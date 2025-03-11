台南米其林原則法式餐廳 MichelinGuideTaiwan

台南約會餐廳推薦 橫跨法日台的食尚藝術饗宴！







2022~2024連續獲得 MichelinGuideTaiwan 台南米其林 的 台南- Principe 原則法式餐廳 ! 它的地點就位於三級古蹟西華堂的斜對面...是一家低調到不行的法式料理!如果沒有人帶路...走過路過可能就錯過!







Principe 原則法式餐廳 外觀以素雅類清水模磚牆與三個可透視餐廳內的窗框所構成，用餐時間到才能入內...在門口等候的時刻，我有種上藝廊看著三幅畫作的感受,內心充滿期待與雀躍！







Principe 原則法式餐廳 由年輕主廚所經營！ 他 曾在日本大阪「辻調理專門學校本科」，畢業後再到法國進修法式料理，過去也曾在「Auberge de Clochemerle」米其林一星餐廳擔任副廚師~









Principe 原則法式餐廳 的店內 環境空間採用原木裝潢給人舒適溫暖的感受~入口處的右側是主廚的一些證書左側則是主廚自己拍攝的照片!











Principe是從 日文的堅持（こだわり）翻譯而來。是因為主廚很嚮往日本職人的頑固與講究 ！





"原則" 除了是主廚對法式正統的堅持,也包含 Principe 原則法式餐廳 採用台灣在地食材與各種細節的堅持! 這讓每次台南都留戀於在地美食的小璇，是很新鮮的事! 預約後我就十分期待這一天的到來~







Principe 原則法式餐廳

粉絲專頁： Principe

地址：台南市北區西華街34號

電話：06-2223244

營業時間： 18:30開放入內用餐。

料理為全體一同進行請務必準時~

付款方式: 現金 / VISA / MASTER / JCB / American Express





2025/3/6Principe 原則法式餐廳

用餐體驗心得分享:



入座後有氣泡水或一般礦泉水可以選擇,還會貼心的送上以熱水溫熱浸泡的擦手紙給大家使用~









開胃小點-創意小點x2/迎賓茶





以台南的小吃為發想，用法式餐點的手法搭配日式餐盤來呈現，以此來代表主廚的求學歷程。 左：台南虱目魚創意呈現 以碳粉作成的金杯外型猶如小船卻又有著虱目魚皮的質感，裡面乘載著水果玉米、雙色甜椒與虱目魚，吃起來香甜可口。也傳達主廚在法國日本學習後回到台南家鄉的意境~



▲ 左：台南虱目魚創意呈現 以碳粉作成的金杯外型猶如小船卻又有著虱目魚皮的質感，裡面乘載著水果玉米、雙色甜椒與虱目魚，吃起來香甜可口。也傳達主廚在法國日本學習後回到台南家鄉的意境





▲ 右：安平蝦餅創意呈現

這一品有分子料理拆解蝦餅原料的感覺！

主廚以白胡麻油炸櫻花蝦後，搭配酸奶以及馬告去調味⋯吃的時候搭配底層最中餅皮一起食用，讓整個蝦香麻油香滿溢於口中！就連上頭裝飾的孔雀花都是可食用的唷～







▲ 迎賓茶：今天供應的是土橋園特上玄米茶

畫面美麗精緻，讓來客在味覺沒啟動前，先隨著盤中的美感沉醉～吃的時候搭配口感清新的迎賓茶是很時尚很精緻的開場白！

前菜-胭脂蝦 / 毛豆仁/馬鈴薯 ▲深海胭脂蝦用昆布漬製後切丁，然後搭配馬鈴薯和可可粉製成的馬鈴薯片、毛豆仁、烏魚子及櫻桃蘿蔔一同享用。







這道菜精心結合了毛豆仁的淡雅香氣與櫻桃蘿蔔的清脆口感，讓層次感更為豐富！

微苦的可可粉巧妙的增添和諧感，是一道視覺立體繽紛，味蕾又凝聚記憶度的料理！



餐前麵包-迷你短法圓棍麵包/法國依斯尼無鹽發酵奶油



▲麵包的外皮較厚，吃起來香脆咬下的內裡卻空氣感十足~吃的時候，建議可以抹上店家提供的無鹽發酵奶油，讓滿滿的麵香與奶油香氣瀰漫口中～

湯品-奶油干貝/肉燥/素麵/法式濃湯







▲ 這道湯品的靈感來源於台南擔仔麵，但使用的卻是日本素麵～在日本素麵與 烏冬麵、拉麵、蕎麥麵並列為四大麵條， 小璇之前在日本生日宴上看過，當時呈現的方式是冷沾麵，深入了解了一下才知道⋯「日本 素麵以極細的麵體與彈性著稱，口感滑順如絲，除了 夏天多用於清爽冰鎮的流水素麵，搭配熱湯一起食用也很ok!」



▲ 主廚將素麵運用在本道料理中，湯頭是以甲殼類為基底，再加上三層肉做的肉燥與昆布熬煮而成的傳統法式sauce americaine。上桌後我先喝了一口湯頭，它濃郁醇厚的湯頭尾韻還回甘，讓我第一時間也想到台南菜系溫暖偏甜的特點！









▲ 除了一般擔仔麵可以吃到的肉燥，主廚還在上頭擺上了奶油香煎干貝的切片，帶有些許嗆辣口感的青蓮葉⋯讓整道湯品口感層次堆疊豐富，給人滿滿的幸福感。



PS:題外話，寫文科普的過程我還發現⋯「在日本七夕當天 吃到素麵就可以戀愛成功！」所以素麵也象徵著幸福圓滿、健康如意、百事順心⋯今天來 Principe前我們剛從月老廟過來，求了紅線又吃到素麵⋯這應該是超大的好彩頭吧（笑）

海鮮盤 青甘魚/魚子醬/時蔬 ▲ 採用的是青甘魚（又稱ぶり鰤魚) 主廚以一夜干的方式去熟成處理，捲成這樣的大小做一個低溫調理的動作，出餐前會放在爐火前烤到完美的熟度！





▲ 上方放在魚子醬下方則放上山茼蒿跟水豆芽⋯底層搭配大頭菜做成的醬汁⋯肉質細滑軟嫩鮮美甘甜，魚子醬更起了畫龍點睛的效果，讓味蕾盡享奢華！

主餐-乾式熟成彰化胭脂鴨/時蔬







▲ 經過乾式熟成的處理到5～6分熟的胭脂鴨胸，吃起來的甜度會更為提升！在進烤箱前會在鴨皮刷上蜂蜜，吃起來口感層次豐富! 肉質帶有嚼勁卻不乾柴，單吃已很美味！





▲ 吃的時候可以沾取底層採用多種蔬菜、牛肝菌和鴨骨熬煮而成的香醇醬汁讓口味更爲提升～ 我特別喜歡一旁搭配的時蔬！除了以低溫烹調的的紫色山娃娃菜（富含大量花青素可抗氧化）上層也堆疊的日本大蔥與甜菠菜⋯整體味道甜美和諧，也是一道營養均衡的菜色唷!

起司盤







▲ 最底下是達克瓦茲的餅乾+中心點放上玄米茶製作的布蕾⋯之後淋上台灣的龍眼蜜，最後刨上36個月熟成的起司～







▲ 這道真的是非常的美味！層次迷人⋯讓我吃到最後一口都意猶未盡！



餐後飲品











▲ 主餐結束後到上甜點與茶點前，會提供三個玻璃罐給顧客嗅香決定餐後飲品~本日品項分別是無咖啡因南非國寶茶、咖啡與金萱茶! 我選的南非國寶茶色澤飽滿紅潤，入口尾韻回甘⋯搭配幾樣甜點都很合適!

時令水果甜點



▲以爽口沁心的時令水果草莓為主角，為季節饗宴譜下美好的優雅尾韻。





▲ 搭配以酸乳酪做成的起司蛋糕與一樣是用草莓製成的糖片與糖粉⋯吃的時候可以把糖片壓碎，混合酸甜的草莓一同入口⋯享受酸V香甜宛如戀愛般的好滋味！

茶點-四菓茶軟糖/可麗露/烘培小點X2 ▲香草莢可麗露脆度平均咬下後十分軟嫩讓愛吃可麗露的我整個驚艷！





▲ 使用古早味窗花盤裝載的茶軟糖也很有特色！它的外型是安平古堡贔屭的樣子，咀嚼時散發四菓蜜餞的味道十分有趣！



▲ 很有巴黎感的費南雪入口酥香溫潤~這一刻生活中所有疲憊都值得~



▲ 還貼心準備了伴手禮小熊蛋糕給大家~







總評：









Principe 原則法式餐廳 以取材自臺南小吃的開胃小點作開場，其後各菜色則以在地食材與小農產品入菜。 每一道料理上桌時...都是令人興奮的高光時刻！不僅是視覺饗宴，吃進口中也十分有趣！為平淡的生活激起一圈一圈的漣漪~

本次用餐體驗味蕾彷彿在法式、日系、與南島間穿梭，如果不是天色已晚還得驅車北上，真想與主廚深聊他那些年在法日的點點滴滴⋯賞文的讀者，不知道是否也能從我的圖文感受這份愜意美好呢？ 下次來台南小旅行...除了巷弄小吃也可以試試看米其林肯定的店家， 不論是家庭聚會或特殊節日來此約會都十分合適 ! 現在就預約吧！讓 MichelinGuideTaiwan Principe 原則法式餐廳 的美味料理為您的行程增添星光!



特別註記:料理也會隨著食材供應在呈現方式上略有調整,大家可以到品牌粉專了解更多~

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