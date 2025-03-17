我是阿肥

今天要推薦一家住家附近的咖啡甜點店，OLD BOY 老男孩咖啡甜點，哪天無意發現的，但其實老男孩咖啡甜點，已經經營好一段時間了，

不過阿肥覺得店名真心來騙人的，#老男孩是鮮肉啊

阿肥很愛吃司康，只要看到司康都會忍不住多看一眼，哪天經過 OLD BOY 老男孩咖啡甜點司康有活動，猶豫了一下，心想過年吃了不少，體重都還沒回來，要進去買嗎？

最後惡魔司康還是戰勝了，決定進門瞧瞧

店名：OLD BOY咖啡甜點

店址：新北市三重區中正北路85號

營業時間：每週一店休｜週二至週五早上08;00-1800 |週五及週六早上08:00-19:00

聯絡電話：02-2989-9898(可預約)

看到店外的裝潢，看起來就令人感到很舒服的店家

阿肥特愛這種木製裝潢感，這風格讓我整個慵懶，坐在裡面的享受著寧靜與外面的車水馬龍完全是對比

一進門眼睛就離不開內有各式口味的司康，這麼多種口味我要怎麼挑，這次228連假小孩沒回來，想個口味都來一個又怕吃不完........人生好難😔😔😔😔😔

司康當天去有大概7種口味，司康的造型跟我之前買的感覺有差異，全手工做的所以每一個都長得不太一樣

#阿嬤的古早味 #原味司康 #起司司康 #御用烏龍 #金沙芋見泥 #靜岡抹茶蔓越莓司康

司康都還蠻大顆的.......如果全品項都來一個，不知道要吃多久😭😭😭😭😭

還有蛋糕呢？這叫阿肥怎麼選，真的好難啊‼️😧

阿肥最後只選擇司康，但沒有全品項，自己買了 #原味司康 #起司司康 #古早味黑糖鮮奶 #御用烏龍

⬆️⬆️⬆️⬆️ #起司司康，起司味道香濃，不會有很重的油膩感。

⬆️⬆️⬆️⬆️ #原味司康，司康原味是我的第一名，因為原味可以吃到麵粉香氣。

⬆️⬆️⬆️⬆️ #御用烏龍司康，喜歡喝茶的人，會很喜歡這一款，尾韻有烏龍茶微微的香氣，很自然的茶葉香。

⬆️⬆️⬆️⬆️#阿嬤的古早味，疑惑吧‼️什麼叫阿嬤的古早味.......，其實就是黑糖口味，這黑糖甜度剛剛好，不會過於甜膩，來杯咖啡剛剛好。

店裡沒有連鎖咖啡店的超雜聲，很適合獨處的好地方，點個蛋糕或司康再加上一杯咖啡，就是愜意啊☺️☺️☺️☺️

店內看出去，不論晴天、雨天在 OLD BOY 老男孩咖啡甜點，都是好天