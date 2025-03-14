捲尾家 パン NINAO Gelato
- 地址：台中市南屯區大墩十一街405號
- 營業時間：11:00–22:00 （公休日看臉書）
- 電話： 04 2250 3121
一走進「蜷尾家パン」，你就會發現整個空間的日式風格，竟然被各式各樣的台式麵包給包圍了，那個畫面真的很有趣！ 架上的麵包種類超多，會讓人瞬間陷入選擇困難症，結果我婆婆超霸氣，直接說：「通通買！」（哈哈哈，連店員都在旁邊笑說阿嬤好可愛）。
捲尾家的麵包真的很豐富，像是那種夾著花生草莓的麵包、羅宋、蔥花麵包、波蘿麵包等等基本款都有，還有淋上滿滿檸檬糖霜的，或是小餐包類的也很多！ 而且他們的起司棒看起來也很誘人。
雖然這次去剛好沒有拍到霜淇淋的樣子，不過他們家的霜淇淋口味是不定時更換的，想吃什麼就看當天現場有什麼囉！ 那天我去的時候看到的是海鹽牛奶口味，我就先跳過了～
他們家的台味麵包種類真的很多，價格也跟一般的麵包店差不多，大概在38到40幾塊之間。雖然婆婆說想吃什麼就買，但我還是稍微算了一下我們一家三口的食量，畢竟麵包還是吃新鮮的最好嘛。
檸檬手撕包$40，這個麵包本身很軟，但上面的檸檬奶霜真的超級甜！螞蟻人應該會很愛。
起司棒$42這個我蠻推的！滿滿的起司，鹹甜鹹甜的，還加了美乃滋，味道很特別。
巧克力螺旋麵包$42/奧利奧奶酥$38 ，我家大貓先生說，就是很經典的台式麵包味道，但吃了會很有罪惡感（笑）。
奶酥麵包 $38/ 花生山形$38 這兩款就是比較基本款的，所以就沒有特別拍照了。
整體來說，如果剛好路過「蜷尾家パン」又沒有排隊的話，我還是會想再買的，因為他們家的台味麵包真的是那種充滿邪惡澱粉的感覺，跟歐式麵包那種比較狂野的口感很不一樣！ 「捲尾家Bread」不只保留了台灣麵包的特色——蓬鬆柔軟又偏甜，還在日式風格的店裡呈現，真的是蠻有意思的！
而且，「蜷尾家パン」是設在 UR LIVING 生活美學文心森林店裡面，所以周邊也很好逛喔！ 像是IKEA空中花園，還有聽說是很厲害的茶館「茶馬司-複合式茶館」跟無菜單咖啡「小角」都很值得去探訪一下。
台中捲尾家MAP /周邊美食
設櫃於 UR LIVING 生活美學 文心森林店 的捲尾家周邊很好逛，IKEA空中花園，被譽為愛馬仕等級的茶馬司-複合式茶館 / 無菜單咖啡-小角 都很值得尋訪
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