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新北市三重區來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡甜點

咖啡 蛋糕 司康 起司司康 more
2025-03-17 17:54:00 文字：peixunlan
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peixunlan

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我是阿肥

今天要推薦一家住家附近的咖啡甜點店，OLD BOY 老男孩咖啡甜點，哪天無意發現的，但其實老男孩咖啡甜點，已經經營好一段時間了，

不過阿肥覺得店名真心來騙人的，#老男孩是鮮肉啊來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

阿肥很愛吃司康，只要看到司康都會忍不住多看一眼，哪天經過 OLD BOY 老男孩咖啡甜點司康有活動，猶豫了一下，心想過年吃了不少，體重都還沒回來，要進去買嗎？

最後惡魔司康還是戰勝了，決定進門瞧瞧

店名：OLD BOY咖啡甜點

店址：新北市三重區中正北路85號

營業時間：每週一店休｜週二至週五早上08;00-1800 |週五及週六早上08:00-19:00

聯絡電話：02-2989-9898(可預約)

來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

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看到店外的裝潢，看起來就令人感到很舒服的店家

阿肥特愛這種木製裝潢感，這風格讓我整個慵懶，坐在裡面的享受著寧靜與外面的車水馬龍完全是對比

來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

一進門眼睛就離不開內有各式口味的司康，這麼多種口味我要怎麼挑，這次228連假小孩沒回來，想個口味都來一個又怕吃不完........人生好難😔😔😔😔😔

來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

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司康當天去有大概7種口味，司康的造型跟我之前買的感覺有差異，全手工做的所以每一個都長得不太一樣來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

 #阿嬤的古早味 #原味司康 #起司司康 #御用烏龍 #金沙芋見泥 #靜岡抹茶蔓越莓司康 

來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

司康都還蠻大顆的.......如果全品項都來一個，不知道要吃多久😭😭😭😭😭

來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

還有蛋糕呢？這叫阿肥怎麼選，真的好難啊‼️😧

阿肥最後只選擇司康，但沒有全品項，自己買了 #原味司康 #起司司康 #古早味黑糖鮮奶 #御用烏龍

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⬆️⬆️⬆️⬆️ #起司司康，起司味道香濃，不會有很重的油膩感。

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⬆️⬆️⬆️⬆️ #原味司康，司康原味是我的第一名，因為原味可以吃到麵粉香氣。

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⬆️⬆️⬆️⬆️ #御用烏龍司康，喜歡喝茶的人，會很喜歡這一款，尾韻有烏龍茶微微的香氣，很自然的茶葉香。

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⬆️⬆️⬆️⬆️#阿嬤的古早味，疑惑吧‼️什麼叫阿嬤的古早味.......，其實就是黑糖口味，這黑糖甜度剛剛好，不會過於甜膩，來杯咖啡剛剛好。

來三重喝咖啡吃甜點吧‼️✨✨三重-OLD BOY｜老男孩咖啡

 

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店裡沒有連鎖咖啡店的超雜聲，很適合獨處的好地方，點個蛋糕或司康再加上一杯咖啡，就是愜意啊☺️☺️☺️☺️

店內看出去，不論晴天、雨天在 OLD BOY 老男孩咖啡甜點，都是好天

 

 
文章標籤
手工司康 咖啡 提拉米蘇 布丁 下午茶 菜寮捷運站 三重運動場 千層塔 巴斯克蛋糕 老男孩 巧克力司康 原味司康 古早味黑糖鮮奶司康 起思司康 御用烏龍司康 摩卡花生司康 靜岡抹茶蔓越莓司康
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OLD BOY咖啡甜點

phone02-29899898
place新北市三重區中正北路85號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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