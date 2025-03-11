「關子嶺」一日漫遊攻略 | 介紹

關子嶺是一個風景秀麗的好地方，不管您要泡溫泉.吃美食.或者旅遊賞景點

逛老街遺址，玩拍燈籠街皆適宜，讓您於關子嶺渡過一日快樂漫遊.

收錄幾個旅遊.美食重點分享給大家參考，關子嶺值得您來細細探索品味!!

台南關子嶺溫泉是離市區最近的溫泉區，擁有全台唯一泥漿溫泉

關子嶺溫泉可從寶泉橋過去寶泉公園就有溫泉源頭貼心

規劃泥漿溫泉的源頭敘述說明

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 溫泉介紹

關子嶺溫泉位於台南白河，是台灣開發相當早的溫泉區(僅次北投溫泉)，

從日治時期就有「台灣第一溫泉」的美譽，

關子嶺溫泉其溫泉質數為特殊的黑色泥漿溫泉

關子嶺溫泉在寶泉公園溫泉源頭附近如要泡溫泉就有溫泉飯店可參考

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 「泥好，歡迎關嶺」

關子嶺每年都會推出溫泉美食節，已邁入第20年

並結合在地攤商及大西拉雅觀光圈的觀光業者，在關子嶺嶺頂公園開市展售，

也有街頭藝人表演、趣味闖關遊戲、免費浴衣租借、付費手作體驗，

各式活動為溫泉美食節招徠人潮體驗等等不同的活動。

在和風紙傘的優雅之下，現身於光 影起點的溫泉公園，

將用最溫柔的微笑，迎接所有造訪的人說聲「泥好，歡迎關嶺

關子嶺老街：為百年前關子嶺唯一的街道，1920年時，

關子嶺已有電燈的設置，當時熱鬧繁華的程度與九份可以相媲美

關子嶺老街，已經改造為百年前關子嶺唯一的街道，掛有紅燈籠。

➤溫泉美食節「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 大仙寺

大仙寺位於臺南市白河區仙草里枕頭山西麓，位在關仔嶺群山尾閭，

當地人稱此為舊岩，稱距此不遠的碧雲寺為新岩，傳說兩寺地理也是相關聯。

大仙寺為「仙人拋網」靈地，碧雲寺為「半璧吊燈火」靈穴，兩處一脈，靈光互映。

關子嶺大仙寺，主要是一座仿日本奈良大佛建築的大雄寶殿而得躋身古蹟之列，

古色古香的殿堂，極具古典之美，俗稱舊巖。

名稱：台南白河關子嶺大仙寺 資訊

地址：台南市白河區仙草里岩前 1 號

電話：(06) 685-2143

➤關子嶺大仙寺「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 火山碧雲寺

「火山碧雲寺」西元1792年，一名叫釋應祥的文士自中國來臺，

於西元1796年為尋晚年隱修之所，而攀山涉水，由於釋應祥善於勘輿，

發現在枕頭山南腰「半壁吊燈火」傳為(麒麟穴)，於是披荊斬棘，

自 大仙寺 內迎回觀音聖像坐鎮於此，隱遁修行，即為今天碧雲寺的開山起源。

「火山碧雲寺」台南關子嶺唯美系廟宇火山碧雲寺，人氣超夯點！

除了參拜進香客，也是拍攝夕陽的攝影與打卡熱點!!

「火山碧雲寺」坐東朝西，背山面野，從寺前遠眺是一望無際的嘉南平原，

極目西方則是波濤萬頃的大海。居高臨下，是欣賞夕陽的絕佳妙境。

火山碧雲寺&碧雲公園 資訊

地址：臺南市白河區仙草里火山路1號

營業時間：05:30 – 21:00

建議停留時間：1~2小時

免門票、有停車場

➤火山碧雲寺「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 水火同源

水火同源特殊景觀又名「水火洞」，曾名列台灣七景之一和台南八景，

火焰不斷從水中冒出的畫面，打破了水火不相容的定理，

吸引了無數人前來一探究竟。此奇景位於碧雲寺東南方1公里處，

直至1964年白河大地震後，火焰分散自不同孔隙冒出，火勢變弱，但依然沒有熄滅。

「水火同源」特殊景觀是從岩壁中冒出天然氣與泉水從壁縫中同時流出，只要點燃火焰，

就會形成了水裡有火的特殊景觀，火紅焰火不斷從水中冒出的奇景也成了知名景點。

由「水火同源」特殊景觀處往商店街方向走，會看見牆面上有座雕塑大師楊英風的藝術創作，

象徵著麒麟傳說的作品躍然於牆面上，更讓此處增添不少可看性與藝術氣息。

關子嶺景點:水火同源

地址：臺南市白河區關嶺里水火洞10之5號

營業時間：全天

免門票、有停車場

➤水火同源「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 火泉步道

「碧雲火泉步道」一條經典好走登山步道，，

路線由碧雲寺三寶殿旁出發，一路步上緩緩的枕木及碎石階梯，

樹葉竹濤聲響不絕於耳，步道終點可見到水與火共存的天然奇景「水火同源」，

並可順道參觀碧雲寺、蓮花石洞等著名景點。

「碧雲火泉步道」沿途還可欣賞枕頭山翠綠的山巒景緻

「碧雲火泉步道」碧雲寺至水火同源步道口

只有1.3公里很適合親子共遊行走..

碧雲火泉步道資訊

【地點】台南市白河區 【步道資訊】單程1.3公里，往返約1小時

➤火泉步道「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 枕頭山

「枕頭山」位在台南白河關子嶺風景區，海拔約650公尺，高低落差280公尺。

這座山全由石灰岩體組成，原本尖頭的一端被開礦而夷平，

後來形狀近似枕頭，才被叫作「枕頭山」。

「枕頭山」在山頂觀景台，視野一望無際，近處俯瞰白河水庫景緻，

大仙寺.嘉南平原盡收眼底。

「枕頭山」天氣晴朗時，甚至能遠眺山巒風光，欣賞落日餘暉，無限愜意。

關子嶺景點：枕頭山觀景台

地址：臺南市白河區(Google導航)

營業時間：全天

➤枕頭山「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 美食推薦

關子嶺溫泉美食推薦

快雲時晴 覺味食飲（咖啡餐廳)】

地址：台南市白河區關子嶺155之6號

電話：0928-708330

營業時間：平日16:00-22:00 / 星期五下午16:00-23:00

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 美食推薦

「雨露森林景觀餐廳」餐廳範圍相當寬敞，還規劃了完整可以停放車輛的區域，

吃飽飯後還可以在園區曬曬太陽欣賞山景散散步，而這麼多間景觀餐廳中，

服務態度算好的、餐點也非常用心的一間餐廳。

關子嶺「雨露森林景觀餐廳」整棟餐廳坐落在海拔高度520公尺山坡上，

可以俯瞰180度山景視野的山丘上，

來「雨露森林景觀餐廳」用餐，沒想到這裡人潮很多，

是不是大家都知道新景點嚐鮮來著， 整體體驗來說非常推薦和喜歡，

很建議大家如有來台南關子嶺玩，可以前來看看囉 !分享給大家參考...

雨露森林景觀餐廳 | 營業相關資訊

雨露森林景觀咖啡

地址:台南市白河區關仔嶺122之6號

電話：06-6822137

營業時間：09:00–19:00

週五~週日 09:00–21:00

➤雨露森林「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 嶺頂公園

關子嶺「嶺頂公園」是一個富有歷史記憶的場域，各個時代的推進，

都曾在此留下歲月的鑿痕。它曾是日治時期的神社，也曾是關嶺國小，

之後又是孔廟大成殿，而現在西拉雅管理處再次翻修建築，並設置旅遊資訊站，

提供遊客多元旅遊服務。

「嶺頂公園」吳晉淮為一代音樂大師他所創作的的「關子嶺之戀」，

樹立巨大的關子嶺之戀的歌譜，現在更是朗朗上口廣泛流傳著

「嶺頂公園」公園說大不大，其實最主要是想看大成殿旅遊資訊站

順便參觀這個以知名作曲家吳晉淮「關子嶺之戀」為題材的吳晉淮廣場，

參觀一下如何給於廣場新生命的復甦，分享介紹給來關子嶺旅遊遊客參考.....

嶺頂旅遊資訊站(關子嶺風景區嶺頂公園大成殿)

地址：臺南市白河區關嶺里28-2號

電話：（06）6823481

➤嶺頂公園「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 木材故事館

位於關子嶺風景區的臺灣木材故事館是一間木構建造的日式建築，

可認識體驗台灣的國產木材，還能透過五感體驗，促進國產材與人的連結，

並展現國產材木質精美的獨特工藝。是來關子嶺旅遊時，必訪的景點之一

館內除了以視覺與觸覺來感受木頭外，館中還設立了聽覺與嗅覺的體驗區，

遊客們可以藉由敲打各種長短不同的木片，來欣賞其音高與音色，

同時也是木琴的製作原理。

台灣木材故事館雖然館內不大，但日式建築氛圍感十足，

還可以認識台灣國產材及工藝，是來關子嶺旅遊的特色景點之一，

而且還免門票，建議有時間的話可以來參觀，分享推薦給大家！

台灣木材故事館 營業資訊

營業時間：每週一休館、週二至週日09:30-16:00

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺30號

電話：06-6822913

➤台灣木材故事館「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 美食推薦

位於關子嶺山中的「山裏咖啡」，地點就位於白河關子嶺的景觀咖啡廳，

說他是景觀咖啡廳，倒不如說他其實是隱藏在一整片露營區裡的咖啡車更貼切

主打美式露營車風格，讓旅客能一邊賞景邊喝咖啡，加上周邊山林綠意環抱，

晴朗時還能在此賞夕陽.....

「山裏咖啡」 位在山中半山腰，在樹下倚畏在露營椅上喝飲料

、吃甜點，微風吹過、欣賞美景是一種很愜意的氛圍

台南最新「山裏咖啡」！關子嶺山中露營車風咖啡享受下午茶看日落夕陽美景

山裏 Plant Vibes Coffee｜相關資訊

店家名稱：山裏 Plant Vibes Coffee

所在地址：台南市白河區崩山農路

營業時間：日 二 三 四 五 六 14:00-19:00

店家電話：0988 527 608

➤山裏咖啡「詳細圖文介紹」

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 美食推薦

竹香園是關子嶺生意最好的甕缸雞店，環境新穎明亮乾淨。

竹香園共有兩間店，分別在山腳和溫泉區裡，我覺得它價格挺實惠，

竹香園甕缸雞-仙草旗艦店

台南市白河仙草里仙草6-31號

上午10:30~14:30 下午16:30~21:00

06-6859111

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 泡湯美食推薦

這間「湯泉美地溫泉會館」是用餐、住宿和泡湯都兼備的會館，對面有停車場，

以這裡的菜色來說，甕仔雞是比較不突出的，不過沙鍋魚頭、紅燒山豬皮都好吃。

「湯泉美地溫泉會館」資訊

地址：台南市白河區關子嶺15號

電話：06-6822831

「關子嶺」一日漫遊攻略 | 山海之戀

店家名稱：「山海の戀」商家資訊

所在地址：台南市白河區 仙草里仙草1-1號

店家電話：06 685 8866

➤山海之戀「詳細影片介紹」

怎麼去？交通資訊報你知：



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