說到牛肉麵，大家第一個想到的可能是紅燒口味，但其實啊，內行人都知道，清燉牛肉麵才是真功夫！尤其在台北這塊美食一級戰區，好吃的清燉牛肉麵真的多到不行，今天這篇就是要幫大家整理，鄉民食堂強力推薦，在台北絕對不能錯過的幾間超讚清燉牛肉麵！保證看完這篇，讓你下次想吃牛肉麵的時候，除了紅燒，又多了好多厲害的清燉牛肉麵可以選擇啦！

很多人都愛吃紅燒牛肉麵，但其實紅燒口味是以前的老兵伯伯們才發明的喔，在那之前，大家吃的都是比較清爽的清燉牛肉麵啦！而且啊，很多好吃的清燉牛肉麵其實都是清真食品，因為回教的朋友不吃豬肉，所以牛肉麵就變成他們很重要的美食之一啦！一碗厲害的清燉牛肉麵，湯頭跟牛肉真的是絕配，這次小編就精選了幾間連老饕都愛的台北清燉牛肉麵，就是要讓大家換換口味，吃點不一樣的。

本文多數圖片由貓大爺與葉瓶影像授權使用

米其林認可的清燉牛肉麵

清真中國牛肉麵館

這間店在延吉街這邊可是屹立不搖很久了，換了好幾間餐廳，就它生意一直超好，還得到台北米其林的推薦呢！他們是清真館子，就是回教徒吃的東西，聽說因為教義的關係，清真館子的食物都非常乾淨。他們家的湯頭真的是一絕，牛肉也很棒，如果你想試試看被米其林認可的牛肉麵，來這間準沒錯。





清真中國牛肉麵館

台北市大安區延吉街137巷7弄1號

02 2721 4771

11:30–14:00, 17:00–20:30

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72牛肉麵

這間72牛肉麵也是很多人都知道的，但你知道72的意思是什麼嗎？其實啊，它指的是他們招牌清燉湯頭要經過72小時的熬煮啦！是不是很厲害！他們家每天很快就會賣完，想吃到那個很厲害的清燉白湯牛肉麵，手腳可要快一點，不然通常都只剩下紅燒的可以吃。他們家的清燉白湯牛肉麵湯頭超濃郁，真的超美味，想吃真的要早點來排隊。來



72牛肉麵

台北市中正區濟南路二段71號

02 2393 4095

11:00–14:30, 17:00–21:00

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[ 忠孝新生] 七十二牛肉麵—- 爆紅的乳白色清燉牛肉麵1910 @ 貓 …

史記正宗牛肉麵

他們的清燉牛肉麵也是很多老饕的心頭好。很多人到他們家可能會以為要吃紅燒或是麻辣，但其實他們家的清燉牛肉麵才是隱藏版必點。那個濃稠的乳白色湯頭真的是太棒了，聽說是用牛骨跟牛肉連續熬煮36小時才熬出來的，真的要試試看。



史記正宗牛肉麵

10491台北市中山區四平街19號

02 2563 3836

11:30–15:00, 17:30–21:00

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廖家牛肉麵

這間廖家牛肉麵可是連續兩年拿到米其林必比登推薦的牛肉麵店喔！他們的清燉牛肉麵是招牌，湯頭的香氣真的很迷人，配上空心菜跟軟嫩的牛肉，真的是好吃到不行。難怪常常看到大排長龍。如果你吃上癮了，也可以到他們的其他分店試試看。



廖家牛肉麵

台北市大安區金華街98號

02 2351 7065

10:00–17:00

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北醫人最愛的清燉牛肉麵

穆記牛肉麵

這間穆記牛肉麵可以說是北醫附近兩間最受歡迎的牛肉麵之一喔（另一間是林東芳爸爸開的老店）。吃過他們家的人都知道要點清燉湯頭，聽說吃他們家的清燉牛肉麵才是老顧客才懂的享受。湯頭喝起來很清甜，帶一點蔬菜的風味，很適合口味比較清淡的朋友。



穆記牛肉麵

台北市信義區吳興街239號

02 2722 2707

11:00–15:00, 17:00–21:00

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張家清真黃牛肉麵館

這間張家清真黃牛肉麵館也是另一間清真牛肉麵店。至於跟前面介紹的那間清真中國牛肉麵館哪間比較好吃，就見仁見智啦，兩間都可以試試看。這間店在延平南路這邊，名氣可能沒有那麼響亮，但是口味絕對也是很不錯的。一樣是清燉牛肉麵比紅燒牛肉麵更值得推薦喔！湯頭喝起來很鮮甜。

張家清真黃牛肉麵館

台北市中正區延平南路21號

02 2331 2791

09:00–19:30

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老宋記真善美牛肉麵

在安居街這邊可是超級紅的，每次經過都看到滿滿的人潮。很多人都喜歡來這邊吃麵，他們還有滷味櫃台可以點一些小菜。清燉牛肉麵的湯頭也很讚，口味剛剛好，不會太油膩，搭配細麵也很搭。真的是很棒的清燉牛肉麵。

老宋記真善美牛肉麵

台北市大安區安居街47號

02 2377 8866

11:00–14:30, 17:20–21:00

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