週末全家來探索嘉義周邊🥰

平常到嘉義都是在嘉義市區走走，很少到其他地區，沒想到還滿多好玩的呢！這次到嘉義水上鄉走走，Emma和她表妹都玩瘋了，放風成功✌️

走了七個地點～玩透透，感覺超充實的！大家也可以來玩看看！

1.金成藥鋪

地址：嘉義縣水上鄉正義路69號

走進去就像回到阿公阿嬤的年代，古老的藥櫃和中藥材味道，很適合帶小朋友來認識中醫傳統文化。

2.二馬豕之家

地址：嘉義縣水上鄉正義路93號

肉鬆控絕對不能錯過！那個香氣～酥脆的口感，配上白飯或白粥超下飯，買了一大袋回家當伴手禮。

3.白人牙膏觀光工廠

地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號

沒想到牙膏工廠也能這麼好玩！巨大的將軍府，居然是整棟建築原封不動直接搬回台灣，實在太吸睛了！還可以在裡面拍照留念，Emma他們玩得超開心的！我們這些爸媽也能輕鬆一下😆

4.水上菜市場鴨肉羹

地址：嘉義縣水上鄉正義路139號

水上菜市場的鴨肉羹是當地人氣美食，正港的在地味，湯頭唰嘴，鴨肉鮮嫩，配上麵條，一碗下肚，元氣滿滿！

5.迷走珈琲

地址：嘉義縣水上鄉中和路251-1號

在水上鄉很少見的手沖咖啡，豆子是淺焙帶花果香的咖啡豆，在旅遊中，一定要安排一個咖啡下午茶時間，充電一下！

6.南靖車站

地址：嘉義縣水上鄉三鎮路26號

南靖車站保留了日式建築的特色，散發著濃濃的懷舊氣，散步體驗一下慢活的樂趣。

7.南靖台糖糖廠花市

繽紛的花海，讓人心情都變好了！好多蘭花，讓我忍不住想帶一盆回家，但又怕養死了🤣

嘉義水上鄉超乎想像的好玩～從文化、美食到特色景點，如果你也想帶全家來一場不一樣的嘉義之旅，這些地方絕對值得一訪！

（來一張快樂的放風背影做結尾😆感謝老公拍攝）

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