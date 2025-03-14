台中后里有許多私房景點，很適合規劃個后里一日遊，不管是想要徜徉在花海之中的拍照路線，或是體驗馬場文化，還是寓教於樂的玩樂路線都超推薦，也可以順道參訪周邊的星巴克泰安南門市、麗寶樂園，玩遍后里景點、吃遍后里美食！

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后里馬場【美洲瘋馬大馬戲團】

台中后里馬場【美洲瘋馬大馬戲團】，90分鐘精湛又有趣的馬戲團表演，結合烏茲別克瘋馬術、極限馬戲挑戰、多元特技爆笑秀等演出，讓你看得目不轉睛又捧腹大笑！看完馬戲團演出後，還可以參觀后里馬場，認識馬場的百年文化及觀賞馬術表演，來個台中馬場一日遊吧！

圖片來源：

展期：2024/10/23-2025/3/2 地點：后里馬場馬戲帳篷區 門票：｜

后里景點一日遊路線

路線1－拍照路線

中社觀光花市→中科崴立櫻花公園→后里花博森林園區→八號隧道→泰安落羽松秘境

路線2－體驗路線

台糖月眉觀光糖廠→木匠兄妹木工房→后里馬場→后豐鐵馬道

路線3－玩樂路線

麗寶樂園一日遊

后里景點｜麗寶樂園

📣優惠套票：｜

麗寶樂園是人氣台中親子景點，有最廣為人知的探索樂園、夏日玩水必訪的水上樂園馬拉灣，加上麗寶 Outlet Mall和國際認證的麗寶賽車場，還有各式主題表演和節慶活動，並可入住豪華，精彩豐富的主題將整座園區規畫成全台最大的渡假區，一站就能滿足所有吃喝玩樂！

后里景點｜木匠兄妹木工房

木匠兄妹木工房將傳統的木匠工業重新轉型，用創新、創意的方式變成好玩有趣的體驗工房，不僅免費入場還有超多東西可以玩，是個適合全家同樂的景點！在門口就能看到超大的彈珠台跟翹翹板，而店內不只可以參觀木頭工廠、挖寶不少的木作文創商品，還有簡單的親子DIY和職人木作課程體驗，很適合親子同樂在這敲敲打打。除了室內這裡還有戶外的遊戲區，大草皮、沙坑和各式各樣的經典童玩，可以讓小朋友玩上一整天！

后里景點｜后里馬場

國內老字號的后里馬場，是著名的馬術訓練中心，園區廣闊充滿綠意、景色幽美，飼養著百餘隻的馬，以前最高峰甚至有到八百多匹。后里馬場裡除了規劃騎馬區可以體驗騎馬活動，還能乘坐馬車遊園。馬場裡也有射箭、健康板車等各項活動，提供遊客選擇不同的休閒活動。

地址：臺中市后里區寺山路41號 營業時間：10:00-17:00（週一公休）

后里景點｜台糖月眉觀光糖廠

台糖月眉觀光糖廠創立於西元1909年，月眉觀光糖廠是免費參觀的，園區內保留著充滿懷舊風味的製糖工廠、從日治時期留下來的建築和老火車頭，還有可愛小型動物區以及親水步道錦鯉魚池，到假日還有小火車遊園，很適合帶家人來走走。園區內最特別是有全台唯一的囪底隧道，光源從上方由下遞減，仔細看煙囪殘留二戰時的彈痕遺跡，讓這裡多了一分神秘感。

來到糖廠當然要吃冰啊！月眉觀光糖廠有販賣許多口味的冰棒，像是黑糖、紅豆都是必吃，也可以嘗試看看核桃蛋黃鹹、榴槤、葡萄酒等特殊口味，來上一支全身都透心涼。

地址：臺中市后里區甲后路二段350號 營業時間：08:30-17:00

后里景點｜舊山線八號隧道/后里圳磚橋

在后里也能拍出彷彿神隱少女場景的秘境景點！位於台鐵舊山線中的八號隧道，全長一共518.6公尺，原本是連結台中苗栗兩地往來，後來在新山線完工後廢止。現在鐵道雖已荒廢但不少人會來這邊拍照取景，八號隧道外頭草木枝葉扶疏、爬滿了綠植藤蔓，與世隔絕的蕭條空間有種神秘的氣息，不管是在隧道口或是從隧道裡面往外拍都很有味道。不過要注意八號隧道已設立公告，因為隧道裡頭陰暗潮濕，很容易有蛇類或是有毒昆蟲居住，為了安全禁止隨意進入隧道內，希望之後能重新開放給大家。

地址：臺中市后里區永興路21號

后里景點｜中社觀光花市花海

后里是百合花、劍蘭、文心蘭等花卉的重要產地，又有中市花卉之鄉的美稱；而在台13線公路旁的中社觀光花市，整個園區種滿各類各色的花朵，鼠尾草、薰衣草、金針花、鬱金香等，不管一年四季365天都有美麗的花海可以欣賞，在花田中還設置歐式童話小屋、幸福涼亭、婚紗拱門、白色鋼琴等造景，拍照時還能拍到後方的火炎山，浪漫的場景也有不少人會選擇來這裡拍婚紗。除了遊花海，還有餵魚、採草莓、烤肉等活動可以體驗，讓你一邊玩一邊欣賞繽紛花花世界。

地址：臺中市后里區三豐路五段333號 營業時間：08:00-18:00

后里景點｜泰安羽粼落羽松

秋冬之際的重頭戲就是落羽松了，泰安國小旁沒有名字的泰安落羽松秘境，經過重新開放後改名為羽粼落羽松。一進到園區映入眼簾的就是一整片的落羽松森林，中心還有水池，染上橘、紅、黃色的落羽松錯落，輕鬆就能拍出夢幻的水中倒影照。羽粼落羽松也會新增許多造景，像是偉士牌、紅色古董車、公車站牌等造景，搭配景色真的超美又帶點復古感，有種回到5、60年代的感覺，隨手一拍都是美照。

地址：臺中市后里區安眉路5號 營業時間：08:30~17:30

后里景點｜台中花博后里森林園區

在花博、后里燈會完美落幕後，台中市政府將原本的花博后里森林園區規劃成森林公園，超過7公頃的超大公園綠地，不管是坐在樹下野餐、帶小朋友散步都超適合！園區內保留1200多棵珍貴樹種，規劃多條森林步道、天空步道，能吸收到滿滿的新鮮芬多精；還有一個熟悉的東西，那就是花博的巨型繡球花裝置藝術「聆聽花開的聲音」，之前錯過花博不妨趁現在造訪這朵地表最大的機械花，而且到了晚上還會點燈，呈現出很夢幻的景色。

地址：臺中市后里區大山路 營業時間：24小時

后里景點｜中科崴立櫻花公園

位於中科崴立電機旁的崴立櫻花公園，是一座超過千坪的廣闊櫻花園，櫻花公園裡有許多品種的櫻花，河津櫻、吉野櫻、八重櫻以及富士櫻等，一到春天，原先沉寂的枝枒上逐漸換上桃紅、粉紅、白色三種顏色的新裝，把公園染成整片夢幻粉嫩，彷彿置身在日本，也有許多人會帶野餐墊來，坐在櫻花樹下靜靜看著粉瓣飄落，除了櫻花之外，中科崴立櫻花公園還有鼠尾草、黃花風鈴木、紫藤花等，不管什麼時節來都美不勝收，怎麼拍都美。

地址：臺中市后里區九甲路16號 營業時間：24小時

后里是很適合旅遊的地方，有后豐鐵馬道、后里馬場、一年四季都有絕美花海可以看的中社花市，還有季節限定的羽粼落羽松、櫻花公園美到快門都停不下來！近年來也有越來越多的景點、觀光工廠，還有麗寶Outlet讓你逛到手軟，都很適合全家人一起來，找個假日出發吧！

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