每次到南部旅遊都會想吃南部限定超人氣速食店【丹丹漢堡】，有別於其他的速食店，丹丹漢堡最大的特色是提供中西式餐點，除了販售炸雞、薯條與各式漢堡等西式料理外，還有麵線焿及瘦肉粥等中式美食。

丹丹漢堡在台南、高雄、屏東有超過40家的分店，大多品項皆只需銅板價，套餐組合更是超高CP值，多種套餐不用百元都能吃到，也難怪會被稱作「速食南霸天」。

南部限定超人氣速食店「丹丹漢堡林森店」，2025丹丹漢堡菜單!

丹丹漢堡高雄分店眾多，我們來到的是位於苓雅區的林森店，話說我們原本是去另一家分店，結果大排長龍，就改來雖然也需要等待但人潮稍少些的林森店了。

■ ADD: 高雄市苓雅區林森二路7-7號

■ TEL: 07 335 0381

■ 營業時間: 07:00-21:00 (週一公休)

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丹丹漢堡林森店點餐區及用餐區是分開的，點餐櫃檯上方有菜單，共有14種套餐組合，另有主餐+配餐7選1組合及各式單點。

丹丹漢堡菜單及價格

跟其他連鎖速食店家相比這價格真的很佛心，套餐只要82元起，最貴的套餐也只要114元，另外可以加價加購地瓜薯條或是義式紅醬波浪薯。

我是2024年8月來用餐的，到今年3月價格都還沒有調漲喔。

這個月(2025.03)新加入的新品DM，蘑菇雞肉可樂餅及台灣烏龍。

丹丹漢堡林森店用餐空間不大，桌位數不多，我們來的時候是客滿狀態，還好過不久就有人餐畢離開。

點餐後依照燈號取餐，中西合併式餐點選擇我覺得很棒，像我個人比較偏好中式餐點，陪喜歡吃漢堡跟炸雞的孩子來速食店用餐也能選擇自己想吃的麵線焿或是瘦肉粥。

5號餐:鮮脆雞腿堡+玉米濃湯+飲料

鮮脆雞腿堡有原味及辣味可選擇，漢堡內除了厚實的炸雞腿外還有生菜及醬料，簡簡單單的美味，玉米濃湯份量十足，口感香甜。

1號餐:赤肉麵線焿+炸雞+飲料

喜歡吃辣的可以加價6元升級為麻辣麵線焿，炸雞可選擇雞腿或雞塊，我個人是偏好吃雞塊。

麵線焿內有好多赤肉塊，口感則是帶甜感偏南部口味，如果不習慣料理有甜味的話可能就會比較不合口。

飲料的部分有多種選擇，單點的話價格也很便宜，這杯是熱咖啡，杯子還蠻可愛。

7號餐:烤醬漢堡+炸雞+飲料

丹丹漢堡的烤醬漢堡也蠻多人推薦，濃郁的照燒醬香口感也更有層次。

丹丹漢堡的炸雞也很好吃，香酥脆，雞腿雖然不大但以這樣的價格而言很可以了。

無骨雞塊

雞塊有5入及9入的選擇，是薄皮的無骨雞塊，口感酥嫩。

義式紅醬波浪薯

波浪薯搭配獨家義式紅醬，這樣一份單點只要41元，搭配套餐點的話只要36元，量多平價。

麻糬棒

一份5支只要29元搭配黑糖蜜，價格相當經濟實惠，除了麻糬棒網路上很多人也推薦香酥米糕，可惜這回沒點，下回再來一定要吃看看。

超長熱狗

真的很長的超長熱狗一條只要27元，兩個小朋友各點了一條吃得很開心。

價格真的很划算的丹丹漢堡，口感風味也都很不錯，也難怪會成為很多人口中的南部必吃連鎖速食店，沒吃過的來到南部旅遊可以找家丹丹漢堡分店嘗鮮看看喔。

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