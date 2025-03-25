今天要來跟大家分享一間我超愛的三重牛排吃到飽喔，這間就是位在台北橋站美食戰區的「一水創意牛排館」啦，之前就看到很多美食部落客介紹過一水創意牛排館，讓我一直心心念念的，這次從台中回到台北，終於有時間來好好享受一下這間平價又超值的三重牛排吃到飽。

2025/02/27初訪 一水創意牛排館的位置，正好在捷運台北橋站正對面，從八曜和茶那邊過馬路，步行3分鐘就可以到了 (飽餐一頓後也能去八曜和茶外帶一杯回家喝~) 一水創意牛排館菜單 最低$280起(不收服務費)就能享用自助吧吃到飽啦~」。

當月壽星來這邊吃「一水創意牛排館」更划算，而且還不限次數耶，是不是超級佛心！

我那天大概晚上六點左右到的，結果差不多六點半、七點店裡就快要坐滿了（還好我是一個人去吃）。

他們的奶油爆漿餐包跟抹醬吐司都是讓你吃到飽的，那個奶油餐包我跟你說，真的好好吃，我直接烤了兩顆吃，超滿足的啦！飯後的水果也很甜，真的要留一點胃來吃水果喔！吃飯前記得先吃一點沙拉，這樣才比較營養均衡。

他們的餐具是自取的，記得要去拿喔。飲料吧也是應有盡有。

最特別的是那個白菜排骨米粉，你不要看它好像很普通，盛一碗來吃吃看，第一口你會覺得味道很清爽，米粉湯喝起來很清甜，真的超級好吃，很值得去拿來吃吃看喔！

我到店裡的時候，炸物剛炸好，熱騰騰的當然最好吃啦！奶油餐包一定要配他們的玉米濃湯，超好喝的！

蘑菇醬跟黑胡椒醬也是自己拿，這樣就不用煩惱要點什麼醬了。

看看我那一桌滿滿的美食，是不是超滿足的啊！我那天點的是雞腿排，一份$280。

可能因為那天店家真的很忙，所以雞腿排吃起來有一點點乾乾的，下次我應該會試試看其他一樣價位的餐點。

我要離開之前，看到水果台上竟然出了哈密瓜，太棒了吧！$280不收服務費就可以在「一水創意牛排館」吃到飽，那天我真的超級滿足的！

在店裡的牆上還有一些詩句，是跟大家說「一水創意牛排館」這個店名的由來喔。這麼平價又美味的「一水創意牛排館」，我一定會再去吃的！

2025/03/16 二訪

沒想到我才剛去過「一水創意牛排館」，第二次去就發現他們出了新菜色耶！那個炸二節翅真的超級好吃又超級香，我包包才剛放下就直接裝了三隻來吃！

平常大家都很嫌棄的便當菜筍絲，「一水創意牛排館」的筍絲竟然超軟嫩超好吃，拜託大家去吃的時候不要嫌棄它啊！

這種平價三重牛排吃到飽店一定會有的炸物，他們這次是甜紫米春捲跟芋泥奶酥球。最後因為我不想去拿滷肉飯，所以我就把甜紫米春捲跟芋泥奶酥球當成澱粉類來吃，吃完真的很有飽足感，真棒！

我第二次去吃的餐點是特製牛排，一份也是$280，店家建議是七分熟。為了隔天可以有充足的血紅素去捐血，我決定來吃我人生中的第一塊牛排！要怎麼說呢，因為是第一次吃牛排，對牛排還不是很了解，但是七分熟吃起來的感覺，已經快要跟全熟差不多了，那個口感簡直就像在嚼口香糖一樣，難怪大家都會說，沒有人跟吃全熟牛排的人講過話，因為真的還在嚼啊XDD我第一次去跟第二次去「一水創意牛排館」，吃到的自助吧菜色都不太一樣，下次我想吃牛排的話，我應該過一段時間還會再去光顧的！

一水牛排-三重店

地址： 241新北市三重區重新路一段101號1樓

營業時間： 11:30-21:00

電話號碼： 02 2970 1617