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【新竹食記】招財咖啡 - 藏在小巷內的獨棟洋房咖啡館，欣賞水豚君、貓咪一次滿足

招財咖啡 新竹美食 新竹餐廳 新竹咖啡廳 more
2025-03-14 10:02:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

招財首圖.jpg

招財咖啡是間藏在小巷弄的貓咪咖啡館，位在新竹市政府附近，咖啡館是一棟獨棟白色透天，裏頭飼養了許多親人的貓咪，除了貓咪還有超萌的水豚君可以互動，咖啡店內除了飲品咖啡外，還有各式蛋糕甜點和咖哩飯、炸物等鹹食，低消一杯飲品就能待110分鐘蠻划算的。

溦公主是貓咪愛好者，她最近許下想要去貓咪咖啡館的生日心願，於是老爸當然要滿足她這個簡單願望。來到店內用餐須注意輕聲細語勿奔跑追逐動物，還要穿襪子才能進入貓咪休息區，當天小朋友說話太大聲一直被店員提醒...有點不好意思。

開車前往可停新竹稅務大樓停車場或較近的遠見英明停車場

 

招牌咖啡外觀.jpg

【新竹食記】招財咖啡

▲招財咖啡位在白色獨棟美式透天內，夜晚點上燈後氛圍非常好。

 

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

▲一樓主要是吧台工作空間，座位比較少，架上有許多可愛的貓咪明信片喜歡可以購買。

 

【新竹食記】招財咖啡

▲店內有8隻貓咪在競選人氣王，看來每隻都勢均力敵阿！

 

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

▲超呆萌的水豚君位在餐廳一樓，一動也不動的趴著讓人撫摸真的很可愛。

 

【新竹食記】招財咖啡

▲小角落還設置了水豚君的休息區，看起來有固定上廁所和吃東西的地方。

 

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

▲招財咖啡菜單：有咖啡、各式冷熱飲品、甜點、炸物、咖啡、可頌，甜食和鹹食都有。

 

【新竹食記】招財咖啡

▲玻璃櫥窗內有多款蛋糕甜點可選。

 

【新竹食記】招財咖啡

 

【新竹食記】招財咖啡

 

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

▲二、三樓用餐區很多，分散在不同的房間內，每個小空間都布置得相當溫馨。

 

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

▲房屋中間有個天井，下方就是貓咪的生活空間，入內要脫鞋並穿襪子。

 

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

▲每隻貓咪的個性都不一樣，有些比較大方躺著任人撫摸，有些比較害羞躲在屋內不敢出來見客。

 

【新竹食記】招財咖啡

【新竹食記】招財咖啡

木瓜牛奶 160元：飲料是現打的果汁，有綿密的泡泡和木瓜水果纖維，整體甜度適中，蠻好喝的。

 

【新竹食記】招財咖啡

海鹽焦糖瑪琪朵(熱) 160元：表層的奶泡極為綿密，有濃郁的焦糖香氣，咖啡很順口沒有苦澀味。

 

【新竹食記】招財咖啡

招財奶蓋紅 160元(冰)：喝奶蓋一定要用嘴巴喝，才能將奶蓋和底下的紅茶一起入口，奶蓋上有檸檬皮增添些許果香，喝起來鹹鹹甜甜的味道很不錯！不虧是店內招牌。

 

【新竹食記】招財咖啡

提拉米蘇 170元：蛋糕體過於軟爛，吃到的幾乎都是奶油和可可粉，香氣也不明顯，提拉米蘇比較不推。

 

【新竹食記】招財咖啡

大人味布丁 130元：其實是焦糖布丁，上面有一小坨奶油搭配，布丁口感滑嫩，焦糖蠻香的，是個很適合搭配飲料的甜點。

 

雞蛋糕短評：咖啡和飲品蛋糕都有水準，店內有許多貓咪和水豚可以摸摸互動，入內要輕聲細語。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★


【招財咖啡美食資訊】

地址：新竹市北區英明街6-1號
電話：035255602
官網：facebook
營業時間：12:00–19:30 (周二公休)
外送：無
線上預定：inline
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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place新竹市北區英明街6-1號
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美味度
4.25
服務品質
4.19
裝潢氣氛
4.38
CP值
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