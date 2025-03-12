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新竹燒烤吃到飽！肉大叔韓式燒烤辣炒年糕 炸雞 拌飯吃到飽超划算。

2025-03-12 08:00:00 文字：京少
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京少

京少

想找新竹燒烤吃到飽、又想在湖口這帶挖寶美食的朋友們，這家新開幕就超受歡迎的「肉大叔韓式燒烤」你絕對要收進口袋名單，只要$568就能韓式燒肉吃到飽，是不是超級划算，而且他們家的肉品選擇超多，十幾種精選肉讓你瘋狂烤肉吃到撐，還有辣炒年糕、石鍋拌飯、連在地人愛的長長興臭豆腐都有喔，熟食跟醬料也是多到不行，保證你吃得超滿足又覺得很道地，聽說他們還特別請來無菜單料理的主廚來把關口味，就是要讓大家來這裡盡情累積蛋白質跟脂肪啦。

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HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；
與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]

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「肉大叔韓式燒烤」就開在湖口的王爺壟商圈，就在湖口星巴克的旁邊那一條街上，超大的「肉」字招牌保證你一眼就看到，整個店就是要營造一個很輕鬆、很開心的吃肉氛圍，而且他們家停車超方便，附近很好停車，可以直接開上三樓就有免費停車位喔。

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停車場可以從這邊入口，到三樓就是免費停車空間

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肉大叔韓式燒烤湖口旗艦店 營業時間地址

📍肉大叔韓式燒烤湖口旗艦店 ＠gogissi0701
地址 : 新竹縣湖口鄉中山路一段557號2樓
停車 : 3樓免費停車

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消費方式 :
成人568
孩童（6-12歲）298
敬老（65歲以上）369
幼童（6歲以內）免費
當月壽星9折優惠
• 用餐時間120分鐘。
• 時限內可以食用所有餐台上的食品，請勿外帶。
• 酒水類將另外計費，可自由拿取。
• 請勿生食肉品及菜品（熟食除外）
• 資源有限食材不重複使用，嚴正呼籲請勿浪費食材，若造成浪費將依外帶標準酌收食材費。
• 歡迎打卡分享（Instagram or google）評價五顆星或是定位，若發佈成功並出示給最近的服務生，可以免費獲得神祕禮。
• 外帶肉品
五花豬240（一斤，醃漬，口味任選）
牛五花280（一斤，醃漬，口味任選）
雞肉240（一斤，醃漬，口味任選）

一走進「肉大叔韓式燒烤」，你就會感受到一種很現代又很溫馨的感覺。他們店裡主要用橘色跟黑色的色調，搭配很亮的燈光，看起來就很有質感。天花板上垂下來銀色的排煙管，實用又讓空間多了點時尚感。

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他們不用掃QR CODE點餐喔，所有的食材都在中間的自助吧，統一都是$498這個價位，完全自助式的用餐方式讓人覺得很輕鬆自在。座位的部分也很寬敞，不管是兩個人來約會，還是很多人一起來聚餐，都可以坐得很舒服，而且店裡還放著很輕快的韓風歌曲，牆上還有一個很像Q版馬東錫的可愛肉大叔，小朋友還一直叫他「歐巴」呢。

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怕烤肉的油會噴到衣服，他們也有提供圍兜兜可以穿喔，上面還有肉大叔的圖案，超有趣的。

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「肉大叔韓式燒烤」不只價格很親民，連韓式燒肉的沾醬跟肉品的選擇都很用心，只要$498就可以吃到CP值超高的韓式燒肉吃到飽，而且他們還特別邀請無菜單料理的大廚來監製跟調整口味，就是要讓每一片肉都達到最高的標準啦。

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他們家的肉品選擇真的很多，有雞肉、豬肉、牛肉各種口味都有，不管你喜歡吃原味的，還是喜歡蒜味很濃的，甚至是辣味的刺激感，「肉大叔」都幫你準備好了！吃韓式燒肉當然不能錯過厚切豬五花啦，肉一下烤盤「滋滋」作響，那個肉香真的是太迷人了，蒜香口味的真的很讚，辣味更是他們家的招牌，一定要試試看！

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烤比較肥的豬肉可以放在烤盤比較外圍的地方，這樣油脂就可以順著烤盤滴下去。 你看這一盤滿滿的肉灑上蔥花，看起來是不是超好吃的！

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他們家的生菜也是讓你吃到飽，不用客氣，可以搭配韓式泡菜這些小菜一起包肉吃喔。 他們還結合了湖口在地的口味，推出了客家的黑豬肉口味，一口咬下去外皮酥酥的，裡面很嫩，還有QQ的油花，油脂在嘴裡化開的瞬間，真的是太幸福了。

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吃韓式燒肉怎麼能少了生菜跟小菜！他們家也是無限量供應，有很清脆的美生菜、洋蔥、糯米椒、杏鮑菇、南瓜、櫛瓜這些豐富的配菜，還有經典的韓式泡菜跟醃蘿蔔，搭配烤肉一起吃可以去油解膩，讓你不知不覺又多吃了好幾塊肉。

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韓式主食吃到飽

主食的部分竟然還有韓式拌飯DIY，辣辣豆芽、小黃瓜、泡菜、海苔絲通通有，挖一匙辣醬就可以自己搭配喜歡的口味，而且他們為了迎合在地人的口味，竟然還有梅干菜滷肉飯耶，這招真的是專門吸引長輩來的吧。

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經典的韓式調味醬也一定要拿喔。 他們家的米飯是用泰國長米，吃起來QQ的，感覺有用心挑選喔。

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熟食區每天都會準備不一樣的餐點喔，今天去就有新鮮的白蝦、番茄炒蛋、韓式辣年糕、咖哩雞，還有裡面真的有牛肉的牛肉湯跟長長興臭豆腐，每一種口味都很不錯，讓你除了烤肉之外，還可以吃到更多不同的美味。

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聽說他們家的牛肉湯燉得很香很好喝，是真的有牛肉喔，而且熟食的菜色會換，像這個時候就換上了鹹酥雞！

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小朋友最愛的韓式炸雞有兩種口味，有金黃色的炸棒棒腿跟炸排骨，搭配他們特製的韓國甜辣醬，吃起來超夠味的，沾上特製的塔塔醬，又會有更清爽的感覺，當然還有小朋友最愛的薯條啦。

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飲料的部分分成兩種，開放式的有碳酸汽水、果汁跟咖啡讓你無限暢飲，冰箱裡面的則是付費的喔，有韓國果汁風味飲、韓國燒酒，還有台灣人喜歡的各種啤酒，非常適合下班跟朋友來這裡放鬆聊天小酌一下。吃飽喝足當然要來個冰淇淋當作飯後甜點啦。 下面的冰箱裡的酒水、飲料是要另外付費的喔～

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「肉大叔韓式燒烤」真的是一家CP值超高的店，讓你不用花大錢就可以盡情享受美味的韓國燒肉！我今天去的時候，還看到很多一家三代一起來用餐，感覺這裡真的是一個可以跟親朋好友共享美好時光的好地方。他們家的肉品很豐富，補餐的速度也很快，服務也很貼心周到，跟其他燒烤店不一樣的是，在這裡享受美食的同時，更多了一份全家大小都很滿足和開心的感覺，很適合帶全家人一起來，也很適合下班後來放鬆小酌一下喔。

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