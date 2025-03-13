五月的風很輕，在象徵著情竇初開的花樹下，來場浪漫的告白吧！初夏好時節，南投山上早已百花齊放，最不容錯過的想必是萬綠叢中如雪花般浪漫的油桐花了。與最愛的另一半和孩子，一同踏上白靄山丘，來場獨具客家風情的浪漫之旅吧！迫不及待開始規劃一日遊的小編，在此為大家彙整人氣南投賞桐景點，給想要踏上花路的你，一起置身在滿山桐花如雪紛飛的山林，浪漫一夏吧！

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南投賞桐景點｜2025南投桐花祭

2025南投桐花祭時間：尚未公布

南投賞桐景點｜油桐花小知識

客家人與油桐花的美麗秘密

每年春夏交替之際，嘉義以北山區到處都可看到滿山遍布的雪白美景，尤其以桃竹苗一帶的客家庄，更是白雪紛飛成為臺灣最美的風景！油桐樹曾是客家人早年重要的經濟作物，『桐油』是製作油漆的重要原料，而其木材也可被利用製作成家具、木屐、牙籤、火柴棒等。日據時代，日本人重視桐油的經濟價值，因此鼓勵農民廣泛的種植油桐樹。

◣油桐的生命力強，也被用來描述性格節儉、堅毅的客家人！

如今，油桐樹的經濟價值已不復存在，但是強勁的生命力，仍隨著時節花開花落，見證了客家庄經年累月的變遷，如同歷經多次遷徙的客家民族，在面對不同環境的淬煉下，總是堅守根本的硬頸精神！

南投賞桐景點｜牛耳藝術渡假村

牛耳藝術渡假村是一座以素人藝術家林淵的藝術作品為主的在地文化藝術型度假村。臺灣三位名雕刻家都屬牛，共同為臺灣藝術創作努力，希望執雕刻藝術之牛耳，所以石雕公園以此為名。來到牛耳渡假村，除了可以隨時欣賞石雕創作、感受台灣在地的農業文化的質樸韻味之外，這裡更是南投埔里一帶欣賞大片油桐花的最佳去處。

圖片授權：IG@hank.lee.photography

每年的四、五月，油桐花盛開之時，能夠看到整片的千坪油桐花林開滿枝頭，桐花的雪白與枝葉及草地的綠互相映襯，有如仙境般詩情畫意，每年牛耳石雕公園都會舉辦桐花饗宴，別出心裁的盛大花雨、賞石品茗、野餐饗宴，當微風吹拂時，桐花飄灑空中，浪漫的畫面更讓人感到如癡如醉。

想要來牛耳藝術渡假村來場浪漫的桐花饗宴，但是怕撲空嗎？來來～小編找到由客委會製作的「桐花花況預測平台」，前往賞花之前，不妨先到平台看看喔！

地址：南投縣埔里鎮中山路四段1號 營業時間：24小時（建議白天前往） 門票：全票200元、優待票100元（可折抵消費） 訂房優惠：

南投賞桐景點｜國立暨南大學

暨南大學的校園腹地廣大，四季都盛開著著絕美的花草綠樹，風景優美，是賞花的好去處。暨南大學的花季，不僅因三月的櫻花而聞名，接棒的更是四、五月，純白清新的油桐花及淺粉色的花旗木。每到油桐花及花旗木花季時，純白花朵相繼綻放，景致富麗，加上暨大的校園廣闊，拍起來更像是在森林的仙女一樣。假日之時，除了賞花之外，也可以帶著野餐墊到校園的大草原野餐放鬆，天氣好的時候，還能遠眺合歡、奇萊大山喔。

地址：南投縣埔里鎮大學路1號 營業時間：24小時（建議白天前往）

南投賞桐景點｜車埕桐花鐵道

來到車埕車站，除了欣賞小朋友最愛的集集鐵道小火車、文青喜愛的復古木屋之外，這裡也有賞桐好去處喔！從車埕木業展示館的和明潭水庫停車場的中間，有一條有著樹蔭遮陽的桐花步道。沿途上，可以看見雪白的油桐花朵灑滿整條小徑，鋪成一條雪白的油桐花毯。抬頭仰望，能看見被偶被樹梢遮蔽著的天空，微風吹拂，掉落的油桐花朵灑落空中，這樣的畫面，令人感到悸動不已，想要置身在這般詩情畫意的景致中，只有把握這短暫而珍貴的初夏時節，季節限定、先睹為快喔！

車埕桐花鐵道/明潭水庫停車場步道 地址：南投縣水里鄉131縣道 營業時間：24小時（建議白天前往）

南投賞桐景點｜益則坑桐花步道

水里益則坑有著林蔭、水圳，位置在日月潭的慈恩塔後山及民和村（拔社埔）之間，是炎炎夏日戲水、避暑的瀑布勝地。到了油桐花季時，這裡更成為賞油桐花的小秘境。從山腳往山上走，蓊鬱蒼翠的山林上，開滿了如雪片般的叢叢油桐，看起來浪漫又迷人，可以沿路邊走邊欣賞油桐花，加上溪水帶來的涼爽感受，是個假日建行的好去處。而位於附近的「阿喜桂花園」，是個免費的秘境景點，還能在整片草地上，輕鬆愜意的欣賞這般美景，感受悠悠飄落的落花載滿水里客庄情懷～

益則坑桐花步道/阿喜桂花園 地址：南投縣水里鄉民和村益則路35號 營業時間：24小時（建議白天前往） 門票：免費

南投賞桐景點｜北港村桐花步道

南投國姓鄉的北港村，也是賞桐花的好去處喔！北港村在日據時代被稱作「二十粒」，因為這裡有二十個樟腦寮。北港村最具盛名的，就是以糯米、紅糖等材料粘合的「糯米橋」。糯米橋附近的山林，有一條桐花步道，每當油桐花季的時候，沿著路標登頂，便可看到油桐花在林間綻放，景象十分美麗。而從北港村前往惠蓀林場的路途上，更能看見兩邊的青綠山頭，山頂覆蓋著雪片般的油桐花，美不勝收，展現了深山的桐花風情，令人流連忘返。

圖片授權：IG@chi_lin424

南投賞桐景點｜蓮華池生態桐花步道

蓮華池研究中心是林業試驗所的其中一個研究中心，鄰近日月潭一帶，環境清幽，是一個生態豐富、景觀特殊的生態秘境。雖然這裡作為自然研究面積不大，但是因為生態豐富、且受到完善的保育，所以成為一座有名的生態寶庫。這裡除了有著許多珍稀植物、是作為學術研究的好地方之外，在生態池附近，更有著一片詩情畫意的油桐花景。雪白的油桐花片，像是紛飛的大雪般放肆的灑落在田野之間，景象非常美麗。油桐花綻放的季節也正好是賞螢季，不趕時間的話，不妨待到日落之後，繼續享受黑夜中螢火點綴的珍貴美景。

地址：南投縣魚池鄉五城村華龍巷56之2號 營業時間：24小時

南投賞桐景點｜惠蓀林場

惠蓀林場是中興大學的實驗林場之一，又稱作「惠蓀國家森林遊樂區」，是清境周邊的景點之一。歷史悠久、廣闊的面積的惠蓀林場、園區內的海拔差距有近2000公尺，讓這邊擁有不同海拔氣候特性的動植物，生態十分豐富。惠蓀實驗林場除了學術研究之用之外，也是遊客放假休憩的好去處。園區內一年四季都有不同的花可以賞，而到了春夏交替，油桐花開之時，一片片的油桐花瓣灑落滿地，像是純白的花路地毯一樣，美麗而浪漫，很適合來趟浪漫之旅喔。

南投賞桐景點｜九九峰森林步道

九九峰相傳是由99座獨立的尖峰綿延而成，遠望像是火焰燃燒的樣子，所以又被稱作「火炎山」。而由林管處設立的九九峰步道，是一個假日休閒、運動健行的好去處，雖然步道階梯多、有一點坡度，但是規劃完整、算是偏和善的步道。在步道兩旁有許多油桐花樹，當油桐花季節來臨時，美麗的雪白油桐花便會爭相綻放，隨風飄落的花朵，更會鋪成純白的花毯。沿著花毯健行到制高點，還能以超美的視野望見山景、空景與市景，令人心曠神怡！

◀油桐花景點攻略▶

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