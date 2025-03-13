



想找2025母親節聚餐餐廳嗎? 因為母親節吃桌菜省市又有儀式感，所以我特別留意2025母親節桌菜的資訊，有香港老師傅駐店的新店宸軒園google評價4.2顆星，除了外燴、港點之外，桌菜也很受歡迎。宸軒園中興店有推出兩種價位的母親節套餐，2025宸軒園中興店母親節套餐有8800、10000兩種選擇，可內用、外帶，讓平時辛勞的媽媽也能可以輕鬆享受大餐，不只母親節桌菜，清明掃墓拜拜能訂客製化合菜！宸軒園中興店交通方便、環境舒適，連續假期也正常營業。甚至還能包場歡唱KTV，全家人都能開心聊聊天、吃頓豐盛的好料。宸軒園還提供早鳥優惠， 4/10前預訂贈戚風蛋糕1個+飲料2瓶，4/11-4/25預訂送戚風蛋糕1個，除了吃大餐又有好吃蛋糕來慶祝，是母親節聚餐的好選擇。

宸軒園-粵菜海鮮中興店就位在新北市新店區中興路一段141號1樓，捷運族從松山新店線「新店區公所站」下車後，走路大約8分鐘就到；不想走的話，也可以從大坪林站搭647公車，或是從景安站搭8號公車，在「中興路一段」站牌下車，門口就是餐廳！

如果開車來，附近有路邊停車格還有新店區公所、Times 新店北新路停車場，停好車走過來剛好消化一下，準備大吃一頓！

無論哪個節日，宸軒園都幫能搞定！ 不管是過年圍爐年菜、節慶辦桌、家族聚餐，還是母親節桌菜，不只內用氣氛滿分，還能外帶、宅配，讓家裡變成專業餐廳！

早點預訂跟官方line預約(@708wtaxh)，節日當天就能輕鬆上桌，讓家人吃得開心、過節更有儀式感！

宸軒園-粵菜海鮮有兩家分店，宸軒園民安店就在安坑輕軌附近，吃飽還能去陽光公園散步，帶小孩放電或悠閒走走都很適合。

而宸軒園粵菜海鮮中興店也是旅遊美食補給站，去碧潭、烏來玩回來剛好大快朵頤，對面還有獅子山，爬完山補充體力最剛好。

宸軒園粵菜海鮮中興店菜單真的超豐富！有經典的粵式料理大菜，像是清蒸龍虎斑、當紅炸子雞，港式飲茶則有燒賣、蝦餃這些必吃港點，甚至還有老廣最愛的燉湯，也有提供吃素的朋友一些素食。無論是想吃一桌澎湃的桌菜，還是隨意點幾道單點小品，這裡通通滿足！

除了價格實惠，宸軒園的料理可不是普通家常菜，香港老師傅坐鎮，火候、刀工、醬汁層次全都精準到位，專業粵菜海鮮口碑響亮，甚至連外燴經驗都相當豐富，不論是紅燒、清蒸、干燒，每道菜都能展現食材的最佳風味，所以GOOGLE店家也有4.2顆星的好評。

宸軒園中興店一樓有大面積落地窗，採光良好，整體氛圍典雅清新，讓人可以一邊品味佳餚，一邊悠閒欣賞街景，鬧中取靜超愜意！店裡也提供小朋友專用座椅，家長能放心帶上小孩一起來用餐

宸軒園的空間很夠，可以容納兩台遊覽車的客人，10桌聚會輕輕鬆鬆擺好！

不管是公司尾牙、春酒、大家族聚餐，還是登山健行、旅行團來新店玩，來這裡一下車就能開吃，讓大家吃好又聊好。

如果是小家庭或商務聚餐，1樓還有獨立8人包廂，想在有隱私的空間用餐也很OK。

而如果是大家庭或公司聚會，地下室更是一個寶藏空間！B1設有6-8桌大圓桌，不管是家族聚餐還是公司尾牙、春酒都適合。這裡不僅可容納50~60人，還設有獨立空調、良好照明，完全沒有一般地下室的濕悶感。

宸軒園的還附設KTV歡唱設備，只要達到一定金額，還能一邊用餐一邊歡唱，吃飯聊天之餘還能一起高歌幾首，讓聚會更熱鬧！

櫃檯旁的冰箱裡面不只有常見的可樂、雪碧、芬達、果汁、茶飲，還有一些特別的港式風味飲品！像是老北京酸梅湯酸甜開胃超解膩，還有搭配港點的鹹檸檬七喜、鹹檸檬可樂，這種帶點鹹香的獨特口感，可不是一般飲料店隨便買得到的！另外，港式凍檸茶、港式鴛鴦，甚至連小姊姊的奶茶這種帶點文青感的特製奶茶都有。

重點是，罐裝飲料都有清楚標價，不用擔心結帳時有被坑的感覺，放心拿就對了！

來這裡吃飯超推薦店家特製飲料！港式凍檸茶酸酸甜甜加上檸檬清香，想喝純粹的檸檬風味可以選無糖版，喜歡甜口感的就點有糖版。港式鴛鴦，咖啡和奶茶完美融合，濃郁又順口。

而我個人最愛小姊姊的奶茶，口感溫潤、微甜不膩，愛喝奶茶的朋友一定要試試！

別以為桌菜就一定貴！宸軒園中興店深知大家的荷包不敵物價飛漲，即便食材成本年年上升，依然堅持推出用料紮實、超值美味的桌菜，讓大家花得值得、吃得滿意。2025年母親節桌菜，8800、10000元就能品嚐到滿滿山珍海味，還附新鮮水果！

4/10前訂位，直接送你戚風蛋糕一個+飲料兩瓶，大餐結束還能來個下午茶，超有儀式感！錯過第一波也沒關係，4/11到4/25預訂，依然有免費戚風蛋糕，讓媽媽甜甜過節。記得每桌只要預付$3000訂金，內用、外帶、宅配通通OK，不論是在餐廳享受氣氛，還是選擇帶回家輕鬆吃，都能讓母親節變得更有味道！

家庭聚餐選宸軒園桌菜就是很聰明的選擇，不需要煩惱菜單搭配，每道菜都經過精心安排，不但省事，還能確保每道料理都有水準，讓大家從頭到尾都吃得滿足！

像這次吃的一萬元桌菜，真的超有誠意！每道菜都是經典中的經典，不只擺盤講究，份量更是大方不手軟，完全滿足一桌人的味蕾。最驚喜的是冷盤竟然用了立體圓月型的容器盛裝，看起來氣派又象徵圓滿吉祥，光是擺上桌就讓大家忍不住驚呼拍照！這種美味與儀式感並存的桌菜，不論是家族聚餐還是宴請重要賓客，都絕對有面子又滿足。

宸軒四喜拼。

這盤冷盤一上桌，色彩繽紛、擺盤精緻，光看就讓人食指大動！四種開胃小菜各有特色，從濃郁到清爽層次分明，讓人一口接一口完全停不下來。

醉雞。

這道絕對是冷盤中的靈魂角色！白嫩嫩的雞肉切得厚實，皮薄肉嫩還帶著微微的酒香，酒味不嗆，反而溫潤順口。上頭點綴了幾顆晶瑩剔透的枸杞，不只增添顏色，還帶點自然的清甜。

而雞肉旁的雞凍是隱藏版亮點！它像果凍一樣Q彈晶瑩，夾起來微微晃動，放進嘴裡瞬間化開，帶著雞湯的醇厚精華，每一口都充滿濃郁的膠質感，吃起來超有層次。

櫻桃鴨。

片片整齊疊放，色澤帶著迷人的紅潤光澤，鴨皮微微透亮，帶著一層薄薄的鴨油，入口時外皮帶點Q感，裡頭的鴨肉紮實卻不乾柴，越咀嚼越能感受到鴨肉的獨特香氣，帶點淡淡的煙燻風味鹹香適中，每一口都讓人意猶未盡！

龍蝦加蟹肉棒 。

這道完全是高級感滿滿！鮮嫩的龍蝦肉與蟹肉棒交錯擺放，再淋上一些油亮的美乃滋，讓整體口感更加柔順。

一口咬下，龍蝦的Q彈與蟹肉棒的細膩在嘴裡交織，帶點微微的甜味與海味，搭配美乃滋的滑順奶香，吃起來層次豐富又帶著絲絲涼爽感，超級開胃！

海蜇皮。

金黃色透亮海蜇皮的薄片閃閃發亮，擺放得相當漂亮，還帶著一點醋溜的光澤。一夾起來就能感受到彈性十足，放進嘴裡更是爽脆得像在跳舞，咬下去有清脆口感，每一口都帶著淡淡的麻油香與微微的醋香，酸爽開胃，吃完立刻讓味蕾甦醒。

和風帝王蟹。

店家貼心處理過外殼，已經剖開一半，讓不太會吃帝王蟹的人也能優雅享用。只要用筷子輕輕一夾，就能整條拉起來，完全不費力。

蟹肉入口滿滿鮮甜，飽滿蟹肉搭配底下鋪的爽脆生菜沙拉一起吃，口感清爽不膩，整個超有日式精緻感！

當紅炸子雞。

這道經典粵菜也是許多長輩的最愛。象徵鴻運當頭，母親節這天吃，可祝福媽媽年年紅火、好運旺旺來！

香酥金黃的當紅炸子雞外皮香酥脆、裡面的雞肉軟嫩不乾柴，搭配上面灑的宸軒園獨家香料，每一口都帶著濃郁的香氣，咬下去還有滿滿肉汁，讓人一吃就愛上

魚翅佛跳牆。

裡面的食材有魚翅、香菇、魚皮、排骨、雞肉、豬腳、栗子…等頂級食材，經過長時間燉煮讓湯頭濃郁醇厚，母親節來上一碗，象徵滿滿的祝福與富貴圓滿，讓媽媽感受到最深的心意與幸福！

佛跳牆用料澎湃，每一勺都是精華，入口滑順又帶著膠質的黏稠感，滿滿膠質的佛跳牆，讓人暖心又暖胃！

金蒜波士頓龍蝦。

大大隻的龍下上面鋪有金色蒜泥、底下還有粄條條當做基底，吃金蒜波士頓龍蝦慶祝母親節，不僅是美味的享受，還能營造出一種奢華又溫馨的氣氛。

龍蝦肉質緊實又Ｑ彈，能吃到滿滿的海味鮮甜，金色蒜泥的蒜香感覺恰到好處，雖是重口味料理，但完全不會搶走海味的鮮美，蒜味反而讓龍蝦更鮮甜。

蒜泥蒸龍蝦帶出龍蝦的甜味、再搭配Q彈粄條，鮮美的龍蝦高湯完全吸附在粿條上，吸附滿滿湯汁精華的板條吃了讓大家讚不絕口。

清蒸龍虎斑。

家庭聚會時有條魚感覺很喜氣，也象徵年年有餘的含意，用簡單的清蒸方式去料理保留了魚的原味，搭配鮮香醬汁與青蔥絲，吃起來鮮美又健康。

魚皮Q彈且富有膠質、魚肉口感細嫩，蔥的微辛口感與魚肉的細嫩形成對比，讓味覺更加有層次， 滾燙醬汁澆上蔥絲時瞬間激發出的香氣，能讓魚的風味更濃郁，是大家吃了都會滿意的好口感。

蒜香路易士排。

大廚用蒜頭把豬肋排炒香，擺盤上大大根的帶骨路易士排視覺上格外喜氣，這道可是大人小孩都很愛的菜色喔！

有厚度的肉排外皮焦香、裡面的肉質有嚼勁且多汁 ，有紮實肉質的肋排直接用手拿著啃爽感十足，每一口還能吃到蒜酥的香氣，口感一級棒！

櫻花蝦蒲燒魚米糕。

象徵步步高升的米糕很有節日的慶祝意義，搭配醇香逼人的蒲燒魚肉，香氣四溢的櫻花蝦增添鮮美滋味，吃飽又能吃巧。

滑嫩蒲燒鯛魚片，配搭提味鮮香的櫻花蝦，Q彈軟糯的米糕鹹香適口，吸附蒲燒醬汁香氣四溢，一口吃下大大滿足。

天麻津白燉全雞。

母親節怎麼能少了一鍋用心燉煮的雞湯？天麻津白燉全雞不僅有家庭和樂的感覺，也是很有儀式感的母親節料理。

這可是一整隻雞，搭配天麻與津白慢火燉煮的喔！除了甘甜可口之外，也有豐富的營養、是很養生的料理喔！

天麻津白燉全雞的湯頭溫潤滋補，肉質也料理得很軟嫩入味，像大白菜的津白口感清甜帶有一點回甘的微苦，吃起來較有嚼勁。喝一口瞬間暖到心坎裡，滋養暖胃，來上一碗瞬間充滿元氣！

精緻甜美點。

這次的甜點是春捲皮炸甜年糕，外面真的少見！母親節能吃到這種傳統點心，真的有一種家的溫暖感，彷彿回到媽媽或阿嬤在廚房準備節慶美食的場景，超級有氛圍！

一口咬下去，外皮酥酥脆脆，裡頭的年糕軟糯香甜還帶著微微的Q彈。那種甜潤暖心的口感，讓人瞬間回到小時候過年的記憶，也有一種過節的溫暖感！

四季鮮果皿。

當天的水果是對半切的金澄澄柳丁、紅色小番茄，繽紛的顏色看起來就超有活力！柳丁多汁甜美，吃起來清爽解膩，小番茄微酸微甜，一口咬下去還帶點爆汁的感覺，剛好為這一餐做個完美收尾，不會太甜膩，嘴巴也瞬間變得清爽！

看到隔壁桌有人單點港點跟粵菜，每樣看了都好想吃喔！改天也要再找時間來宸軒園點些單點解饞。

母親節一年就這麼一次，當然要選個氣氛好、菜色棒、價格實惠的地方，宸軒園這次的母親節桌菜真的很超值，不管是內用還是外帶，都能讓媽媽感受到滿滿的心意，提早訂還有早鳥優惠，讓媽媽吃得開心又有小驚喜。除了母親節聚餐，清明掃墓也可以預訂宸軒園的合菜，客製化桌菜讓祭祖更體面。而且他們連續假期正常營業，不論是想家族聚餐、朋友聚會都沒問題喔！

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活動2：單點炒菜類 點3道以上，送白飯1碗！

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宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

地址：新北市新店區中興路一段141號1樓

電話：0229156006

營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00

官方line預約：@708wtaxh

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093101768198

宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）

地址：新北市新店區安民街86號

電話：028666-0286

營業時間：11:30–14:30, 17:00–21:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084810771564

文章轉自 2025母親節桌菜餐廳推薦：新店宸軒園中興店，新店母親節餐廳，單點、合菜都很美味又有儀式感(含2025宸軒園母親節菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑