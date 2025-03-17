芋頭蒸牛肉，醃好的牛肉片鋪在削好的芋頭上，電鍋2杯水的時間就能上菜的快速作法

好吃芋頭要入口綿密而且入味，我的牛肉片入口滑嫩不澀，沾著辣醬吃會更開胃

滿滿的一盤肉，上面的牛肉片以及舖底的芋頭每一口都好吃

芋頭蒸牛肉的材料(約3~4人份)

牛肉火鍋肉片300g

芋頭一條250g

醬油40cc

米酒10cc

糖15cc

全蛋1顆

白芝麻少許(點綴用)

太白粉1大匙

做法1.芋頭削去外皮後，清洗擦乾後切1公分的厚片平舖在盤中，放進電鍋裡先用1杯水蒸熟

蒸過一次的芋頭先放電鍋保溫，此時芋頭已經熟但還不夠綿爛

芋頭不容易熟先獨蒸一次後再和醃漬後的牛肉片合蒸，牛肉的口感才不會過熟老韌

做法2.大碗裡的牛肉片打入雞蛋抓均，依序加入醬油，糖，米酒充分抓拌後蓋保鮮膜靜置10分鐘入味

做法3.靜置後的牛肉片拌勻太白粉後平舖在蒸熟的芋頭片上

做法4.放進電鍋，外鍋1杯水跳起來後續悶到降溫，喜歡芋頭口感爛一點可再加水0.5杯續蒸

出餐上桌前再撒上白芝麻和一點蔥花或香菜點綴，我另外準備辣醬，依個人喜好決定

牛肉片先醃漬入味，要蒸前再用太白粉輕輕包裹肉纖維才不會流失牛肉的營養和鮮甜味

充滿肉汁的牛肉片

被蒸透的芋頭…非常軟糯無敵好吃!

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