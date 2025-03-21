還記得很多年前我帶小朋友去「淨園農場」玩耍，看看可愛動物、欣賞飛機起降，當時還寫了一篇遊記記錄下來呢。沒想到今年過年再去「淨園農場」，整個變得不一樣了耶！現在的感覺更像是一個休閒觀光農場，雖然以前的獅子大王不見了，但是環境變得更乾淨了。除了原本在旁邊可以看飛機的空港餐廳之外，現在還多了個新選擇，那就是今天要介紹的主角夜泰美泰式料理餐廳！想在高雄找好吃的泰式料理，又想順便逛逛淨園農場，那就跟著我一起來看看這間位於小港的美食吧！

當時遊記 高雄小港區-淨園休閒農場 https://s2905074.pixnet.net/blog/post/466965473

淨園農場

官方網站：https://www.aircoffee.com.tw/index.php?type=click

不過要到夜泰美的淨園農場分店，記得要買門票、付停車費才可以入進入

淨園農場門票資訊

成人票300元/1人，兒童票200元/1人，博愛票200元/1人

假日、國定連續假日無法折抵園內消費。平日與星光票(18:00~21:00)可折抵消費

成人票可折抵100元，兒童票、博愛票可折抵50元。星光票限折抵餐廳無法折抵烤肉區

中厝里里民平民、一般假日出示本人身份證可享免費入園，國定連續假日依一般遊客門票消費

淨園農場門停車費用 機車：免費，汽車：100元/一台

喜歡淨園農場蠻適合帶小孩來走跳、也有大沙坑…是好清理的沙，不用擔心玩過會很髒的

這間餐廳就位在農場裡面，一間間的玻璃屋包廂（就是用餐區啦）散落在各處，很有特色。他們家的泰式料理可是很厲害的，強調「泰式本味，精湛重現」。聽說主廚還特地跑到泰國去深入研究當地的料理技術，就是要找出最道地的泰式美味秘訣。而且他們還跟很多泰國籍的廚師合作，就是要將最正宗的泰國口味在台灣呈現給大家，滿足我們這些饕客的味蕾。他們對食材也很講究，堅持使用新鮮的材料，像是蝦子還是手撥的呢！還會加入香茅、檸檬、打拋葉這些天然的香料，用很多道工序仔細烹調，就是要讓客人吃得開心又安心。

我個人超愛「夜泰美」的餐點，覺得很美味，而且價錢也還可以接受啦。最讓我喜歡的是他們的用餐環境，尤其是坐在「玻璃屋包廂」裡面吃飯，外面就是滿滿的南洋風情，超有fu的！

官方公告需達各區域最低消費 :

小玻璃屋包廂 $ 2800 +1成服務費 / 間 ( 人數 : 4人 )

大玻璃屋包廂 $ 5600 +1成服務費 / 間 ( 人數 : 8人 )

一般座位區 $ 700 +1成服務費 / 人

露天座位區 $ 500 +1成服務費 / 人

※兒童不計低消 ※訂位後，如有安排到露天座位，餐廳會提前告知

小玻璃屋包廂 可以坐四個人

而且就算夏天來也不用擔心會熱，因為包廂裡面有冷氣，外面還有紗窗可以隔蚊子，是不是超貼心！

夜泰美菜單

我們點了泰式綠咖哩牛、金錢蝦餅、泰北傳統烤松阪豬、辣炒空心菜、辣炒四季豆、鳳梨炒飯，還有泰式奶茶、可樂、香茅茶，當然少不了茉莉杳米飯。如果是不敢吃辣的朋友也不用擔心，可以直接跟服務人員說，可以調整辣度的他們都會盡量幫忙調整。

他們的水也很特別，查了一下原來是「香草檸檬水」。

飲料部分，我們一人點了一杯，泰式奶茶一杯99+10%元，可樂是算人頭的10%元，香茅茶也是99+10%元。

他們的泰奶蠻濃的，香茅茶更厲害，直接放了香茅葉子在裡面，看起來就很真材實料。

裝飯的器皿是泰式錫飯鍋，茉莉杳米飯一碗30+10%元，這個價錢我還看了好幾次，真的是這個價錢沒錯！他們的米飯是細長的泰國米，我最近超愛這種米飯，覺得好香好好吃。

辣炒空心菜一份190+10%元，我們選的是清炒不加辣，但是炒得很棒，軟硬適中，蒜香味十足，很好吃。看看這三個小朋友吃得多開心啊！

辣炒四季豆一份230+10%元，這道我們也是請店家幫忙做清炒不加辣，不過我覺得沒有空心菜那麼令人驚艷。

辣炒四季豆一份230+10%元，這道我們也是請店家幫忙做清炒不加辣，不過我覺得沒有空心菜那麼令人驚艷。

鳳梨炒飯一份460+10%元，說起來還蠻好玩的，因為我們前一次吃泰式料理也是在高雄，是在高雄承億酒店的BAR KAO泰式餐酒館。

不過兩間店的風格很不一樣，承億酒店BAR KAO走的是比較有質感的路線，而「夜泰美」走的是南洋風格。我們兩間店都有點鳳梨炒飯，我覺得BAR KAO的比較收汁收得比較乾，份量的話是「夜泰美」的比較多。他們的肉鬆和腰果是另外放在旁邊，想吃多少自己加，除了蝦子之外，裡面還有放火腿。

金錢蝦餅四個一份320+10%元，剛端上桌的時候覺得這四顆球有點貴，哈哈。不過吃下去就知道它用料很實在，每一口都吃得到滿滿的蝦子。

泰式綠咖哩牛一份500+10%元，辣度很夠味，但是那個綠咖哩醬的辣是很順口的那種，裡面的牛肉也燉得很軟嫩，很好入口。泰北傳統烤松阪豬一份420+10%元，烤過的松阪豬肉片再去沾那個泰式酸辣醬，真的超好吃！

泰式綠咖哩牛 500+10%元

辣得很夠味，但陸某覺得辣的順口的綠咖理醬

裏面的牛肉有燉的軟嫩…好入口

泰北傳統烤松阪豬 420+10%元

泰式綠咖哩牛一份500+10%元，辣度很夠味，但是那個綠咖哩醬的辣是很順口的那種，裡面的牛肉也燉得很軟嫩，很好入口。泰北傳統烤松阪豬一份420+10%元，烤過的松阪豬肉片再去沾那個泰式酸辣醬，真的超好吃！

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