關子嶺「嶺頂公園」∣ 景點介紹

關子嶺「嶺頂公園」是一個富有歷史記憶的場域，各個時代的推進，

都曾在此留下歲月的鑿痕。它曾是日治時期的神社，也曾是關嶺國小，

之後又是孔廟大成殿，而現在西拉雅管理處再次翻修建築，並設置旅遊資訊站，

提供遊客多元旅遊服務。

詳細影片介紹請參考 You Tube

嶺頂旅遊資訊站大成殿建築物，為「嶺頂公園」內最醒目的建築，

也是個富有歷史記憶的場域，其外觀建築更是美拍的場景

關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 內部環境

「嶺頂公園」嶺頂資訊站的設計規劃，揉合了《關子嶺之戀》音樂意象、日式木作、

溫泉等元素，並安排志工人員進駐，提供旅遊諮詢、旅遊導覽摺頁、

Wi-Fi、導覽影片播放、紀念章等多樣旅遊服務。

關子嶺「嶺頂公園」資訊站除了有提供旅遊諮詢、旅遊導覽介紹外

站內也有販賣東山咖啡.可休息一下喝個咖啡看著導覽詳細介紹喔!!

關子嶺「嶺頂公園」大成殿後方階梯可通往嶺頂公園其他景點，

看起來就像是當年的日式神社階梯。

「嶺頂公園」有著導覽圖景點清楚介紹各旅遊景點

關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 關子嶺之戀

關子嶺「嶺頂公園」裡這首紅極一時的《關子嶺之戀》，則是他到關子嶺旅遊後，所寫下的歌曲。

吳晉淮為一代音樂大師，其日語、臺語創作歌曲超過200首。他所創作的的「關子嶺之戀」

更是聲名遠播，更讓關子嶺的知名度大開，

「嶺頂公園」吳晉淮為一代音樂大師他所創作的的「關子嶺之戀」，

樹立巨大的關子嶺之戀的歌譜，現在更是朗朗上口廣泛流傳著

「嶺頂公園」雖然如今公園內綠樹環繞、景緻優美，很難想像過去樣貌，

但跟著故事的腳步探詢，能發現部分當年遺跡。

「嶺頂公園」沿著公園內階梯往下走，有桂花小徑、比人還高的桂花在步道

兩側枝椏交疊、綠意濃密，花開時期漫步其中清香撲鼻令人陶醉

關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 音樂廣場

關子嶺「嶺頂公園」有著吳晉淮廣場中央的地磚上刻劃的《關子嶺之戀》歌譜，

遊客漫步至此常停駐1首歌的時間，傳唱著這首經典歌曲。

關子嶺「嶺頂公園」沿著大成殿後方階梯往下走，還有不少歷史故事藏在角落，

比如說，日治時期這裡曾有座相撲場，位置就在桂花巷現址旁。∣

關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 活動

關子嶺每年都會推出溫泉美食節，並結合在地攤商及大西拉雅觀光圈的觀光業者，

並在關子嶺「嶺頂公園」開市展售，趣味闖關遊戲、免費浴衣租借，

各式活動為溫泉美食節招徠人潮體驗等等不同的活動。

關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 不動明王

「嶺頂公園」大成殿旅遊資訊站溫泉美食節放置不動明王，原為日本人恭迎至關子嶺，

是守護在地溫泉事業與露頭的守護神，屬於當地的特有祭儀文化。

「嶺頂公園」公園說大不大，其實最主要是想看大成殿旅遊資訊站

順便參觀這個以知名作曲家吳晉淮「關子嶺之戀」為題材的吳晉淮廣場，

參觀一下如何給於廣場新生命的復甦，分享介紹給來關子嶺旅遊遊客參考.....

嶺頂旅遊資訊站(關子嶺風景區嶺頂公園大成殿)

地址：臺南市白河區關嶺里28-2號

電話：（06）6823481

參觀美拍完還可順遊其他景點一日遊或半日遊喔!!

推薦景點》火山碧雲寺》 火泉步道 》「枕頭山」》

「水火同源」》「台灣木材故事館」》山裏 Plant Vibes Coffee》

怎麼去？交通資訊報你知：



檢視較大的地圖

↓歡迎加入粉絲專頁↓

▲▲#點圖按讚加入[阿萍&阿裕玩樂誌]粉絲團

https://www.facebook.com/pk55168.pixnet.net

↓歡迎追蹤我的IG↓

▲▲#點圖追蹤[阿萍&阿裕玩樂誌] IG

https://www.instagram.com/a0938595013/

You Tube影片欣賞https://reurl.cc/D4KvGd

►合作邀約聯繫請洽：e-mail a0938595013@yahoo.com.tw

延伸閱讀 伸

🚗 阿萍 & 阿裕 玩樂誌鄰近更多旅遊資訊推薦

↓歡迎參考以下文章連結分享介紹↓

【 台南.白河景點】火山碧雲寺(免門票)推薦 | 觀賞夕陽日落最美木棧道亭台樓閣 | 雲霧仙境般盡收眼底!!

【台南。白河景點】親子登山步道推薦︱關子嶺碧雲寺火泉步道︱親山步道新攻略︱享受戶外「森」呼吸 !!

【台南。白河景點】關子嶺「枕頭山」親子共遊休閒步道推薦∣沈睡於臺灣的山野之美∣遠眺山巒美景 |

【台南白河景點】「白河蓮花公園」夏日賞荷最佳地點∣沉浸在隨風搖曳粉嫩的花海中∣

【台南。白河景點】台灣七大奇景之一∣聞名遐邇關子嶺「水火同源」！(免門票)探訪噴火麒麟秘境傳說∣

【台南。白河】泥好.歡迎關嶺∣關子嶺溫泉美食節∣濃濃日本風情活動∣

【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點

【台南。白河】關仔嶺大仙寺∣ 三級古蹟旅遊景點∣融合中日建築風格的廟宇∣。

台南關子嶺秘境｜山裏 Plant Vibes Coffee∣最新露營風咖啡店∣眺望無敵山景夕陽∣

【台南．白河】關仔嶺秘境∣「雨露森林景觀咖啡」∣俯瞰山川秀麗美景盡收眼底∣