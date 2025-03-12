【韓國住宿】Artravel Home

這次的首爾五天之旅都是落腳在明洞的Artravel Home，這間是走平價路線的青年旅舍，有獨立的衛浴和小洗手台、電視，二月份入住四人房平均一晚只要2000多元台幣超便宜，而且地理位置超好，下樓就是熱鬧的明洞商圈，步行至明洞地鐵站也只需三分鐘，很適合想好好在明洞血拼逛街的旅人。

▲Artravel Home從Olive Young後面大樓入口處進入，當天忘了拍照只能拿google街景示意。(晚上11點後會有門禁，需使用店家提供的密碼進入)

▲旅店位在6樓，進入後直接搭乘電梯到6樓。

▲出電梯後看到這個很有質感的木門就已抵達，恭喜闖關成功一半！

▲旅店是無人櫃台，所以櫃台內不會有人，須自行入住和退房。

▲櫃檯旁有販售盥洗用品和泡麵，臨時應急很方便，因為沒人看守所以是無人商店，自行將錢投入箱內，商品旁還有許多生活用品可免費借用，真的很貼心！

▲公共空間還有一個小廚房，有膠囊咖啡機、微波爐、烤箱、冰溫熱飲水機，對一個背包客來說非常方便。

▲旅店內的走廊漆成好看的深綠色，裡面完全沒有菸味保持得很乾淨。

▲入住使用旅店提供的密碼進入，連續入住會幫忙倒垃圾，如果不需要清潔可貼上do not disturb磁鐵。

▲這次入住的是四人房上下舖房型，空間不大如果住四個大人會有些壅擠，我們只有兩大兩小住起來還OK，只要求乾淨、安靜、有暖氣、有熱水就夠，因此整體是很滿意的。房內設施有電視、吹風機、衣架、桌椅組。

▲床墊和枕頭的清潔都不錯沒有明顯汙漬和異味，床墊的支撐性也不錯睡起來沒有坍陷感。

▲上下舖都有獨立的開關控制上方的燈，還有插座可供手機充電使用。

▲桌上還附了小點心和膠囊咖啡。

▲牆壁上有掛勾和衣架，吹風機是中階的等級，風力大熱度夠。

▲浴室的空間也極為狹小，林浴空間和廁所是連在一起的，所以在裡面洗澡會把馬桶整個噴濕，熱水雖然不至於忽冷忽熱，但不是太熱就是太冷，很難調到自己想要的溫度。

▲洗手檯上方有提供沐浴乳、洗髮乳和護髮霜。

▲浴室的整體整潔是OK的，沒有明顯水痕或黴斑，只是霉味稍微有點重。

這幾天晚上都睡得非常好，沒有網友講的隔音不好問題，重點是地理位置超棒，離地鐵很近，下樓就有GS25超商，最後一天退房想寄行李也沒問題，只需箱行李放在櫃台附近監視器照得到的地方即可，記得不要放值錢的東西在內。

雞蛋糕短評：房間雖然不大但整潔不錯，地理位置超好離地鐵站只需步行三分鐘，下樓就是熱鬧的明洞商圈，公共區域有烤箱微波爐開飲機咖啡機，浴室洗澡熱水不穩定，一晚四人房2000台幣已經很不錯了！

設計★★★★

整潔★★★★

舒適★★★☆

位置★★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★☆



Artravel Home 住宿資訊：

地址：6f, 18 Myeongdong 8na-gil, Jung District, Seoul, 南韓

電話：+82050713227153

入住時間：16:00

退房時間：11:00

WIFI：有

停車場：無

游泳池：無

早餐：無

刷卡：無

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