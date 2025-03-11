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台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

2025-03-11 16:05:26 文字：阿萍阿裕玩樂誌
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阿萍阿裕玩樂誌

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台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

       關子嶺「嶺頂公園」景點介紹          

關子嶺「嶺頂公園」是一個富有歷史記憶的場域，各個時代的推進，

都曾在此留下歲月的鑿痕。它曾是日治時期的神社，也曾是關嶺國小，

之後又是孔廟大成殿，而現在西拉雅管理處再次翻修建築，並設置旅遊資訊站，

提供遊客多元旅遊服務。

詳細影片介紹請參考 You Tube

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

嶺頂旅遊資訊站大成殿建築物「嶺頂公園」內最醒目的建築

也是個富有歷史記憶的場域，其外觀建築更是美拍的場景

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

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       關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站   內部環境          

「嶺頂公園」嶺頂資訊站的設計規劃，揉合了《關子嶺之戀》音樂意象、日式木作、

溫泉等元素，並安排志工人員進駐，提供旅遊諮詢、旅遊導覽摺頁、

Wi-Fi、導覽影片播放、紀念章等多樣旅遊服務。

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

 

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

關子嶺「嶺頂公園」資訊站除了有提供旅遊諮詢、旅遊導覽介紹外

站內也有販賣東山咖啡.可休息一下喝個咖啡看著導覽詳細介紹喔!!

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

關子嶺「嶺頂公園」大成殿後方階梯可通往嶺頂公園其他景點，

看起來就像是當年的日式神社階梯。

台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

「嶺頂公園」有著導覽圖景點清楚介紹各旅遊景點

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       關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站   關子嶺之戀      

關子嶺「嶺頂公園」這首紅極一時的《關子嶺之戀》，則是他到關子嶺旅遊後，所寫下的歌曲。

吳晉淮為一代音樂大師，其日語、臺語創作歌曲超過200首。他所創作的的「關子嶺之戀

更是聲名遠播，更讓關子嶺的知名度大開，

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「嶺頂公園」吳晉淮為一代音樂大師他所創作的的「關子嶺之戀」，

樹立巨大的關子嶺之戀的歌譜，現在更是朗朗上口廣泛流傳著

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台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

「嶺頂公園」雖然如今公園內綠樹環繞、景緻優美，很難想像過去樣貌，

但跟著故事的腳步探詢，能發現部分當年遺跡。

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「嶺頂公園」沿著公園內階梯往下走，有桂花小徑、比人還高的桂花在步道

兩側枝椏交疊、綠意濃密，花開時期漫步其中清香撲鼻令人陶醉

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       關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站   音樂廣場      

關子嶺「嶺頂公園」有著吳晉淮廣場中央的地磚上刻劃的《關子嶺之戀》歌譜，

遊客漫步至此常停駐1首歌的時間，傳唱著這首經典歌曲。

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台南市白河區【台南‧關子嶺】「嶺頂公園」充滿歷史記憶的場域│日式建築旅客服務中心∣

關子嶺「嶺頂公園」沿著大成殿後方階梯往下走，還有不少歷史故事藏在角落，

比如說，日治時期這裡曾有座相撲場，位置就在桂花巷現址旁。∣

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       關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站   活動      

關子嶺每年都會推出溫泉美食節，並結合在地攤商及大西拉雅觀光圈的觀光業者，

並在關子嶺「嶺頂公園」開市展售，趣味闖關遊戲、免費浴衣租借，

各式活動為溫泉美食節招徠人潮體驗等等不同的活動

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       關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站   不動明王      

「嶺頂公園」大成殿旅遊資訊站溫泉美食節放置不動明王原為日本人恭迎至關子嶺，

是守護在地溫泉事業與露頭的守護神，屬於當地的特有祭儀文化。

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「嶺頂公園」公園說大不大，其實最主要是想看大成殿旅遊資訊站

順便參觀這個以知名作曲家吳晉淮「關子嶺之戀」為題材的吳晉淮廣場

參觀一下如何給於廣場新生命的復甦分享介紹給來關子嶺旅遊遊客參考.....

嶺頂旅遊資訊站(關子嶺風景區嶺頂公園大成殿)
地址：臺南市白河區關嶺里28-2號
電話：（06）6823481

參觀美拍完還可順遊其他景點一日遊或半日遊喔!!

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