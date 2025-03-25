嘉義東區一家超有fu的冰店「一涼製冰所」，這間店厲害了喔，它不只是間賣冰的店，根本就是把阿公時代的古早味冰品，用一種很潮很文青的方式重新呈現，說到嘉義的冰品，大家一定會想到這間「一涼製冰所」吧，它可是傳承了雲林溝壩清涼冰店的好手藝，然後在熱鬧的嘉義文化路夜市巷子裡，對啦，就在那個很有名的林聰明砂鍋魚頭附近喔，打造了一個充滿現代感的店面，讓你在炎熱的夏天，逛街逛累了，絕對不能錯過這杯透心涼的冰品喔！

「一涼製冰所」不只冰品很讚，連店面的設計都充滿文青的風格喔。這種古早味冰品跟現代風格店面的撞擊，真的是太酷了，吸引超多年輕人來這邊拍照打卡呢。他們家主要有三大冰品系列，分別是冰淇淋、雪泥冰跟冰餅，保證可以滿足你所有想吃冰的慾望啦。

先來說說他們的冰淇淋，口味有香草跟草莓兩種。那個口感真的是入口即化，而且味道是很香甜但是不會膩的那種。

香草口味就是經典的香甜好滋味，草莓口味則是充滿濃濃的果香，每一口都感覺超幸福的。不管你選哪種口味，保證都能在炎熱的夏天給你帶來一絲清涼。



再來是雪泥冰，他們家的雪泥紅茶冰，根本就是神還原我們小時候在便利商店買到的那種雪泥冰的味道啊！喝起來甜甜的但是不會膩，冰冰涼涼的超爽口，好像一下子就把我們帶回了童年的夏日回憶裡呢。

還有他們的冰餅系列也是一大亮點喔！跟市面上那種冷凍很硬的餅乾不一樣，「一涼製冰所」的夾心餅乾吃起來還帶有水分，搭配冰淇淋一起吃，那個口感真的是絕配！

這次去我們吃了草莓口味跟期間限定的芋頭口味，芋頭的香氣超濃郁，草莓就是經典的美味。老闆還建議我們，冰餅在吃之前可以先放在室溫下5到10分鐘，讓它稍微軟一點，這樣口感會更好喔。

「一涼製冰所」還會不定時推出季節限定的口味，就是要給客人們滿滿的新鮮感跟驚喜。不管是夏天推出的水果冰品，還是冬天會有的暖心口味，來這邊一定可以找到你喜歡的那一杯獨特滋味。

總之，不管是想吃冰淇淋、雪泥冰還是冰餅，「一涼製冰所」都可以給你一份冰涼的享受。他們家傳承了雲林溝壩清涼冰店的經典製冰技術，又結合了現代文青的店面風格，真的是夏天消暑的首選啦！大家趕快找時間來「一涼製冰所」嚐嚐看，這份古早味跟現代風格完美結合的冰品吧！

一涼製冰所

嘉義市東區中正路331號

營業時間:12:00–21:00

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