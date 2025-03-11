關子嶺「嶺頂公園」∣ 景點介紹
關子嶺「嶺頂公園」是一個富有歷史記憶的場域，各個時代的推進，
都曾在此留下歲月的鑿痕。它曾是日治時期的神社，也曾是關嶺國小，
之後又是孔廟大成殿，而現在西拉雅管理處再次翻修建築，並設置旅遊資訊站，
提供遊客多元旅遊服務。
嶺頂旅遊資訊站大成殿建築物，為「嶺頂公園」內最醒目的建築，
也是個富有歷史記憶的場域，其外觀建築更是美拍的場景
關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 內部環境
「嶺頂公園」嶺頂資訊站的設計規劃，揉合了《關子嶺之戀》音樂意象、日式木作、
溫泉等元素，並安排志工人員進駐，提供旅遊諮詢、旅遊導覽摺頁、
Wi-Fi、導覽影片播放、紀念章等多樣旅遊服務。
關子嶺「嶺頂公園」資訊站除了有提供旅遊諮詢、旅遊導覽介紹外
站內也有販賣東山咖啡.可休息一下喝個咖啡看著導覽詳細介紹喔!!
關子嶺「嶺頂公園」大成殿後方階梯可通往嶺頂公園其他景點，
看起來就像是當年的日式神社階梯。
「嶺頂公園」有著導覽圖景點清楚介紹各旅遊景點
關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 關子嶺之戀
關子嶺「嶺頂公園」裡這首紅極一時的《關子嶺之戀》，則是他到關子嶺旅遊後，所寫下的歌曲。
吳晉淮為一代音樂大師，其日語、臺語創作歌曲超過200首。他所創作的的「關子嶺之戀」
更是聲名遠播，更讓關子嶺的知名度大開，
「嶺頂公園」吳晉淮為一代音樂大師他所創作的的「關子嶺之戀」，
樹立巨大的關子嶺之戀的歌譜，現在更是朗朗上口廣泛流傳著
「嶺頂公園」雖然如今公園內綠樹環繞、景緻優美，很難想像過去樣貌，
但跟著故事的腳步探詢，能發現部分當年遺跡。
「嶺頂公園」沿著公園內階梯往下走，有桂花小徑、比人還高的桂花在步道
兩側枝椏交疊、綠意濃密，花開時期漫步其中清香撲鼻令人陶醉
關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 音樂廣場
關子嶺「嶺頂公園」有著吳晉淮廣場中央的地磚上刻劃的《關子嶺之戀》歌譜，
遊客漫步至此常停駐1首歌的時間，傳唱著這首經典歌曲。
關子嶺「嶺頂公園」沿著大成殿後方階梯往下走，還有不少歷史故事藏在角落，
比如說，日治時期這裡曾有座相撲場，位置就在桂花巷現址旁。∣
關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 活動
關子嶺每年都會推出溫泉美食節，並結合在地攤商及大西拉雅觀光圈的觀光業者，
並在關子嶺「嶺頂公園」開市展售，趣味闖關遊戲、免費浴衣租借，
各式活動為溫泉美食節招徠人潮體驗等等不同的活動。
關子嶺「嶺頂公園」旅遊資訊站 ∣ 不動明王
「嶺頂公園」大成殿旅遊資訊站溫泉美食節放置不動明王，原為日本人恭迎至關子嶺，
是守護在地溫泉事業與露頭的守護神，屬於當地的特有祭儀文化。
「嶺頂公園」公園說大不大，其實最主要是想看大成殿旅遊資訊站
順便參觀這個以知名作曲家吳晉淮「關子嶺之戀」為題材的吳晉淮廣場，
參觀一下如何給於廣場新生命的復甦，分享介紹給來關子嶺旅遊遊客參考.....
嶺頂旅遊資訊站(關子嶺風景區嶺頂公園大成殿)
地址：臺南市白河區關嶺里28-2號
電話：（06）6823481
參觀美拍完還可順遊其他景點一日遊或半日遊喔!!
「水火同源」》「台灣木材故事館」》山裏 Plant Vibes Coffee》
怎麼去？交通資訊報你知：
↓歡迎加入粉絲專頁↓
▲▲#點圖按讚加入[阿萍&阿裕玩樂誌]粉絲團
https://www.facebook.com/pk55168.pixnet.net
↓歡迎追蹤我的IG↓
▲▲#點圖追蹤[阿萍&阿裕玩樂誌] IG
https://www.instagram.com/a0938595013/
You Tube影片欣賞https://reurl.cc/D4KvGd
►合作邀約聯繫請洽：e-mail a0938595013@yahoo.com.tw
延伸閱讀 伸
🚗 阿萍&阿裕 玩樂誌鄰近更多旅遊資訊推薦
↓歡迎參考以下文章連結分享介紹↓
【 台南.白河景點】火山碧雲寺(免門票)推薦 | 觀賞夕陽日落最美木棧道亭台樓閣 | 雲霧仙境般盡收眼底!!
【台南。白河景點】親子登山步道推薦︱關子嶺碧雲寺火泉步道︱親山步道新攻略︱享受戶外「森」呼吸!!
【台南。白河景點】關子嶺「枕頭山」親子共遊休閒步道推薦∣沈睡於臺灣的山野之美∣遠眺山巒美景 |
【台南白河景點】「白河蓮花公園」夏日賞荷最佳地點∣沉浸在隨風搖曳粉嫩的花海中∣
【台南。白河景點】台灣七大奇景之一∣聞名遐邇關子嶺「水火同源」！(免門票)探訪噴火麒麟秘境傳說∣
【台南。白河】泥好.歡迎關嶺∣關子嶺溫泉美食節∣濃濃日本風情活動∣
【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點
【台南。白河】關仔嶺大仙寺∣ 三級古蹟旅遊景點∣融合中日建築風格的廟宇∣。
台南關子嶺秘境｜山裏 Plant Vibes Coffee∣最新露營風咖啡店∣眺望無敵山景夕陽∣