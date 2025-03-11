關仔嶺大仙寺 | 介紹

大仙寺位於臺南市白河區仙草里枕頭山西麓，位在關仔嶺群山尾閭，

當地人稱此為舊岩，稱距此不遠的碧雲寺為新岩，傳說兩寺地理也是相關聯。

大仙寺為「仙人拋網」靈地，碧雲寺為「半璧吊燈火」靈穴，兩處一脈，靈光互映。

詳細影片介紹請參考 You Tube

關仔嶺大仙寺 | 免費停車場

大仙寺門口有寬闊停車場，自行開車的遊客可以將車輛停泊於此。

大仙寺門口停車場兩旁皆有著栩栩如生的各種羅漢石頭雕像

到了大仙寺，第一個看到的就是這個壯觀紅色牌樓。

來這裡可以禮佛順便參香參觀古蹟來一趟輕鬆小旅行

關仔嶺大仙寺 | 龍池

進去大仙寺在寺廟大門的左側（龍邊）有一座祥龍噴水的龍池。

而大仙寺龍池內有一尊手持甘露水觀世音菩薩。

關仔嶺大仙寺 | 九品塔

大仙寺在龍池後方可看到兩座直上雲霄的九品塔

相當雄偉建築是這裡一大特色景觀

關仔嶺大仙寺 | 宗教百景

大仙寺其為傳統廟宇的木架構做法已列入宗教百景。 在寧靜古剎欣賞藝術品，

來到佛寺，不只是參拜，在寧靜的古剎，享受台灣傳統裝飾藝術帶來的視覺震撼。

關仔嶺大仙寺 | 小山門

大仙寺的小山門，建造於民國三十九年，正門為工字平面

小山門外側寫的是「南無阿彌陀佛」，「佛法無相現妙相，門通十方無去來」。

大仙寺為國內佛教九大門派之一係國家核定之三級古蹟，

南臺灣第一古剎，建於清康熙年間，主祀釋迦牟尼、

觀音菩薩、三寶佛祖、地藏王菩薩，

大仙寺其寺廟具有中國神州氣象之風格，不同於一般寺廟建築造型，

建築群配置，承襲中國佛寺建築的傳統。

大仙寺主建築大雄寶殿為日治中期時改建，仿奈良東大寺的規模，

屋脊鋪有鬼瓦、懸魚，但內部的結構卻是邀請漳州大木匠師陳應彬設計，

為傳統廟宇的木架構做法。

關子嶺大仙寺，主要是一座仿日本奈良大佛建築的大雄寶殿而得躋身古蹟之列，

古色古香的殿堂，極具古典之美，俗稱舊巖。

在大仙寺寧靜古剎欣賞藝術品，來到佛寺，不只是參拜，

而在寧靜的古剎中，享受台灣傳統裝飾藝術帶來的視覺震撼。

台南關仔嶺小旅行，我們來到南臺灣第一古剎白河大仙寺。

白河大仙寺遠看像是日本佛寺，走近是台灣寺廟，位於關子嶺的半山腰，

背倚枕頭山，大仙寺是台灣少數融合中國傳統寺廟與日本佛寺建築風格的代表性寺廟。

關子嶺大仙寺座落於台南市白河關子嶺，屬於台灣的三級古蹟，

鄰近濟宗佛寺，與俗稱新巖的火山碧雲寺合稱為南瀛八大景之關嶺雲巖。

有到關子嶺來旅遊可順道來參香拜拜參觀古蹟喔，分享推薦給大家.....

名稱：台南白河關子嶺大仙寺

地址：台南市白河區仙草里岩前 1 號

電話：(06) 685-2143

*參觀美拍完還可順遊其他一日遊或半日遊喔!!

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