吃心絕對 2 天 ago 3 Comments

2025年3月16日三稿

高雄的美食多樣，丹丹漢堡無疑是當地居民與遊客最喜愛的快餐選擇之一。不僅是美味的漢堡，還有許多創新的套餐與配餐，讓人一試成主顧。在這篇文章中，我們將介紹丹丹漢堡的經典菜單及一些限定優惠，幫助你在高雄的旅程中享受這家人氣快餐品牌的獨特風味。



▲▼用餐時間人潮滿滿滿，要稍等一下排隊點餐跟出餐。

2025年丹丹漢堡菜單

精選定食餐

價格範圍： 定食的價格從 $82 到 $114 不等，提供多樣化的選擇，滿足不同顧客的需求。

定食的價格從 到 不等，提供多樣化的選擇，滿足不同顧客的需求。 搭配選擇： 許多定食餐可以搭配升級配餐選項，如 +$6 升級麻辣麵線或 +$26 配飲料，讓顧客有更多自選的空間。

許多定食餐可以搭配升級配餐選項，如 升級麻辣麵線或 配飲料，讓顧客有更多自選的空間。 推薦： 9號餐和10號餐（分別為赤肉麵線羹＋鮮脆雞腿堡＋中杯紅茶，及香嫩雞腿堡+紅茶）是人氣套餐，既簡單又實惠，且價格適中。

太碗豪獎餐

主餐+配餐： 特別的 排骨酸肉燥麵 套餐，定價為 $68 ，顧客可選擇加價配餐。套餐的配餐選擇為 $49 豪配（更多配料或飲品）或 $37 輕配（較少配料），非常靈活。

特別的 套餐，定價為 ，顧客可選擇加價配餐。套餐的配餐選擇為 豪配（更多配料或飲品）或 輕配（較少配料），非常靈活。 選項多樣性： 這些餐點提供豐富選擇，從肉品到飲料都可以自由搭配，適合不同顧客需求。

早安特惠餐

價格優惠： 早安特惠餐價格從 $39 到 $50 ，提供快速且實惠的早餐選擇，並且適合上班族和忙碌的學生群體。

早安特惠餐價格從 到 ，提供快速且實惠的早餐選擇，並且適合上班族和忙碌的學生群體。 時間限制： 這些餐點僅限於週一至週五早上10:30前提供，具有一定的時效性，讓顧客更能抓住每日的優惠時段。

美味丹點

小點心： 如 雞翅、玉米棒、炸雞塊 ，價格從 $47 到 $57 ，非常適合作為餐點的配菜或是單獨小吃。

如 ，價格從 到 ，非常適合作為餐點的配菜或是單獨小吃。 輕食： 餐點之外的輕食選擇能讓顧客在享受主餐的同時，也能搭配喜歡的小吃，提升餐廳的整體滿意度。

飲品

飲品種類： 除了常規的紅茶、可樂等，菜單上還提供 台灣烏龍茶、冰淇淋紅茶 等新式飲品。價格從 $27 到 $41 不等，根據不同需求提供多種選擇。

結論

丹丹漢堡的菜單設計相當多樣化，提供了從經濟實惠的早安特惠餐到更豐富的套餐選擇，滿足不同顧客的需求，無論是快餐還是享受一頓豐盛的餐點，都能找到合適的選項。



▲現在在訂餐時，只需**+3元**，就可以將原本的飲料升級為台灣烏龍茶（無糖），這款烏龍茶口感清新，回甘十足，無糖的選擇非常適合喜歡清爽飲品的顧客。



▲蘑菇雞肉可樂餅

丹丹漢堡推出的新品「蘑菇雞肉可樂餅」，外脆內嫩，搭配雞肉和蘑菇，香氣四溢。這款可樂餅的價格是**$42**，並且可搭配其他套餐或單獨購買，讓你享受這道美味的小點心。

購買條件： 單筆消費滿**$99**，即可額外購買1份蘑菇雞肉可樂餅，讓餐點更加豐富。

A餐與B餐搭配

A餐： 鮮脆雞腿堡+蘑菇雞肉可樂餅+大杯台灣烏龍茶，價格為**$129**（原價**$149**）。 B餐： 赤肉麵線羹+蘑菇雞肉可樂餅+大杯台灣烏龍茶，價格為**$99**（原價**$122**）。



這些新品和升級選項讓你在享受美味漢堡的同時，也能品味台灣獨特的烏龍茶，讓每一餐都更具滿足感。

2025年丹丹漢堡餐點介紹



▲今天帶回家吃。

9號餐：赤肉麵線羹＋鮮脆雞腿堡＋中杯紅茶



▲這個套餐有麵線羹的濃郁湯頭，加上外脆內嫩的雞腿堡，超級對味！紅茶很清爽，配餐簡單又好吃。價格是114元，加價升級成蘑菇雞肉可樂餅也不錯，只有42元。



▲▼丹丹漢堡的赤肉麵線羹是一道經典的台灣小吃，湯頭濃郁，麵線順滑，搭配豐富的赤肉，口感十足。這道湯麵可以讓人一口接一口，尤其是在冷天享用，簡直是最好的暖心選擇。顧客可以選擇搭配辣椒醬來增加辛辣感，這樣的變化能讓味道更具層次。



▲▼如果喜歡更濃郁的風味，可以試著加入一些辣椒醬，給麵線羹增添更多刺激的口感。



▲鮮脆雞腿堡。

新品蘑菇雞肉可樂餅



▲▼外脆內嫩，裡面是蘑菇和雞肉的搭配，雖然有點小塊，但也算好吃。只要**+42元**就能加入套餐，真的是超划算。

台灣無糖烏龍茶



▲▼想換口味的話，可以加3元升級成台灣無糖烏龍茶，喝起來清爽回甘，不會過甜。

2020年2月28日三稿

丹丹新品上市「來大碗肉跟麵」套餐，原價114元，特價99元，特價到四月底，套餐內容有一碗肉跟麵，炸雞跟20元飲料，肉跟麵的麵是泡麵，有著泡麵獨特的泡味。



▲新品名稱很幽默，所以2月28日開賣就來吃一波。



▲裡面有肉羹的肉，麵體是泡麵體，跟稠稠的羹組合滿妙的。



▲老婆點的丹丹漢堡9號餐，有中式的赤肉麵線羹，跟西式的去骨雞腿漢堡，加20元的飲料是99元。麵線羹一直是店家的招牌，滿好吃的，去腿雞腿堡鮮嫩多汁，有原味跟辣味兩種口味可以選擇。

丹丹漢堡2020年活動與菜單

2015年8月2日二稿

丹丹漢堡營業時間一般而言，是早上6點半到晚上9點(以七賢店為例)，而營業據點也可以參考Google Map，文末也更多店家資料。

2016年7月19日，最近有大學生在DCard分享在丹丹打工一年的心得。

套餐有分早安餐跟定食餐，早安餐供應到早上10點半，定食餐全天供應，所以早餐也可以吃麵線、炸雞或漢堡。 早安餐平日最優惠，假日恢復原價，早上10點半前漢堡可以加蛋，過了10點半後就不行了，喜歡加蛋的朋友可以早點來吃。 一、四、七、十號餐有炸雞的餐點可以選雞腿或雞腿骨。(評：都好吃) 五、九號餐的雞腿堡可以選原味跟辣味，可以加起司是+6元。 十一、十二號餐可選鮮酥雞或香橙雞，鮮酥雞像雞米花，香橙雞是淋上澄醬搭配生菜。 套餐都有附20元飲料，超過可補差額，自備環保杯飲料有折扣哦。 單點點心的醬料搭配：

超長熱狗 + 蕃茄醬

無骨雞塊 + 糖醋醬

米糕 + 醬油膏

黑糖麻糬棒+黑糖蜜醬沾著吃

可樂餅+咖哩醬

更多內容就請上DCard看囉，也很多網友回應說。

『丹丹的雞塊真的神好吃，初戀的滋味』

『必須推👍👍吃一次就愛上』

『麻~~~~~~糬~~~~~~棒~~~~~~~~我覺得最好ㄗ❤』

聽說丹丹漢堡是很多人小時候的回憶，說家裡大人有時候下班就會帶丹丹漢堡回家，吃心小時候都只吃豆漿跟饅頭，那時候還是豆漿是一碗2元的時代。據說2009年在PTT的八卦版上鬧了好陣子的「丹丹之亂」，是鄉民為了討論丹丹漢堡為何不北上開店的原因而發眾多廢文，到最後不得不關版應對，但其原因是因為丹丹是家族企業，為維的持品質而不對外開放加盟，反而形成了來高雄玩必吃的特色景點之一，真是無心插柳的結果吧。其實高雄有個「牛奶大王」，也算南部速食店的奇耙。



▲今天來到七賢路的丹丹漢堡，點了個1號餐79元，飲料升級為鮮奶茶加8元，鮮奶茶好喝，奶跟茶的比例調配得當，柔滑順口。



▲菜單



▲便宜又有冷氣吹，夫復何求呀。



▲雞腿是用大腿的部份軟嫩多汁又大塊。



▲有附上辣椒醬，加了半包進去，好辣辣！



▲肉羹大概五、六塊吧。麵條是略粗的口感~



▲今天的吃法是把炸雞丟到羹裡面去，酥脆的炸雞皮遇羹軟化，吃起來有點法式油封雞腿的感覺，哈，還滿好吃的，可以試看看。

丹丹漢堡 2014年2月4日初稿

回到主題，來介紹一下傳說的中的丹丹漢堡。不知道從什麼時候開始，丹丹莫名的賣起來麵線羹、米糕、廣東粥來了，周圍朋友似乎也都贊譽有加，但生性古板又保守的我，去丹丹還是只吃炸雞。2014年1月突然心血來潮點了個廣東粥、麵線糕跟雞塊來吃了。



1號餐 / 麵線羹+脆皮炸雞+20元飲料(79元)：很實在的價格，麵線羹口味還不錯，幾塊不太結實的肉塊、湯頭帶點柴魚的味道~



鮮嫩多汁的炸雞，單點是39元。



一口炸雞一口麵線羹，感覺還真奇妙。



12號餐 / 廣東粥+香橙雞or鮮酥雞+20元飲料(89元)。粥裡面有蛋、肉鬆、肉絲、玉米粒、蘿蔔絲~~



香橙雞，果然太甜，心裡暗罵應該點鮮酥雞就好，就湊合著吃吧。

丹丹漢堡心得感想

丹丹漢堡據點

大昌店 / 07-3920086 / 高雄市三民區大昌二路475號 陽明店 / 07-3868496 / 高雄市三民區陽明路142號 鼎中店 / 07-3462713 / 高雄市三民區鼎中路361號 瀋陽店 / 07-3157878 / 高雄市三民區瀋陽街158號 大鵬店 / 07-8025259 / 高雄市小港區大鵬路81號 港和店 / 07-8415010 / 高雄市小港區平和路7號 七賢店 / 07-2410928 / 高雄市前金區七賢二路224號(總店) 復興店 / 07-3350381 / 高雄市前鎮區復興三路160號 瑞隆店 / 07-7132753 / 高雄市前鎮區瑞隆路424號 國際店 / 07-7717930 / 高雄市苓雅區三多二路53號 五福店 / 07-2223210 / 高雄市苓雅區五福一路28號 右昌店 / 07-3638235 / 高雄市楠梓區右昌街255號 內惟店 / 07-5333913 / 高雄市鼓山區九如四路692號 西子灣店 / 07-5330573 / 高雄市臨海二路24號 鳳山店 / 07-7459495 / 高雄市鳳山區中正路205號 五甲店 / 07-8314320 / 高雄市鳳山區五甲三路153號 瑞隆東店 / 07-7663480 / 高雄市鳳山區瑞隆東路252號 鳳林店 / 07-7821508 / 高雄市鳳山區鳳林路252號 大社店 / 07-3525289 / 高雄市大社區中山路259號 後庄店 / 07-7013006 / 高雄市大寮區成功路1號 仁武店 / 07-3713330 / 高雄市仁武區中正路101號 登發店 / 07-3757671 / 高雄市仁武區仁忠路151號 岡山店 / 07-6271100 / 高雄市岡山區前峰路41號 梓官店 / 07-6104188 / 高雄市梓官區進學路125號 橋頭店 / 07-6115533 / 高雄市橋頭區成功南路47號 燕巢店 / 07-6165019 / 高雄市燕巢區中民路591號

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