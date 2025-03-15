四葉北海道盒裝奶油| 網稱最強北海道生乳奶油~每一口都是濃厚奶香爆擊!

身為麵包控對於奶油也很講究!在網路被推爆的這款【四葉北海道盒裝奶油】，被稱為日本北海道最強的奶油，許多人都說嚐過就再也回不去，只要抹在吐司、貝果、司康等，就能讓食物瞬間變好吃，由烘焙‧餐飲原料專家【德麥獨家代理】，絕對是奶油愛好者的首選!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

四葉北海道盒裝奶油 產品介紹

▼【德麥獨家代理】的四葉北海道盒裝奶油，採用貼心小盒裝開蓋包裝方式，一開即可享用，保存方便，不怕一次用不完，無論外出野餐都很適合!

▼四葉北海道奶油使用北海道100%生乳，堅持傳統奶油製造工法讓奶油更為滑順，成分單純奶香濃郁，單純抹麵包或入菜都非常適合，直接幫大家實測隱藏吃法，趕快揪朋友來收藏食譜!

▼購買奶油還會附贈小巧的奶油抹刀，超級可愛!(特定店家，限量供應)

四葉北海道盒裝奶油 如何購買

販售通路：Fresh Mart、City Super 百貨超市、Mia C’bon

四葉北海道盒裝奶油 食譜

四葉有鹽發酵奶油💰320元

▼四葉有鹽發酵奶油堅持使用北海道產地直送的四葉乳業，是100%北海道乳源製成的奶油，帶有生乳本身的濃醇奶香，質地入口即化又柔順，每口都充滿幸福奶香。

▼四葉有鹽發酵奶油添加乳酸菌發酵，奶香細緻帶有微酸口感，清爽討喜不膩口，奶油一融化就散發出濃醇香氣，入口會有仿佛優格般微的錯覺，能讓料理層次更豐富~

▼在貝果上大方塗抹四葉北海道奶油，輕鬆打造網路超夯的爆餡貝果，鬆軟香噴噴的麵包，更能帶出奶油純粹的濃醇奶香。



四葉北海道盒裝奶油 食用心得

不用出國在台灣也吃得到！！【德麥獨家代理】的四葉北海道盒裝奶油，使用北海道100%優質生乳，產品天然、安全又安心，帶有生乳的濃郁奶香，口感滑順入口即化，重點是有著讓食物變好吃的神奇魔力!

四葉北海道盒裝奶油 產品資訊

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德麥獨家代理

販售通路：Fresh Mart、City Super 百貨超市、Mia C’bon

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