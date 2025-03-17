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計畫「韓國首爾自由行」卻不知道如何安排？紫色微笑整理超完整攻略，包括韓國行前準備、機票選擇、交通方式、行程推薦、住宿建議，讓你輕鬆玩遍首爾！不論是換匯與支付方式、韓國SIM卡/eSIM購買、簽證與入出境規定，還是如何退稅、機場快線AREX搭乘攻略，通通詳細解說！

此外，還有最受旅客喜愛的韓國五日遊行程推薦、明洞購物、東大門血拼、弘大夜生活等重點行程，搭配韓國地鐵交通卡攻略，讓你無縫接軌暢遊首爾！紫色微笑整理最值得造訪的熱門景點！行前必讀，讓你的首爾旅行更順暢、輕鬆又省錢！

你會需要的好康優惠區 ▼ 就是愛出國 ▼ 優惠10％訂房 機場巴士接送 超值機票優惠 各家航空機票比價 ▼ 韓國旅遊必備 ▼ 首爾轉轉卡 ▼ 韓國景點優惠券 ▼ 南怡島 首爾塔 南山公園 愛寶樂園 樂天世界 樂天水族館 樂天世界塔 COEX水族館 韓國樂高樂園 本文重點｜快速連結 Toggle 韓國便宜機票 去韓國旅行，買機票我們都會比價，這次約半年前購買，使用Trip.com各家航空機票比價最方便，輕鬆又優惠。長榮航空來回機票，台灣桃機⇔仁川機場 11000元有找，航班去：BR170、回：BR159，可參考看看 ▼長榮航空飛機餐(早餐）還有進步空間～ 從台灣桃機或高雄出發，航班約2.5小時左右。 傳統航空 vs. 廉價航空 比較表 類型 價格範圍 (NT$) 優點 缺點 適合搭乘族群 傳

統

航

空 約10,000～13,000 座位空間較寬敞

機上娛樂設施

含餐點及托運行李 票價通常較高 年長者

行動不便者

攜帶嬰幼兒的旅客

追求舒適度者 廉

價

航

空 約5,000～9,000 票價較便宜，4月為最優惠月份

靈活的價格浮動機制 多數服務需額外付費 (餐點、行李托運等)

座位較擁擠，舒適度較低

多紅眼班機 (深夜航班) 預算有限的旅客

旅程短、行李少者

能接受較少機上服務的旅客 韓國機票多少便宜? 台北飛仁川機場廉價航空約NT$5000元、傳統航空約NT$10,000元，就可以考慮買了!

我們這次的搭上超值機票優惠（有機票促銷價）預定再賺旅遊金，輕鬆又優惠。 📍機票查詢⇒ 韓國各家航空比價

韓國自由行｜ 行前準備

韓國首爾是亞洲熱門旅遊城市之一，擁有美食、時尚購物、文化體驗與歷史古蹟，深受旅客喜愛。以下是前往首爾旅遊時，在換匯、簽證與電壓插頭方面需要注意的事項。

換匯與支付方式

韓元現金需求 ：韓國電子支付普及，但部分市場、傳統餐廳或計程車仍可能只收現金，建議準備一些韓元。

：韓國電子支付普及，但部分市場、傳統餐廳或計程車仍可能只收現金，建議準備一些韓元。 台灣換匯 ：可在台灣的銀行或機場兌換韓元，匯率通常較穩定。如果你需要買韓幣，在兆豐銀行會比較便宜；韓元換成台幣，在兆豐銀行會比較划算。

：可在台灣的銀行或機場兌換韓元，匯率通常較穩定。如果你需要買韓幣，在兆豐銀行會比較便宜；韓元換成台幣，在兆豐銀行會比較划算。 韓國換匯 ：韓國機場、銀行、外幣兌換所及明洞換匯店均可換匯，明洞的換匯所匯率通常較優惠。

：韓國機場、銀行、外幣兌換所及明洞換匯店均可換匯，明洞的換匯所匯率通常較優惠。 信用卡與電子支付 ：VISA、MasterCard 在大部分商店可使用，Apple Pay、Google Pay 也可綁定信用卡支付。此外，韓國流行的電子支付如 Kakao Pay、Naver Pay 亦可在部分商店使用。

：VISA、MasterCard 在大部分商店可使用，Apple Pay、Google Pay 也可綁定信用卡支付。此外，韓國流行的電子支付如 Kakao Pay、Naver Pay 亦可在部分商店使用。 ATM 提款：可在 7-11、GS25 等便利商店的 ATM 提款，建議確認發卡銀行是否支援海外提款。

韓國首爾換錢

韓國旅遊要準備多少錢？以5天4夜的韓國自由行來說，我們五人每人換台幣八千元用來給付市場小吃、地方美食、買棉被。其他都是以line pay、apple pay、台灣pay、實體信用卡來支付花費。老實說，韓國電子支付方式較複雜，消費通路未全面化統一，信用卡有些現金及點數回饋，出發前可以網路上查詢一下喔!

▼明洞大使館換錢所

明洞總共有三間熱門的換錢所，第一推薦匯率最好看的明洞大使館換錢所，其他兩間都在明洞大使館旁，營業時間09:00–21:30，拿護照和新台幣給櫃檯，現金點收正確無誤、拿到收據明細就可以離開。

電壓與插頭

電壓規格 ：韓國使用 220V，與台灣的 110V 不同，大部分手機、筆電、相機充電器支援 100V-240V，可直接使用。

：韓國使用 220V，與台灣的 110V 不同，大部分手機、筆電、相機充電器支援 100V-240V，可直接使用。 插座類型 ：韓國使用 C 型與 F 型插頭 （圓形兩腳），與台灣不同，需準備轉接插頭。

：韓國使用 （圓形兩腳），與台灣不同，需準備轉接插頭。 電器使用注意 ： 高功率電器如吹風機、電捲棒等，若非支援 220V，需使用變壓器，否則可能會損壞設備。 若入住的飯店未提供吹風機，建議購買韓國適用款，避免燒毀電器。

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網路eSIM、 SIM卡怎麼買?

出國旅行還在為eSIM、 SIM卡傻傻搞不清楚嗎？！手機啟動eSIM漫遊，無需購買當地 SIM卡超簡單，手把手教學～快跟著我這樣做吧！

📍圖文⇒ eSIM、 SIM卡安裝教學

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簽證與出入境規定

韓國入境準備事項 台灣為韓國免簽國，台灣旅客可免簽入境，最長可停留 90 天，持有效期 6 個月以上的護照

2025 年 2 月 24 日起，入境韓國可透過官方網站（www.e-arrivalcard.go.kr）填寫電子入境申報卡（e-Arrival Card）。 申請時間：入境前 3 天內。 K-ETA（韓國電子旅行許可）或 SeS 自動通關旅客無需填寫。

海關申報單：若無須申報物品則無需填寫。

▼韓國入境卡填寫方式

韓國入境｜自動通關 SeS、簽證、入境卡如何申請？

韓國如何辦理 SeS自動通關？

需年滿17歲，持有中華民國晶片護照，有效期超過六個月以上。 於韓國SES註冊中心填寫並繳交電子申請書。 需本人辦理，現場會拍攝照片和按壓指紋。 SeS自動通關有效期限與護照到期日相同，更換新護照則需重新辦理。 第一次申請SeS自動通關的話，建議多預留30分鐘，以免找尋辦註冊中心位置花費太多時間。 韓國SeS註冊中心 地點 所在位置 服務時間 仁川機場第1航廈 3樓出境大廳H區前 每日07:00－18:00 仁川機場第2航廈 2樓政府綜合行政中心內 每日07:00－18:00

韓國出境｜Smart Pass 如何申請？

▼使用 Smart Pass 刷臉就能快速通過仁川機場的出境手續，減少出境時的排隊等待時間，快來一起辦起來

兩種方法，可手機App申請，或到機場自助報到機申請。 註冊一次有效期限 5 年，下次出國使用只要更新機票資料即可。 目前僅能在仁川機場的第1和第2航廈的出境口，還有部分航空公司的登機口使用。 韓國出境⇒ Smart Pass 申請、使用方式

韓國如何退稅？

韓國現場退稅最方便，結帳時給護照就直接扣除稅金，會給一張退稅收據。 單筆消費需滿15,000韓元，現場退稅單筆消費上限為100萬韓元，且每入境期間總消費不可超過500萬韓元。 現場無法退税，可利用自動退稅機(觀光客較多的店家會設置自助退稅機)或到機場辦理退稅。 到機場自動退稅機申請退稅或退稅處確認（一定提早前往機場辦理，以免錯過班機！） 仁川機場自助退稅機：T1 3樓出境層B、D、J、L報到櫃台附近；T2 3樓出境層D、E報到櫃台附近

▼仁川機場自動退稅機操作方式

掃描護照→掃描退稅單（可多張）選擇退稅方式（建議選擇現金退稅）→領取退稅現金＋退稅單據。

若不成功（掃描失敗），可換別台再試，我換了兩台才成功

▼仍無法掃描退稅，拿著退稅物品＋所有的稅單＋護照，到旁邊的退稅處（tax refund）進行人工退稅

韓國首爾旅遊前做好準備，能讓行程更加順利！

建議提前換匯、確認支付方式，確保電器可正常使用，並熟悉入境規定，讓你的韓國之旅更加輕鬆愉快。

韓國首爾景點地圖

想要輕鬆規劃韓國首爾自由行？看看 紫色微笑 精選的 首爾景點地圖！

如果是 第一次前往首爾，建議規劃 5 天自由行，每天選擇 1～2 個區域 深度探索，搭配美食、購物、美妝及伴手禮採買，行程更靈活、方便又好玩！這樣安排，不僅不會太累，還能充分感受首爾的魅力～快來看看怎麼玩最順暢吧！ 💜✈️

▼首爾觀光景點地圖

韓國首爾五日遊行程

DAY 1 ：明洞美食商圈一日遊

➤【首爾景點】明洞大使館換韓幣

➤【首爾美食】金豬烤肉

➤【首爾景點】新世界免稅店

➤【首爾景點】大創、oilve young逛街買東西

➤【首爾美食】明洞一隻雞

➤【首爾飯店】()

明洞好多血拼及好玩景點，搭配優惠把錢省起來！ 📍首爾塔：Trip｜｜

首爾轉轉卡 (首爾塔免費)：Trip｜｜📍新世界免稅店：

📍猛男秀：｜｜trip

📍首爾亂打秀：Trip｜｜

DAY 2 ：江南一日遊

➤【首爾景點】星空圖書館Coex Mall

➤【首爾景點】奉恩寺買手鍊

➤【首爾美食】烤鰻魚50年老店

➤【首爾景點】香氛一條街

➤【首爾景點】樂天超市(首爾站)

➤【首爾美食】橋村炸雞

➤【首爾飯店】()

江南一日遊也可以安排水族館，療癒一下喔！ 📍COEX水族館：Trip｜｜

📍首爾轉轉卡 (COEX水族館免費)：Trip｜｜

DAY 3 ：弘大商圈＋望遠廣藏市場一日遊

➤【首爾景點】望遠市場

➤【首爾景點】弘大商圈

➤【首爾景點】廣藏市場買棉被

➤【首爾美食】廣藏市場美食

➤【首爾美食】特辣烤腸-新堂站

➤【首爾飯店】()

弘大和北區的景福宮、昌德宮等景點可以一起安排，季節對了拍美照超漂亮，順便感受韓式傳統宮廷建築之美！ 📍昌德宮韓服體驗：

首爾轉轉卡 (昌德宮、德壽宮免費)：Trip｜｜

DAY 4：閨蜜一日遊/樂天世界＋水族館/愛寶樂園

➤【首爾景點】樂天世界

➤【首爾景點】樂天水族館

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➤【首爾景點】林克醫美

➤【首爾美食】明洞現代百貨大瓦房醬蟹

➤【首爾景點】韓國首爾猛男秀

➤【首爾美食】血腸湯飯

➤【首爾飯店】()

DAY 5 ：東大門商圈血拼

➤【首爾美食】早午餐EGG DROP

➤【首爾景點】東大門設計廣場（ddp）

➤【首爾景點】DOOTA購物中心、dundun、現代City Outlets、apM Place

➤【首爾美食】機場美食

➤【首爾飯店】()

入住東大門飯店最方便血拼，最後幾天買伴手禮不用提太遠，順便整理行李。

最後一天早上行李寄放飯店，輕裝逛街、吃飯，再搭車到機場！ 📍新世界免稅店優惠券：

（明洞、釜山及仁川機場店都可使用）

韓國仁川機場交通方式

從仁川機場到首爾最推薦交通方式有3種，分別為機場鐵路AREX、豪華高速巴士K-LIMOUSINE、機場接送包車，可依到達飯店區域，選擇不同的交通方式

仁川機場如何到首爾、弘大⇒機場快線AREX直通車

仁川機場第一航廈／第二航廈出發車發車，直達終點首爾站，只要43分鐘。

票價 成人 兒童（6～12歲） 直達列車 ₩ 11,000 （約 254 台幣） ₩8,000 （約 185 台幣） 普通列車 ₩5,050 （約 117 台幣） –

使用自動售票機兌換車票，省時又方便！購買當天即可使用！ 不用費心規劃大眾運輸，省去拖帶大件行李舟車勞頓的麻煩 列車提供免費高速 Wi-Fi 及 USB 充電服務 不需指定搭乘日期，兌換期限前任一天皆可搭乘

📍 ⇒ AREX時刻表及搭車教學

📍 優惠折扣⇒ ｜

仁川機場如何到明洞、東大門⇒機場巴士

巴士路線6701、6702、6703、6705、N6701、N6703皆可使用 任選 4 種乘車路線，直達入住飯店鄰近的 K-LIMOUSINE 站牌 在仁川機場搭乘K-LIMOUSINE前，請先在指定的售票處將QR憑證兌換為官方紙質車票 末班車發車時間會不定期微調， 行前請至官網確認：K Airport Limousine 利用韓巢地圖搜尋飯店住宿點，出現黑白飛機符號 ，即是飯店附近的巴士停靠站

舉例來說，我們住在

地圖上輸入飯店名稱，找到附近的飛機圖標並點開，就知道自己要搭乘幾號巴士 在飯店官網點上交通，通常也會顯示出

📍 K-LIMOUSINE時刻表及搭車教學

📍優惠折扣 ⇒ ｜｜trip

仁川機場如何到首爾⇒包車接送

身為貴婦五人團的我們，29寸行李箱五個，加上之後可能外掛血拼購物的戰利品～當然要選擇包車接送！線上預約可選擇轎車、箱型車、小巴，搭配中文司機、安全座椅…，超適合家族旅遊、團體旅遊方便且划算！

📍優惠折扣⇒ ｜｜trip

韓國首爾交通攻略

韓國首爾地圖

韓國首爾地圖APP推薦

要輕鬆遊韓國首爾，兩款韓國地鐵APP推薦，紫色微笑使用手機查「Naver Map」覺得比較好用，大家可以下載比較看看

「韓巢地圖」APP是首爾旅遊必備的，能使用繁體中文，只要輸入出發地和目的地，就能夠自動規劃路線。 「Naver Map」APP在韓國比Google Map 好用，有簡體中文介面，店家資訊、規劃路線較詳細精準，不只首爾，釜山、濟州島都適用。

韓國地鐵怎麼搭？

在韓國自由行，我們覺得最方便的交通工具是地鐵！推薦下載使用 「Subway Korea」APP 或「韓巢地鐵線路圖」APP，有提供中文版地鐵路線圖，可以順利玩透韓國！

韓國交通卡推薦

韓國交通卡除了最普的是T-Money卡、Cashbee，還有有簽證金融卡功能的WOWPASS及NAMANE Card，以下是韓國各類交通卡功能、購卡地點、儲值方式

▼韓國各類交通卡比較

韓國交通卡 價格 退卡手續費 適用範圍 購卡地點 儲值方式 其他特色 WOWPASS ₩5,000 ₩1,000 全韓國 地鐵站/飯店

/機場等 每次最低₩1,000

卡片額度最高₩100萬 具換匯功能 NAMANE Card ₩7,000 不可退 全韓國 機場/地鐵站

/便利商店 加值上限

₩500,000 可客制卡片造型 T-money 交通卡 ₩2,500起 ₩500 全韓國 機場/地鐵站

/便利商店 每次加值最低₩1,000

最高₩90,000 卡片額度最高₩500,000 有T-money標誌

即可使用 Cashbee ₩2,500起 ₩ 500 全韓國 機場/地鐵站

/便利商店 每次加值最低₩1,000

最高₩90,000 卡片額度最高₩500,000 有Cadhbee標誌

即可使用 Korea Tour Card ₩4,000 ₩500 全韓國 機場/地鐵站/旅遊資訊中心/部份便利商店/部份銀行 加值金額上限₩500,000 各大百貨公司及免稅店購物優惠 M Pass ₩15,000起 ₩500 首爾

濟州島 仁川機場旅客諮詢中心

/濟州機場綜合資訊台

/首爾站T-Money Town

/明洞觀光資訊中心 一日可刷20次

無須額外儲值 有1～7日券 首爾轉轉卡 ₩50,000起 ₩500 首爾 官網/線上平台 與T-Money卡相同 免費暢遊首爾景點或享有消費折扣 釜山通行證 ₩45,000起 實體卡餘額小於2萬可退款，手續費4％ 釜山 官網/線上平台 與T-Money卡相同 免費參觀釜山景點及享有眾多優惠 氣候同行卡 空卡₩3,000

票券₩5,000起 不可退 首爾 部分首爾地鐵站

/便利商店等 指定機台購買票券 長期票券可選購

含叮鈴鈴方案 最推 薦T-money卡，同台灣的悠遊卡一般，支付公車、地鐵等交通工具費用。在GS25、CU、7-11…等，貼有T-money標誌的商店和地鐵站售票處都可以購買，也可以辦理加值或退卡手續。 首爾地鐵搭乘一次是1,250韓元，根據距離增加金額，使用T-money卡付費的話單程便宜100韓元。 WOWPASS卡多了換匯功能，也整合了 T-money 功能，因此在韓國旅遊時，可以直接用WOWPASS 來支付地鐵、公車、甚至是計程車的車資，也不用再多額外購買T-money 卡。 怕麻煩或是怕語言不通的話，可以先在台灣買好交通卡！ 📍T-money卡⇒ ｜｜trip

📍WOWPASS卡 ⇒ ｜｜trip

T-money卡 如何儲值？

▼T-money卡在機場、地鐵站、便利商店都有儲值機，以現金儲值很方便

交通卡儲值→放上交通卡→按現金金額→放入現金→儲值完成 韓國五天儲值15000韓元綽綽有餘

韓國首爾飯店推薦

韓國首爾附近很多飯店和民宿，最好選擇是離商圈近，來往景點方便。

訂飯店我們也都會比價，使用Trip.com線上訂房，新客搭配優惠10%折扣多多，有空再到Agoda訂房系統、比價，反正就是要選到最便宜的啦！

推薦日本連鎖飯店品牌，和日本的相鐵酒店一樣品質都很棒，住起來很舒服。飯店入口位於地鐵站4號出口右邊。走出地鐵站就等於到飯店了。由首爾站乘搭地鐵4號線，只需4個站便可到達，往明洞只需2個站。此外，也是乘搭 KAL機場巴士 的停靠站！酒店位置非常優越，附近不論購物、美食，一應俱全。

東大門、Good Morning City 購物中心、Hello APM 購物中心，步行約5-10分鐘就到。去明洞逛街血拼還可以回酒店休息一下～再繼續逛，真的太方便了！

📍圖文⇒

📍查房價⇒ ｜Trip｜｜

韓國首爾景點推薦

樂天世界

如果計畫來韓國親子旅遊，樂天世界絕對是不可錯過的夢幻樂園！🎢🎠✨

樂天世界門票價格（2025年）

票種 成人

（19歲以上） 青少年

（13-18歲） 兒童

（3-12歲） 幼兒

（3歲以下） 一日票

（全日入場） ₩62,000 ₩54,000 ₩47,000 免費 夜間票

（16:00後入場） ₩50,000 ₩45,000 ₩40,000 免費 綜合票

（樂天世界 + 水族館） ₩82,000 ₩74,000 ₩68,000 免費

樂天世界是一個超適合親子旅遊的樂園，想體驗韓國版迪士尼的，不論天氣好壞都可以盡情玩樂！

適合全家大小：設施從幼兒、兒童到青少年都有適合的遊樂項目，全家都能找到樂趣。

全天候遊樂：分為室內「探險世界」與戶外「魔法島」，不受天氣影響。我們最喜歡的是氣球之旅，可以俯瞰整個樂園，小朋友看到五彩繽紛的設施都超興奮！童話森林也很推薦，讓孩子們彷彿進入童話故事裡探險。晚上一定要留下來看夜間遊行，搭配煙火真的很夢幻，小孩們超級開心～

帶小小孩，還可以租嬰兒推車，玩起來更輕鬆！另外，可以下載樂天世界官方APP，方便查看設施排隊時間，讓行程更順暢喔！

📍樂天世界⇒ Trip｜｜

📍樂天世界水族館：Trip｜｜

📍樂天世界塔⇒ Trip｜｜

愛寶樂園

愛寶樂園真的很適合親子旅行，從可愛動物園區、遊樂設施到精彩花園，每個年齡層的孩子都能找到樂趣！這次最喜歡的就是Lost Valley 探險車，孩子們能近距離觀察大象、長頸鹿，甚至還能親手餵食，整個過程超有趣！

愛寶樂園門票價格（2025年）

票種 成人

（19歲以上） 青少年

（13-18歲） 兒童

（3-12歲） 幼兒

（3歲以下） 一般門票 ₩62,000 ₩52,000 ₩50,000 免費 下午票

（16:00後入園） ₩50,000 ₩43,000 ₩40,000 免費

✔ 親子友善設施多：從動物園、夢幻遊樂設施到適合青少年的雲霄飛車，全家大小都能找到適合的遊樂項目！

✔ 動物近距離互動：韓國唯一能乘車近距離觀察野生動物的樂園，小朋友超愛！

✔ 四季主題活動：春天賞花、夏季水上樂園、秋季萬聖節、冬季聖誕燈飾，每次來都有不同驚喜！

✔ 多樣化美食：不只有韓國美食，還有各種異國料理，適合一家大小享用！

✔ 樂園規模大，選擇多：韓國最大的主題樂園之一，比樂天世界更具自然景觀！

如果是冬天來，推薦一定要體驗雪橇樂園，玩完後再吃一份熱騰騰的糖餅，幸福感爆棚！

📍優惠折扣⇒ Trip｜｜

韓國首爾猛男秀

紫色微笑看過一次後非常推薦！專門為女性打造的表演，猛男帥，身材好，舞蹈精彩！有單人演出，也有群舞，表演服裝帥氣，舞台燈光效果佳～絕無冷場。第一次近距離看猛男專業舞蹈表演，欣賞身材精實的歐爸們，不用在意他人眼光，還有機會被抽中上台參與演出，挺享受的！

妳想要心跳加速？被選上台一起互動，記得穿著長褲，被舞者吊上去～會是很特別的體驗！

📍 詳細介紹⇒ 韓國猛男秀

📍 優惠折扣⇒ ｜｜trip

Coex Mall星空圖書館

星空圖書館不僅是個閱讀的天堂，夢幻書牆，宛如星空：一走進星空圖書館，映入眼簾的就是那座高達13公尺的壯麗書牆，書架上擠滿了成千上萬本書籍，排列方式像是星星般閃爍，帶給你一種既震撼又寧靜的感覺。

這裡不僅是閱讀的好地方，還是拍照打卡的絕佳選擇是一場視覺盛宴，讓人不禁流連忘返！

除了星巴克，這裡還有一家來自日本的知名咖啡店-Arabica，咖啡風味醇厚，每一口都充滿層次感，非常適合用來搭配你在圖書館閱讀的時光。

奉恩寺

韓國超靈驗的寺廟-奉恩寺！

自794年創建有千年的歷史變遷。即使周圍是繁華的都市，這座寺廟依然保持著寧靜與莊嚴。這裡主殿-大雄寶殿：奉恩寺的主殿，供奉釋迦牟尼佛。也供奉四尊菩薩像，分別代表不同的願望與祈福。

生肖蠟燭是一項特別的傳統，根據每個人的生肖選擇相對應的蠟燭來祈福。點燃對應自己生肖的蠟燭，象徵著對運勢的祝福與保護、增強幸運和正能量。

吸引人的紀念品是手鍊，奉恩寺的手鍊都是由水晶或原石組成！

愛情姻緣手鍊、兒童健康編織手環、誕生石純銀花朵守護手鍊、12生肖守護手鍊、心願達成蓮花手鍊、小魚戒指～太多了。

卡關在這裡只為買家人的專屬手鍊，花的時間最多，收到專屬紀念品的人很喜歡~非常值得！

東大門設計廣場

東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza，簡稱 DDP）是首爾著名的地標之一，以其獨特的流線型建築風格著稱。DDP 是時尚、設計與文化藝術的中心，未來感十足的建築，適合拍照打卡。也有販售韓國設計師商品與創意小物。

時裝廣場 集結韓國流行時尚品牌與新銳設計師作品。

集結韓國流行時尚品牌與新銳設計師作品。 LED 玫瑰花園 ：著名的 25,550 朵 LED 玫瑰花燈夜景，絕對不可錯過。

：著名的 25,550 朵 LED 玫瑰花燈夜景，絕對不可錯過。 設計博物館 ：展示韓國與國際設計趨勢，適合對設計有興趣的遊客。

：展示韓國與國際設計趨勢，適合對設計有興趣的遊客。 美食區：有各種韓式與國際料理，適合購物後休息享用。

望遠市場

鄰近弘大，只需約10分鐘車程，適合安排一日遊，早上吃市場美食，下午去弘大逛街。

望遠市場不像明洞、弘大那麼觀光化，這裡的食物價格親民又美味，可以用少少的韓元吃到超滿足的街頭小吃。當地人最愛的市場！雖然是傳統市場，但環境相對乾淨整潔，很適合慢慢逛、慢慢吃。

小吃種類豐富，韓式+創意美食並存！必嚐美食：炸青椒、韓式糖餅、韓式糖餅、手工刀削麵與手工麵疙瘩。

來這裡一定要入進隨俗：手工魚板以及各種炸物、辣炒年糕等經典韓式小吃。冬天來一串手工魚板，再喝一口鮮美的魚板湯，暖胃又滿足！再點一盤炸物，沾著辣炒年糕的醬汁吃，香辣過癮！

弘大商圈

弘大鄰近弘益大學，以藝術與設計聞名，周邊聚集許多潮流服飾店、設計師品牌與文創小店。

無論是韓系時尚、二手復古服飾，還是 K-POP 週邊商品，這裡應有盡有！有許多酒吧、夜店、居酒屋，是韓國最熱鬧的夜生活區之一。

潮流時尚

ALAND： 韓國知名潮牌選物店，販售韓國年輕設計師品牌，適合喜歡韓系穿搭的旅人。

韓國知名潮牌選物店，販售韓國年輕設計師品牌，適合喜歡韓系穿搭的旅人。 VinPrime： 弘大的復古二手服飾店，販售歐美、日本進口古著，喜歡古著風一定要來！

弘大的復古二手服飾店，販售歐美、日本進口古著，喜歡古著風一定要來！ K-POP 週邊專賣店：如Music Korea、WithMuu 等店，販售專輯、應援周邊、海報等，K-POP 粉絲天堂！

特色咖啡廳

943 KING’S CROSS 哈利波特主題咖啡廳： 以哈利波特為主題，店內裝潢彷彿進入魔法世界！

以哈利波特為主題，店內裝潢彷彿進入魔法世界！ Cafe Layered：英倫風格咖啡廳，以手作蛋糕、司康聞名，適合甜點控！

必吃美食

弘大豬腳（홍대족발）： 弘大知名韓式豬腳店，適合多人分享！

弘大知名韓式豬腳店，適合多人分享！ 橋村炸雞（교촌치킨）： 韓國人氣炸雞品牌，弘大分店人氣超高！

韓國人氣炸雞品牌，弘大分店人氣超高！ 麻浦烤肉（마포갈매기ㄢ）：韓國知名烤肉連鎖店，弘大店常常大排長龍。

弘大逛街攻略

地鐵6號線弘大入口站（홍대입구역）9號出口最方便。 下午開始逛，晚上體驗夜市與街頭表演，感受不同氛圍！週末人潮較多，建議避開熱門時段，或事先預訂餐廳喔！

廣藏市場

廣藏市場是首爾最古老的傳統市場之一，至今仍保留濃厚的韓國庶民風情。

這裡是美食天堂，也是尋找韓式傳統商品的好地方。除了在地人，許多觀光客也特地來這裡尋找最道地的韓式小吃！

許多阿珠媽現場手工製作傳統料理。價格平實，且能夠邊逛邊吃，感受熱鬧的市場氛圍！

廣藏市場必吃美食

綠豆煎餅（빈대떡）

廣藏市場的綠豆煎餅是招牌必吃！綠豆研磨成漿，加入泡菜、肉類或蔬菜，煎得金黃酥脆，搭配醬油醋醬超涮嘴！

推薦店家：순희네 빈대떡（順熙家綠豆煎餅）

麻藥紫菜飯捲（마약김밥）

這款小小的紫菜飯捲內餡只有米飯與胡蘿蔔，但搭配特製芥末醬油，簡單卻讓人一口接一口，被稱為「麻藥」飯捲（意指讓人上癮的美味）。

推薦店家：원조 마약김밥（元祖麻藥飯捲）

韓式生拌牛肉（육회）

這裡的生拌牛肉新鮮美味，搭配梨絲、芝麻油與蛋黃，口感鮮嫩滑順！

推薦店家：창신육회（蒼信生拌牛肉）

刀削麵（칼국수）手工擀製的麵條搭配濃郁湯頭，市場內很多阿珠媽現場製作，特別有家鄉味。

辣炒章魚（낙지볶음）這道辣味十足的韓式章魚料理，在市場內也很受歡迎，適合愛吃辣的朋友！

韓國首爾美食推薦

金豬食堂

首爾知名的烤肉餐廳，以高品質的韓國豬肉和專業的桌邊烤肉服務聞名，連續六年獲得米其林必比登指南的推薦，必吃帶骨五花肉、豬頸肉、豬頰肉、豬皮、泡菜鍋拉麵。嚴選韓國豬肉，使用 1+ 等級的 YBD 豬肉，肉質鮮嫩且風味獨特。提供1~5人套餐，專業桌邊烤肉服務，盡情享受美食好讚喔！也是韓國明星如 BTS、EXO 等的愛店，連足球巨星貝克漢也來朝聖過耶！期待今年5月金豬食堂正式來台灣開店！

詳細介紹⇒ 金豬食堂(中文菜單)

東大門明洞一隻雞

將整隻雞放入特製湯頭中熬煮，雞肉鮮嫩，湯頭清淡卻充滿濃郁的雞肉香氣，到現在還在回味！再依個人喜好添加年糕、馬鈴薯、手工麵條等，豐富口感和層次。千萬不能錯過它的自製醬料：提供蒜末、辣椒醬、芥末等，還有教學調配，搭配雞肉風味超美味的啦！

松江淡水鰻魚

位於三成洞奉恩寺站附近胡同內的一家烤淡水鰻魚專賣店。「松江淡水鰻魚」獨特的韓式鰻魚料理！有鹽烤鰻魚、醬燒鰻魚、辣醬烤鰻魚，鰻魚經過精心處理，炭火烤製至外皮微焦，搭配醬料超絕配！將鰻魚包入紫蘇葉裡，一口咬下去，香氣滿滿！附贈的韓式涼拌小菜種類豐富，泡菜、醃蘿蔔、醬油醃洋蔥，每樣都很開胃。午餐特餐鰻魚套餐附小菜及配菜，非常好吃又正宗的鰻魚料理！

橋村炸雞

橋村韓國最受歡迎的炸雞品牌之一。獨特韓式醬料風味，必吃原味，使用醬油和大蒜醬料，帶有微甜的香氣，味道層次豐富。 採用雙重炸製，皮脆肉嫩，保留雞肉的鮮嫩多汁。相較其他炸雞更不油膩，適合喜歡清爽口感的炸雞愛好者。最新流行松露起司粉薯條，薯條外酥內軟，搭配松露起司粉後，更加美味可口，只有韓國才有~當然要吃！

韓國烤腸店

到韓國旅遊必吃的美食，不得不提烤得焦香美味的烤腸！

韓國人原先就很喜歡在吃完晚餐後到烤腸店續攤吃宵夜，

基本款鹽烤：搭配洋蔥、大蒜、香菇等配料，吃起來焦香、油潤又帶點Q彈的口感。

辣炒：使用韓式辣醬、洋蔥、韭菜、年糕等翻炒，口味較濃郁辛辣，愛吃辣的好友頻頻豎起大拇指！

邊吃邊喝燒酒～一天的疲憊都消除了，讚啦！

烤腸不能吃完喔，最後加上愛心炒飯，連特色滿滿的起司烤腸也在內，怎麼這麼好吃～

來韓國旅遊時，記得一起跟上烤腸熱的行列啊！

大瓦房醬蟹

推薦適合初次嘗試醬蟹的遊客，部分醬蟹店風味過鹹或過重，這家的醃製口感較溫和，適合醬蟹新手。選用新鮮螃蟹，醬汁比例調和得當，口感細膩。再來聽說~吃醬蟹前要吃除蟲藥(我們真的去買來吃)。除了醬蟹，餐廳還有許多韓式料理可搭配，適合多人共享。(其它的知名醬蟹店就只能吃醬蟹喔!)。位於明洞核心區，觀光購物後可輕鬆品嚐美食。

Egg Drop

Eggdrop士韓國超人氣的厚蛋吐司、IG打卡名店！極受歡迎的早午餐品牌，以鐵板上煎烤過的厚片吐司為主打，搭配新鮮的生菜、起司、火腿和厚蛋，再抹上開胃的醬料，再放入半高紙盒中，夾入滑嫩炒蛋與濃郁醬汁，口感豐富啊～

韓國首爾必買推薦

樂天超市

到韓國玩購物，除了去購物商圈之外，知名的大型「樂天超市」也是大家必去的地方，買零食和名產再推薦不過了。不但交通也便利，滿額退稅服務太方便了。我們在這裡買了草莓、麝香葡萄、伴手禮、餅乾、咖啡、小螃蟹及章魚泡菜、好吃的柿子乾。再來分享樂天超市必買清單，祝大家滿載而歸！

韓國香水香膏推薦

韓國香氛市場越來越火，許多小眾品牌都推出了高顏值、質感滿分的香水與香膏。我們在Coex Mall、香氛街購買了喜歡的香水和香膏(Perfume Balm)，推薦給大家的品牌，絕對值得一試！

Tamburins，BLACKPINK Jennie 代言的香氛品牌，以極簡設計和獨特香氣著稱。CHAMO（洋甘菊木質調）溫暖療癒，適合日常使用，超推薦薦固體香膏 ，質地滑順好推，攜帶方便 NONFICTION ，強調「香味的個人故事」，中性香調，適合低調奢華愛好者。推薦香氣：SANTAL CREAM（檀香奶油）：奶油般的溫暖感；FOR REST（森林草本）：大自然系的放鬆香氣。也很推薦買香膏，適合想要長時間維持自然香氣的人 Cosmic Mansion ，主打居家香氛與香氛蠟燭，香水系列也非常受歡迎！推薦香氣：White Musk（白麝香）：乾淨柔和，適合喜歡低調氣質感的人；Library（書卷氣息）：帶有復古紙張與木質書架的沉靜感。 TCL ，是韓國人氣居家香氛品牌，除了香水，擴香、香氛蠟燭也超有質感。推薦香氣：Blanc de Blanc（白葡萄氣泡酒）：微醺清爽，像是陽光下的香檳；Santal Fig（檀香無花果）：溫暖木質感，低調高級

廣藏市場韓國棉被

廣藏市場除了美食，還有許多韓國傳統布料與棉被專賣店，價格比百貨公司便宜，花色選擇多，還能訂製個人專屬的棉被！

購買小技巧：

✔ 可議價：部分店家可接受殺價，買多一點更划算！

✔ 客製化服務：有些店家可接受訂製刺繡、尺寸調整，可詢問老闆。

✔ 可以寄送國際快遞：買太多的話，可以請店家幫忙寄回家。

【韓國首爾五日自由行】真的超好玩！無論是景點、美食還是購物，首爾都是一個值得一去再去的地方。

春季（3-5月） ：賞櫻 & 天氣舒適，適合戶外行程。

：賞櫻 & 天氣舒適，適合戶外行程。 秋季（9-11月） ：紅葉美景，氣溫宜人，超適合拍照！

：紅葉美景，氣溫宜人，超適合拍照！ 冬季（12-2月） ：滑雪、聖誕燈飾浪漫登場，但需注意保暖。

：滑雪、聖誕燈飾浪漫登場，但需注意保暖。 夏季（6-8月）：韓國夏季炎熱，部分時段有梅雨季，適合室內景點如樂天世界、水族館等。

只要提前規劃好行程，掌握交通 & 退稅資訊，一定能玩得輕鬆又盡興！🎉

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