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南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊艇，帶狗狗一起玩，柴柴包船啦！

2025-03-14 17:48:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

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寵物毛小孩也能上遊艇嗎？011想

毛孩旅行無極限，推薦大家來日月潭包船遊湖133頂，可以找「日月潭創意家美奇豪華遊艇」

「美奇三號(毛孩號)」出航啦！！！463阿狸水上飄

 

來到日月潭，坐船遊湖嗎？

Photo By 毛孩攝影日

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帶毛孩遊覽日月潭美麗的湖光山色一定要找日月潭美奇遊，連船長都對毛孩非常友善！028揪耳朵

我們這次乘坐的美奇三號，事前要先打電話預約，店家對於毛孩很友善，不論大小毛孩

、不論毛孩隻數都可以上船，除了搭船遊湖，他們家也有很多水上活動可以玩喔！

Photo By 毛孩攝影日

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揪團約好約滿一起包船更划算〜

20人+狗狗包船，伊達邵搭船

停靠玄光全程一小時優惠價6500，不停靠純遊湖30分優惠價6000

狗狗全面免費搭乘，請家長配合毛孩使用牽繩上船

風和日麗，適合出航旅遊！

包船的好處就是不再擠擠擠，只有輕鬆自在，放鬆身心，享受VIP般的待遇哈哈435傻笑

南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊

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南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊

 

Photo By 毛孩攝影日

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仔細聆聽船長講解安全事項，航行過程中，船長會為大家有趣的導覽解說，讓大家瞭解日月潭特色

日月潭潭面平靜，不用怕暈船，也沒有油氣排放的問題或吵雜的引擎運轉聲響

南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊

 

整趟旅程真的非常美麗，享受大自然微風湖景

南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊

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伊達邵登船，中途停玄光寺，再搭回伊達邵

玄光碼頭為全長850公尺的青龍山步道的起點，沿階梯而上先抵達玄光寺，再繼續而上可通往玄奘寺

阿婆茶葉蛋必吃！

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Photo By 毛孩攝影日

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拉魯島，傳說是邵族最高祖靈的居處，也是邵族早期的聚落之一，南投縣政府指定

拉魯島為邵族祖靈聖地，以表對邵族人的尊重

船長說，滿水位時，拉魯島宛如載沉載浮的小沙洲，微微露出水面而已

南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊

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九蛙疊像是日月潭經典地標，船長說很多人想看卻不知道九蛙位置在哪，就在水蛙頭步道

，不過，搭船看不到哈哈068笑，哪只好拍陸地上的蛙蛙了

南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊

 

小珊珊碎碎念：

寵物旅遊新玩法！356給力

來日月潭一定要搭船，尤其包遊艇繞一圈日月潭是超棒的體驗，更要支持對毛孩這麼好的店家呀！

這次來到日月潭天氣超好，當天的藍天白雲真的很美，就連拉魯島都看得很清楚哦，真的好美唷〜

想在日月潭體驗不一樣的風光嗎？搭船遊湖絕對是一定要親身體驗一次！365發憤

南投寵物友善景點，日月潭包船遊湖推薦-日月潭創意家美奇豪華遊

 

【日月潭創意家美奇豪華遊艇】

地址：南投縣魚池鄉日月村水秀街76號

電話：0989 360 077

營業時間：08:00-18:00

官方臉書：日月潭創意家美奇豪華遊艇

官方網站：日月磐石水上活動中心 - 首頁

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩 V可上椅)

 

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翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

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