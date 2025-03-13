【韓國食記】土俗村蔘雞湯





這次來到景福宮租韓福拍照，中午就在附近的名店土俗村蔘雞湯用餐，餐廳外觀是間獨棟的傳統韓屋，非常受到本地人和遊客的喜愛，連前韓國總統盧武炫都是常客，來到這裡除了蔘雞湯是必點外，也一定要吃看看他們的海鮮煎餅，在傳統的韓屋內用餐特別有FU。

▲餐廳外觀是傳統的韓屋，據說熱門時段常常大排長龍，這天很幸運的是還有座位且不用排隊。

▲穿過中庭就看到店員在烤雞兼暖手，形成很有趣的風景。

▲店內用餐空間寬闊，幾乎是用使用木桌椅與內裝，風格很一致。

▲土俗村蔘雞湯：菜單有中文，點餐完全沒有障礙。(菜單轉自google地圖，當天忘記拍菜單請原諒我的失憶)

▲桌上有免費的瓶裝水，可以放心的拿來喝。

▲坐定位後店員慣例的送上泡菜、醃蘿蔔、蒜頭、辣醬，這幾天在韓國用餐永遠離不開這些小菜(笑)。

▲泡菜和醃蘿蔔的辣度算小辣，醃蘿蔔吃起來有脆度，泡菜普通沒有太驚艷之處。

▲人蔘酒可以直接喝也可慢慢倒入湯內，酒氣很重平常沒在喝酒的人建議一次不要倒太多。

▲土俗村蔘雞湯 20000韓元：內有糯米、人蔘、白果、南瓜籽、栗子、大棗、黑芝麻、核桃、銀杏等食材，經過長時間熬煮，雞湯呈現乳白色極為濃郁，雞肉選用一個月左右的童子雞，口感細嫩，有濃濃的人蔘香氣。

▲海鮮蔥餅 17000韓元：蔥餅內有蝦仁、魷魚、韭菜，表面煎得酥酥的，海鮮極為新鮮，蝦仁和魷魚吃起來有脆度，沾上魚露醬會更提味。

雞蛋糕短評：餐廳位在韓屋內氛圍很好，雞湯附一小杯篸酒可酌量加入湯內，烏骨雞肉質較緊實，內有糯米口感不錯，湯頭濃郁有濃濃的人篸香氣，除了雞湯外海鮮煎餅也是人氣必點，逛完景福宮很推薦來吃！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



【土俗村蔘雞湯美食資訊】

地址：5 Jahamun-ro 5-gil, Jongno District, Seoul, 南韓

電話：+8227377444

官網：http://tosokchon.com/

營業時間：10:00–22:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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