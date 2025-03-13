2025年春遊行程中，最受大家期待的就是櫻花季了！近年除了往武陵農場、九族文化村賞花外，北部民眾還可經由北橫公路前往拉拉山，沿途有超火紅的打卡點－恩愛農場，以及可漫步於櫻花樹下的中巴陵櫻木花道等。此篇整理最新花況、以及交通攻略、住宿推薦等，還有懶人包Q&A，讓你一次閱覽完畢即可輕鬆安排恩愛農場一日賞花行程！

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2025拉拉山櫻花季｜最新花況

每到春天就想去找粉嫩櫻花，北台灣除了陽明山、北投、淡水一帶賞櫻名點之外，桃園拉拉山每到春季，更是滿山遍野的粉嫩盛放。拉拉山位在北橫公路上，每年大約過年前後即迎來櫻花季，今年最佳賞花時間點約落在2/25→3/10，櫻花品種主要為富士櫻及千島櫻。

櫻花季時間 千島櫻2月中、富士櫻3月初 開放時間 06:00~17:00 地點 拉拉山國家森林公園 交通管制時間 2/22~3/20 最新花況 即時花況更新 賞櫻景點 拉拉山恩愛農場、中巴陵櫻木花道

拉拉山恩愛農場

恩愛農場的誕生有著一段浪漫的情緣，主人寶哥在結婚當年，攜手牽著另一半來到拉拉山度假，自此與拉拉山結下不解之緣。愛上宛如仙境般的山上環境，夫妻倆覓得了這處面積達4公頃的農園，寶哥自此展開十多年種植水蜜桃的過程。農場海拔約為1600公尺，居高臨下的環境，在天氣晴空萬里時，可遠眺將近20幾公里，包含雪山、大霸尖山、新竹鹿場等，都可盡收眼底。

而農場近年更因為櫻花盛放而再度成為觀光焦點。拉拉山恩愛農場要門票嗎？櫻花季期間門票每人$100，無法折抵園內消費，畢竟寶哥養護櫻花可是耗費非常心力。除了春季賞花，恩愛農場也設有水蜜桃區、蜜李區、烏龍茶區、有機蔬菜區及草莓區，園內更飼養放山土雞，非花季期間更佛心開放採果、不收門票、免費試吃，讓你一年四季都可到恩愛農場，親近這片純淨山林。

拉拉山恩愛農場｜最佳賞櫻景點推薦

恩愛農場內於停車場就植有一整圈的櫻花樹，主要品種為富士櫻、千島櫻、山櫻花、昭和櫻和垂櫻，還沒停好車，就可看見許多人潮紛紛搶拍，甚至有賞花民眾為了可以更貼近櫻花，自備梯子往高處站，不過其實可以不用這麼辛苦，農場主人寶哥體恤民眾喜歡拍攝被櫻花簇擁的場面，特別打造一處純白色樓梯的拍照場景，讓你可與最為壯觀的富士櫻留下最美回憶。

沿著步道往餐廳及住宿方向走，沿途也規劃有一處賞櫻平台，由盛開的垂櫻成為滿分最美的背景；若想體會日系賞櫻的浪漫氛圍，農場內一處木棧平台，可作為櫻花樹下野餐的最佳場所，不過在櫻花季期間，這裡可經常是高朋滿座，想要覓得一處空位，建議提早來卡位，或者住上一晚，盡享日夜櫻花的豐富面貌。

拉拉山恩愛農場｜推薦小木屋住宿

由於恩愛農場櫻花季期間，沿途交通將有管制，若碰上周休假日更是將整條北橫公路塞成停車場，在好不容易度過了漫長的上山等待時間，可別匆匆促促的結束這趟賞櫻之旅，恩愛農場內提供小木屋及露營兩種住宿選項，溫馨簡潔的木屋氛圍，帶你遠離塵囂，大口呼吸清靜的空氣，感受悠閒自適的林野生活。想像清晨醒來可以即有櫻花樹梢在你的陽台外搖曳，遠處更是群山擁抱著雲海的絕美仙境，還有豐盛的早、晚餐，讓你一解嘴饞。

拉拉山恩愛農場｜交通方式&停車資訊

由於櫻花季期間，北橫公路前往拉拉山的路途皆有管制，且前往農場上山的道路，大部分都是單向過車，會車相當不容易，道路也相當蜿蜒，因此建議第一次到訪的開車族群，可以先停至巴陵停車場再轉搭計程車入園，不僅省去車子中途耗油的時間，也可保證行車安全。

自行開車建議

北二高 於大溪交流道下→接七號省道北橫公路過巴陵橋→往拉拉山方向→上巴陵。

於大溪交流道下→接七號省道北橫公路過巴陵橋→往拉拉山方向→上巴陵。 台北走 台三線 經三峽至三民→接七號省道北橫公路→過巴陵橋→往拉拉山方向→上巴陵。

經三峽至三民→接七號省道北橫公路→過巴陵橋→往拉拉山方向→上巴陵。 桃園四號省道 →大溪→接七號省道北橫公路→過巴陵橋→往拉拉山方向→上巴陵。

→大溪→接七號省道北橫公路→過巴陵橋→往拉拉山方向→上巴陵。 宜蘭走七號省道往大同→牛鬥→在百韜橋往明池→過大漢橋→往拉拉山方向→上巴陵。

大眾交通工具建議

中壢客運－06：00 (桃園出發、泰一電器對面) 11：40 (中壢出發、來來百貨對面、經桃園)

桃園客運－08：00 (桃園出發、後火車站) 10：00(中壢出發、後火車站)

大溪至下巴陵-客運發車時刻－06:40、 11:10、 13:10 、15:00 、17:00

下巴陵至大溪-客運發車時刻－06:20、 07:20、 09:30、 13:30、 16:30

下巴陵至大溪-客運發車時刻－06:20、 07:20、 09:30、 13:30、 16:30

拉拉山恩愛農場｜問與答FAQ

Q1：拉拉山恩愛農場櫻花季時間？

A1：2025年尚未公告。

Q2：拉拉山恩愛農場門票？

A2：恩愛農場櫻花季期間，每人須支付NTD$100元的門票費，不過不可折抵消費。若非花季期間，即免費開放入園，另推出採果體驗並供應簡餐合菜等服務，也可單純來杯咖啡或茶飲，與三五好友享受愜意的下午茶時光。

Q3：恩愛農場附近景點？

A3：若同樣想欣賞櫻花，附近有巴陵生態古道，其中步道中段即為賞花名所－「櫻木花道」，步道約需１小時，整體而言還算平穩好走，是初階登山者可輕鬆征服的路途。若是純粹想要來山林放空，推薦可順道巡禮大溪老茶廠，了解茶廠歷史，還能一品質感點心及品茗；此外小烏來天空步道，則可深入山林瀑布，帶你從玻璃橋感受水瀑奔流而下的磅礡。

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