超低調的門面，完美隱藏在大樓一樓的創意無菜單料理

"心月懷石料理"，

我問了幾個老饕們， 竟然都知道這家老字號，

營運超過15年的知名日式無菜單料理店～

『環境』

位在台北信義路和基隆路交口附近的心月懷石日本料理，

稍微隱密一些的位置，小花初次到訪"心月"差點找不到入口，

心月餐廳的入口是位旁邊基隆路上的信基大樓裡。

餐廳鬧中取靜有著日式禪風質感，主打無菜單日本料理。

心月懷石料理

主打無菜單日本料理。

預約電話：02-8780-7756

營業時間：11:45–14:00，17:45–21:00 週二公休

心月 IG：@xinyue_sushi

心月 FB：https://www.facebook.com/Xinyue.huaishi

地址：台北市信義路四段466號 （近台北市貿101捷運站）



檢視較大的地圖

座位主要以四人桌為主，

不管是多人聚餐 or 家庭餐聚,

都可以安排適合的位置～

有少數的吧台座位，就是所謂經典板前位置，

第一視角可以欣賞日料師傅的手藝跟料理過程，

師傅的旁邊有一組大型養殖水箱，

有波士頓龍蝦、鮑魚、蛤蜊等新鮮活體食材。

前面的標準冷藏櫃中，則有多款新鮮魚貨。

師傅們精湛廚藝，使用的都是當令時節的新鮮食材，

製作出一道道精緻美味餐點，讓老饕們一試成主顧。

小花和朋友一入座，

服務人員送上熱毛巾及熱茶

用餐中間的時候，也會不時更換熱毛巾及加熱茶

服務相當親切，讓人覺得很貼心唷！

『美食饗宴』

心月料理的特色是以無菜單料理的形式

菜色大多是由主廚依照季節變化，

而使用當季食材製成的美食，

選項主要是有不同價位的選項，

所以每次吃到的料理都會有些不太一樣，

套餐從1300元~2500元，也能配合適合的酒類飲品～

今天小花和朋友是使用選擇2100元/2500元的套餐

第一道五色前菜，光是擺盤就是很威～～好精緻呀！！

說實在的，雖是冷盤但是就很清爽好吃，

有拌菜和醃漬過的柳葉魚，

其中有一個很特別的是：日式烤麻糬烏魚子

好特別的口感，

烤的有點焦香的麻糬軟脆和香氣不黏牙烏魚子一下子就吃光光～

新鮮刺身可是無菜單料理讓人最期待～

不同的生魚片真的各有特色！！

相當精緻的✨綜合刺身拼盤，

為保持食材的新鮮度～擺放滿滿的碎冰上，

肥美鮮甜的魚肉讓人一試絕對愛上。

帶有蝦頭的完整甜蝦，肉質Q彈帶甜，

生食級干貝，肉質細膩，帶有自然的鮮甜味，

帶有細膩油脂的大塊白身魚片，

邊緣帶點紅色油脂分布，口感滑順。

以白蘿蔔包覆的炙燒魚肉，頂部鋪上鮮紅的鮭魚卵，

入口時魚卵爆汁的鮮味和炙燒香氣融合。

帶有豐富膠質的比目魚魚腹部位，口感軟嫩～

種類非常多樣化而且樣樣新鮮，

搭配山葵調味提升風味~，

每一片生魚片都完全沒有腥味且入口即化

食材用料真材實料滿滿的海洋鮮甜，

每一口都是極致享受！🍣💖

誰能無法抗拒這盤美味的日料饗宴！

最後這對蝦頭還可以選擇用烤或者酥炸 ！！



接下來這道烤品是 ✨"極品烤白北魚佐烏魚子"

上面撒的是 烏魚子粉，這樣的搭配相當講究，

是一道高級的日式燒烤魚料理！

白北魚魚肉細嫩多汁，魚皮外皮烤微焦酥脆，

撒上滿滿的烏魚子粉，

帶來濃郁鮮香的海洋風味，每一口都是奢華享受！

搭配微酸甜的醃漬番茄，清爽又解膩！

很有日料的高級感，感覺超適合配清酒或高級白酒！

下面這道是✨星鰻芋泥捲

精緻的日式創意料理，

結合了海鮮（星鰻）與和風芋泥的細膩口感，

再搭配特製醬汁和裝飾，

整體看起來像是高級懷石料理中的一道溫物（燉煮類料理）。

炙燒星鰻包裹著滑順細緻的日式芋泥，

外層微焦帶香，內餡入口即化！✨

搭配溫潤的日式高湯醬汁，

襯托出星鰻的鮮甜與芋泥的微甜細膩，

加上清爽的燙青菜與醃漬菇類點綴，讓口感更有層次！

下面這道是✨炭烤鮑魚 - 極致海味の饗宴

精選鮮嫩鮑魚，經過碳烤炙燒，

帶有迷人的焦香與彈嫩口感！✨

佐以檸檬酸香提味，搭配醃漬蜜番茄，

每一口都充滿山海交融的極致鮮味！

下面這道是 ✨松葉蟹佐蛋汁

奢華的日式蟹料理，松葉蟹肉的鮮甜與滑嫩的蛋汁完美融合，

營造出高級懷石料理的口感！

蟹腳已經貼心事先處理好，

可以直接食用～

鮮嫩的松葉蟹腿肉，細膩柔滑，

搭配昆布柴魚高湯製成的滑蛋醬汁，

每一口都是濃郁的海洋精華！

香菇和玉米筍的加入更增添風味，

蔥花點綴帶來微妙辛香，

這道也是冬季溫暖的極致饗宴！

小花的笑容己經說明了這道菜的美味～～

下面這道是 ✨炙燒鰹魚佐醋凍

表面微炙的鰹魚，焦香四溢，

內裡依然保持細嫩鮮美，搭配酸爽清新的醋凍，

再加上紫洋蔥絲與薑末點綴，提升鮮甜風味，

清爽又鮮美～～好特別的口感！！

下面這道是 ✨極致柔嫩的菲力牛排

吃了這麼多的海鮮， 還能吃到肉肉～好幸福😍

牛排內裡粉嫩多汁， 熟度剛剛好！

每一口都是細膩柔軟～

搭配濃郁的紅酒醬，讓味蕾綻放～

下面這道是 ✨焗烤山藥

融合了山藥的爽脆口感與焗烤明太子的濃郁鹹香，

吃起來外層微焦、內部軟嫩。

脆嫩與濃郁的完美結合！✨

小花自己平常就很愛吃這個～

日式居酒屋必點小點！！

吃到這裡大約是過一半，

親切的店員幫我們換上日式煎茶，熱熱喝很解膩～

下面這道是 ✨綜合握壽司

炙燒白身魚與鮭魚肚，

焦香與鮮甜完美融合，

特製壽司捲內含鮪魚泥、秋葵與䓤花，

搭配濃郁蛋黃醬，帶來極致滑順口感！

無論是炙燒的香氣，

還是壽司捲的豐富內餡，都讓人回味無窮！

下面這道是 ✨綜合海鮮蓋飯

極上海鮮丼 - 滿滿的大海精華，一口征服小花味蕾！✨

午仔魚、比目魚、炙燒鮭魚腹筋，搭配濃郁海膽與爆汁魚卵，

層層疊疊的極致美味，完美融合在醋飯之上！

每一口都是奢華的享受，品味最純粹的海鮮甘甜！

這碗海鮮蓋飯不僅色彩繽紛，

口感豐富，還有多種高級魚類的搭配，

真的是一場超值的海味盛宴！！

接著是✨柚香蛤蠣湯

清爽又鮮美的日式高湯湯品，

結合了蛤蠣的海味與柚子的清香，溫潤又舒爽。

喝完瞬間感受到滿滿的療癒感！

最後再加上水果和紅豆湯圓作為這餐的暖心結尾～

心月懷石料理，整個無菜單料理十多道菜吃下來，

小花很久沒有這麼樣飽足感和滿足感～

而且，小花可以打包票，"絕對無雷"

每道料理的食材都非常新鮮且真材實料，

新鮮食材搭配主廚創意滿點的料理手藝

小花真的感受到師傅在製作過程中，

每一道菜色都簡單調味而以，

直接品嘗食材本身的美好滋味。

能在一級戰區屹立不搖這麼多年，

真的必須要有相當的實力！！

小花真心推薦大家想來體驗"色香味俱全的日式無菜單料理"

可以來試試心月懷石料理！！

心月懷石料理

主打無菜單日本料理。

預約電話：02-8780-7756

營業時間：11:45–14:00，17:45–21:00 週二公休

心月 IG：@xinyue_sushi

心月 FB：https://www.facebook.com/Xinyue.huaishi

地址：台北市信義路四段466號 （近台北市貿101捷運站）

以上純屬小花個人實際探店食用的感想

詳細感受會因個人而異......

每個人喜歡的感受和產品都不同...

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