媽祖在馬祖，相傳農曆九月初九是媽祖得道升天的日子，因此每年媽祖昇天祭吸引無數信徒與遊客前來共襄盛舉，除了參與一年一度的盛大宗教活動，更是來朝聖埋葬媽祖的馬祖馬港天后宮靈穴石棺，一生絕對要來一次馬祖參與這充滿信仰和歷史的祭典，除了感受馬祖昇天祭的熱鬧，更是深入了解媽祖的文化信仰及典故~~

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馬祖交通資訊

隨著交通的便利，現在有多種交通工具可以到馬祖，無論是搭乘立榮航空/星宇航空或是新臺馬之星，都能輕鬆抵達這美麗的海島

立榮航空是最快速抵達馬祖的方式，可從台北松山機場或台中機場出發，一小時左右就能抵達南竿或北竿。對於想趕快到馬祖旅遊的旅客來說，是最佳選擇。起飛前一小時開始報到並拖運行李，起飛前30分鐘就會關櫃，不要錯過航班哦！ 松山/台中南竿

松山北竿

起飛前一小時報到拖運行李，起飛前 30 分鐘關櫃，飛行一小時即可到達

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如果偏好海上航行，從基隆港出發的新臺馬之星，也是另一個不錯的選擇。船隻會經過東引和南竿，雖然航行時間較長（大約9小時），但可以在船上欣賞壯麗的海景。新臺馬之星的航班分為單日和雙日行駛，可根據行程規劃選擇合適的班次~

基隆(基隆港西二碼頭)->馬祖南竿(福澳港)/東引(中柱港)

■單日：基隆22:00→南竿07:00→東引11:30

■ 雙日：基隆22:00→東引06:00→南竿08:30

馬祖->基隆

■ 單日：東引06:30→南竿09:30→基隆17:00

■ 雙日：南竿09:30→東引12:00→基隆19:30

搭乘時間約9小時

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馬祖秋慶媽祖昇天祭｜由來 馬祖這個名字與林默娘有著深厚的淵源~~據說，林默娘為了救父兄出海遇難，靈體漂浮至今的馬祖島，被當地漁民打撈上岸並安葬，媽祖更成為守護漁民的神靈，島嶼也因此命名為媽祖島，後因軍事考量將女字部首拿掉，成為馬祖島!! 居民每年於農曆九月初九舉行「媽祖昇天祭」來紀念她得道升天的日子。這個祭典不僅是馬祖宗教文化的一部分，更是凝聚當地人心、祈求平安的盛事~~

馬祖秋慶媽祖昇天祭｜地理位置

今年昇天祭的地點就位於南竿馬祖境天后宮又稱為馬港天后宮，相傳媽祖葬於馬祖南竿馬祖境天后宮內的靈穴石棺中，在廟內可看到以強化玻璃罩蓋靈石，並立碑記以示媽祖崇德，如此充滿靈氣的地方，真的一定要來朝聖!!

馬港天后宮內還有李小石揹媽祖登聖母峰的媽祖金身，讓馬祖的媽祖，成為全世界第一位登上聖母峰的「神」~

今年的媽祖昇天祭相當熱鬧，有苗栗通霄拱天宮（白沙屯媽祖）、竹南龍鳳宮、新莊慈祐宮等二十幾尊天上聖母金身鑾駕將到馬祖會香，共二百多人組團來馬祖，一同參與媽祖在馬祖昇天祭盛典！

各尊媽祖金身各有特色，有全身金色媽祖，還有粉面、黑面、金面媽祖，粉面媽祖象徵媽祖28歲飛升成仙的青春面容，黑面媽祖的意義有兩種說法，一種是取媽祖公正凶悍、救苦救難的形象；另一種是信眾長期奉祀薰黑而成，又稱「香煙媽」，金面媽祖象徵媽祖成仙得道、金光閃閃~來一趟媽祖昇天祭通通都可以看到呢~

除了南竿馬祖境天后宮之外，也可以沿著祈福步道健行前往媽祖巨神像，途中可看到十二幅精緻的石雕，描繪著媽祖昇天得道的故事，往上走約20分鐘即可到達媽祖巨神像!!

媽祖巨神像是一座由365塊花崗岩雕刻而成的宏偉雕像，象徵著一年365天的平安祝福。巨神像的高度為28.8公尺，象徵馬祖四鄉五島的總面積，而加了避雷針更是高達29.6公尺，剛好是馬祖填海後的總面積，如此巧合讓人不禁讚嘆媽祖的神力~

媽祖巨神像下方還有祈福坑道，神轎崁在隧道口真的是非常特別，據說這也是媽祖的旨意唷~長長的隧道沿路下山，燈光效果極佳的隧道像不像皮卡丘發射十萬輻射的電流，很值得前來走走的馬祖景點!!

馬祖秋慶媽祖昇天祭｜活動內容

媽祖昇天祭維持兩天的活動，有園遊會、平安晚會及祭祀大典及走讀導覽，每場活動都相當精彩，吸引了許多遊客及在地居民的共襄盛舉~

媽祖賜福園遊會

昇天祭的第一個重頭戲便是「媽祖賜福園遊會」，在園遊會內可以一次品嚐到馬祖在地的小吃，例如高粱香腸、蚵仔煎、黃金餃、紅麴米糕等等~~園遊會上的攤位均由當地居民經營，讓遊客可以親身體驗馬祖特色美食，並感受到當地的熱情!!

連江縣交通旅遊局為推廣觀光，於園遊會購買在地美食並完成合影，前往攤位進行有獎問答，即可兌換「大偵碳的筷樂牽掛」環保筷套小禮物~

一旁的環資局亦有填寫問券即可兌換環保筷，真的是有得吃又有得拿~~

走讀聖母聖蹟暨媽祖靈穴祈福

民俗解說員走讀媽祖神蹟，講解媽祖孝悌慈愛及得道的故事，講解得相當精彩，讓更多人深入了解女神的傳奇一生~

媽祖昇天祭平安晚會

昇天祭的平安晚會是另一個不容錯過的精彩活動，特別邀請傳統鼓板表演、台灣雅韻合唱、馬祖馬悠舞蹈團及傳統相聲為現場帶來了精彩的表演，讓在場的每一位信徒和遊客度過了一個難忘的夜晚~ 祭祀大典暨坑道祈福 昇天祭的核心儀式就是祭祀大典，這是一個莊嚴且隆重的活動~根據湄洲古禮進行，由天兵天將護衛、天庭仙女引路，畫面都相當的震撼~ 祭祀時秉承古禮，精心準備香、燭、果品、糕餅等祭品，供桌的擺設方位到數量皆遵循傳統習俗，莊嚴且肅穆! 主祭官率領大眾一起進行三獻禮和跪拜儀式，祈求媽祖保佑馬祖風調雨順。這場典禮讓人心生敬畏，也是馬祖文化最具象徵意義的部分之一

不論是否宗教信仰是否有拿香拜媽祖，以古禮祭祀媽祖昇天祭的活動只有在馬祖才有，真的非常值得前來觀禮，

中正舞獅表演

媽祖昇天祭活動圓滿結束時還有舞獅表演，慶賀活動圓滿成功、國泰民安~有了舞獅助陣讓氣氛炒到最高點~

鑽轎底祈福活動 祭典結束後，有鑽轎底祈福活動進行祈福儀式，轎子放在廣場時還有一隻蝴蝶在四周翩翩起舞久久不肯離開，大家排隊鑽轎底好不熱鬧~ 鑽過轎底後還可以領到壓轎金、餐盒及小禮物~ 馬祖媽祖昇天祭不僅是一場宗教祭典，更是連結當地文化與信仰的盛會。從祭祀大典到園遊會、晚會、祈福繞境，每一個活動都蘊含著對媽祖的深切敬意，讓所有參與者感受到馬祖這座小島上濃厚的文化底蘊與信仰力量!!一生一定要參加過一次的媽祖昇天祭，親身來體驗這場盛大的宗教活動，見證媽祖的無限庇佑!!