷三寶—滷肥腸、滷牛筋、滷牛肚

鴨血豆腐

還有不可少的絕對是鴨血豆腐，他們的麻辣鍋湯底真的是香麻夠味～不死辣很推薦

鴨血 豆腐

麻辣鍋

麻辣豆腐鴨血必吃

膠原蛋白鍋

喜歡清淡口味可以選擇富含膠原帶白、清爽養身的《膠原蛋白鍋》，小花造型的膠原蛋白可拍照後丟入鍋內煮，清淡湯頭我習慣煮蔬菜類或海鮮，這湯底會更鮮甜～

膠原蛋白鍋

鴛鴦麻辣鍋

今天選擇 《極上三和牛放題》 來痛快享用美、澳三種和牛:美國 SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛、一次享用,真的是超級滿足，麻辣鍋配和牛最對味！看看這些漂亮的油花就知道多嫩口了！

美國 SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛

美國 SRF 極黑和牛雪花、美國 SRF 極黑和牛霜降

澳洲黑毛和牛 M6-M9

美國 SRF 極黑和牛霜降

松阪豬

牛吃多了也來點松阪豬換換口味！松阪豬吃起來很Q我很喜歡～搭配膠原蛋白鍋或是麻辣鍋都很不錯

松阪豬

巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦

愛吃海鮮的朋友更是必點新馬辣四種鼎鼎大名的大蝦：巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦通通無限享，完全實現海鮮自由。

巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦

蝦

這三種蝦子個人最推薦巨大海虎蝦，肉質最鮮紅咬起來相當Q彈，吃起來很紮實；阿根廷天使紅蝦大家應該不陌生，很大隻但相較其他的口感來的粉一些；阿拉伯藍鑽蝦吃起來就是大家一般可以想像的到的口感，整體蝦子都很好剝頗新鮮，不愧是新馬辣PLUS就是要來吃海鮮！

巨大海虎蝦 阿根廷天使紅蝦 阿拉伯藍鑽蝦

透抽、干貝、扇貝、九孔鮑、鯛魚、海鱺、蛤蠣

海鮮船超大一艘～有透抽、干貝、扇貝、九孔鮑、鯛魚、海鱺、蛤蠣，海鮮也都相當新鮮不會有怪味

透抽、干貝、扇貝、九孔鮑、鯛魚、海鱺、蛤蠣

全部海鮮丟到膠原蛋白鍋內有都鮮甜好吃～

小卷 干貝

雞佛

居然還有雞佛可以吃！超大一顆煮完還會爆汁～～喜歡的朋友可以試試

雞佛

雞佛

哈根達斯/莫凡比

最後別忘了一定要留胃給我最喜歡的哈根達斯！！爽爽挖4大球超滿足XDD來這裡狂吃哈根達斯也超級回本！還有莫凡比冰淇淋也可以試試看喔！

冰淇淋自助吧

有餅乾甜筒可以裝

哈根達斯 哈根達斯 哈根達斯

莫凡比 莫凡比

總結

以上就是這次吃的品項！是不是相當豐盛！雁雁整體吃下來都沒有雷的品項～他們家的餐點很不錯，而且空間環境舒適，靠窗座位也很愜意，不管是情侶約會還是學生聚餐、家庭聚餐都很適合～最棒的是還有自助吧吃到飽！讓你愛怎麼吃就怎麼吃！慶生狂歡都可以！

新馬辣PLUS餐點

新馬辣全台已有 20 家門店,北中南宜蘭都有分店!CP 值超高絕對要去吃，高雄還有新展店，南部的朋友也有口福!

新馬辣經典麻辣鍋 峨嵋店 Plus+《店家資訊》

mala新馬辣經典麻辣鍋 峨嵋店 Plus+

地址:108 台北市萬華區西寧南路 155 號 5 樓

電話:(02)2311-2352

全台 Inline 訂位:https://reurl.cc/xaqDlL

官網:https://www.mala.com.tw/

臉書:https://www.facebook.com/newmalahotpot/

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