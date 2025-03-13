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「」是4星級飯店。飯店入口位於地鐵站4號出口右邊。走出地鐵站就等於到飯店了。由首爾站乘搭地鐵4號線，只需4個站便可到達，往明洞只需2個站。此外，也是乘搭 KAL機場巴士 的停靠站！酒店位置非常優越，附近不論購物、美食，一應俱全。東大門設計廣場 DDP、Good Morning City 購物中心、東大門、Hello APM 購物中心，步行約5-10分鐘就到。Google評價4.5 分/5；Agoda 8.9 分/10 的高分。和日本的相鐵酒店一樣品質都很棒，住起來很舒服。去明洞逛街血拼還可以回酒店休息一下～再繼續逛，真的太方便了！

名稱：Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun

地址：韓國首爾特別市中區獎忠壇路226

電話：（+82）2-2198-1212

入住時間：15:00 / 退房時間：11:00

淡季雙人房約 $ NT 2,800元

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相鐵喜普樂吉飯店交通資訊

地鐵2、4、5號線「東大門歷史文化公園站」4、9號出口步行1分鐘

※如果有行李，請使用4號出口的電梯。 機場巴士 仁川機場 ↔ 飯店

6702號（下車站：喜普樂吉首爾東大門 02710）

6001號（下車站：東橫INN 02688） 停車場：飯店沒有設置停車場，請使用鄰近的停車場。 (韓巢地圖／NAVER地圖)

▼相鐵喜普樂吉飯店大眾運輸

KAL機場巴士

巴士站(HOTEL → AIRPORT)，就在飯店正門口。

票價：成人＄16,000韓元、兒童 (6~12歲)＄10,000韓元。

✅ 出發時間：

早晨 上午 下午 4:01 8:41 13:31 4:41 9:26 14:16 5:16 10:11 15:01 5:56 10:56 15:46 6:36 11:41 16:31 7:21 12:16 17:16 7:56 12:51 —

✅ 付款方式：

線上購票 (QR)、 現場支付 (司機處付款)、信用卡、T-money 交通卡、現金 (不找零，請準備剛好金額)。

✅ 注意：

交通狀況可能影響行程，前往機場約需 2 小時。

請提前 2-3 分鐘 抵達站牌，避免錯過巴士。

退票規則：發車 3 小時前 可退票，3 小時內不予退票。

酒店計程車服務

📍 飯店 → 各目的地

🚕 預約方式：可透過 App 預約 (受交通狀況影響)

目的地 & 時間：

首爾站 (約 20 分鐘)

(約 20 分鐘) 金浦機場 (約 30-40 分鐘)

(約 30-40 分鐘) 仁川機場 (約 1 小時)

計程車類型 & 費用：

普通計程車 (Normal Taxi)：最多 3 名乘客，3 件行李 中型計程車 (Middle Taxi)：最多 7 名乘客，7 件行李 中型計程車加收 4,000 韓元

相鐵喜普樂吉飯店地圖位置

這裏一整棟都是，不會和其他商店混雜在一起

飯店門口是KAL機場巴士站下車處，也是地鐵站（東大門歷史文化公園站4號）電梯出口。

走出地鐵就等於走到飯店了，很方便吧！

飯店右邊就是東大門商圈的著名建築、可以散步的清溪川也在一旁，是不是超讚的啊！

相鐵喜普樂吉飯店附近景點

▼ 周邊地圖

東大門設計廣場 DDP – 時尚潮流與設計展覽的熱門地標，步行約5-10分鐘。 Good Morning City 購物中心 – 綜合購物商場，有服飾、美妝、電子產品等，步行約5分鐘。 Migliore 東大門 – 多樓層流行服飾、飾品批發零售，營業至深夜，步行約5分鐘。 Hello APM 購物中心 – 主打年輕潮流服飾，價格親民，步行約6分鐘。 Hyundai City Outlets 現代奧特萊斯 – 多家國際品牌折扣店，步行約6分鐘。 DUNDUN東大門店 – 2024年9月27日重新開幕，步行約3分鐘。 光熙市場藥妝店（Kwang-hee Pharmacy） – 販售韓國藥妝、保健食品，步行約3分鐘。

相鐵喜普樂吉飯店環境設備

飯店設計風格現代簡約、整潔明亮。大廳門口有舒適的沙發座椅，我們常常坐在這裡等同伴。櫃檯提供中、英、韓語服務，辦理入住與退房快速便利。

最後一天早上行李寄存在這裡，然後再出門逛街，服務非常周到。

入住禮：新世界百貨商品券＋購物抵用券

新世界百貨商品券、購物折扣金額：KRW 5,000元，可使用店家：新世界百貨、Starbucks、emart。

使用方式：

前往 明洞新世界百貨 12樓客服中心（C/S Center），註冊會員即可獲得 5,000韓元購物折扣券（每人限領一次），僅限外國旅客使用，且需至指定櫃台兌換。

我們把禮券用來吃明洞新世界百貨的大瓦房醬蟹～好好吃喔！

一樓大廳旁有商務中心：可使用電腦與影印設備，適合商務旅客。

還有換錢機台、行李箱磅秤，真的是很佛心～

B1公共設施

自助洗衣區：附設投幣式洗衣機與烘乾機，方便長住旅客使用。

健身房：提供基本健身器材，適合喜歡運動的旅客。

相鐵喜普樂吉飯店餐廳早餐

餐廳名稱： BST cafe

BST cafe 早餐時間： 07:00-10:00

07:00-10:00 供應內容： 韓式與西式自助餐，包含烤吐司、炒蛋、韓式泡菜、米飯、湯品等。

餐廳設計現代簡約風、環境簡潔明亮。

旁邊還有一整面的自助儲物櫃，自保管起可免費保管24小時。

窗外就看的就東大商圈及百貨公司，逛街真的很近！

其實，漏下就有便利商店，附近有許多24小時營業的餐廳與小吃，夜貓子也能輕鬆找到美食。

飯店周邊必吃早餐推薦

Eggdrop：韓國超人氣的厚蛋吐司、IG打卡名店！極受歡迎的早午餐品牌，以鐵板上煎烤過的厚片吐司為主打，搭配新鮮的生菜、起司、火腿和厚蛋，再抹上開胃的醬料，再放入半高紙盒中，夾入滑嫩炒蛋與濃郁醬汁，口感豐富啊～

Isaac Toast：韓國的吐司連鎖品牌。截至2016年，該品牌在韓國擁有超過700家門市。此外，在澳門、台灣、馬來西亞及新加坡等地設立分店。 號稱韓國版的美而美，奶油現煎吐司香氣濃郁，沒人能抵擋韓國奶油吐司的魅力啊！

相鐵喜普樂吉飯店房間介紹

雙人房

房間設計簡約時尚，空間適中，部分房型可欣賞首爾市景。

所有客房皆採用保證提供『頂級睡眠品質』的席夢斯床墊。

雙人房的床寬180cm，雙床房提供床寬120cm和180cm大尺寸兩種選擇。

雙人房約大約8坪，空間和整潔度很滿意。

提供：平板電視、Wi-Fi、電冰箱、電熱水壺、保險箱、辦公桌、衣架、2件式睡衣、拖鞋、礦泉水、咖啡和茶包、空氣清淨機、加溼器。

一個小沙發區很愜意，吃宵夜也很方便。

兩個29吋的行李箱也都放得下。

三人房

三人房沒了沙發區，約8.5坪，有對外窗空間感也不錯！

三個29吋行李箱床邊也都放得下，最適合和家人和朋友一起使用的客房。

標準三人房和豪華三人房中只有一張床是席夢思床。

也不知道誰睡走了，反正每天步行一萬步，回來都很好睡！！

所有客房均為淋浴間。有洗淨便座馬桶、洗手乳、毛巾、浴巾、吹風機。

洗髮乳、護髮乳、沐浴乳。

第一天晚上才發現沐浴乳是空的，還好有帶隨身的沐浴用品～

花灑水柱強，熱水穩定，這點非常滿意！

卸妝棉、護膚霜也有。牙膏、牙刷要自備喔！

每房空氣清淨機、加溼器真的很好用，韓國不像台灣濕冷，乾燥到有時會想咳嗽。

每床還有提供保濕面膜，真的是很貼心。

在辦理入住時，免費提供溫暖的熱包，每天都可以去櫃檯拿喔！

▼超強的韓國暖暖包，讓我們在下雪天得到無限的溫暖！

韓國的暖暖包不但大又燙！

持久度超過24小時，晚上放在被子裡暖床，到隔天早上還是熱的，可以團購嗎？！

窗外風景，昨晚下大雪，房內一點感覺也沒有～還好早上太陽露臉了！

逛街去！

▼ DUNDUN東大門店

▼ Hello APM 購物中心

▼Good Morning City 購物中心

▼ 現代免稅店 Hyundai Duty Free

▼ 東大門設計廣場（DDP）

相鐵喜普樂吉飯店心得評價

「」地理位置優越，鄰近東大門商圈，適合購物、觀光及自由行旅客。飯店設備完善，提供舒適的住宿環境，無論是短期旅遊還是商務出差，都是不錯的選擇！下次來首爾自助旅行，我還要來住這間～

韓國 景點美食推薦

這張 首爾觀光景點地圖 幫助你輕鬆規劃首爾自由行！

▼首爾觀光景點地圖

🔹 如何使用？

根據區域選擇想玩的景點，每天安排 1～2 個區域，再加入美食、購物及伴手禮行程，就能輕鬆玩遍首爾！

📍 地圖特色

✔ 北區：景福宮、北村韓屋村等歷史文化景點

✔ 中區：首爾塔、明洞、樂天超市、金豬食堂等經典必去地點

✔ 東區：東大門、廣藏市場，適合喜歡設計與小吃的旅客

✔ 西區：弘大商圈、梨花女子大學，文青與潮流天堂

✔ 江南：Coex 水族館、星空圖書館，適合時尚購物與網美打卡

✔ 汝矣島：63 大廈、漢江公園，欣賞首爾城市景觀

更多旅遊資訊請見👉 韓國五天自由行

店家/景點資訊

店家名稱：Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun

所在地址：南韓226 Jangchungdan-ro, Jung District, Seoul

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：+82 2-2198-1212

評價：★★★★★





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