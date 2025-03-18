給個讚

「金豬食堂」（금돼지식당）是首爾超人氣烤肉名店，以高品質韓國豬肉與專業桌邊烤肉服務聞名，連續六年榮獲米其林必比登推薦。搭配 1～5 人套餐，附上中文菜單更方便點餐！招牌必吃帶骨五花肉、豬頸肉、豬頰肉、豬皮，再配上泡菜鍋拉麵，風味絕佳！嚴選 1+ 等級 YBD 豬肉，肉質鮮嫩、口感細緻。專業燒烤服務，讓你輕鬆享受極致美味。BTS、EXO 等韓星都是座上賓，現在更預計於今年 5 月正式登陸台灣，粉絲們準備衝一波！

名稱：金豬食堂

地址：首爾市中區新堂洞 370-69

營業時間：11:30-23:00（最後點餐時間為 22:15）

電話：+82-507-1307-8750

你會需要的好康優惠區 ▼ 就是愛出國 ▼ 優惠10％線上訂房 超值機票優惠 各家航空機票比價 ▼ 韓國 旅遊必備 ▼ 韓國租車 韓國機場巴士 韓國包車接送 T-money卡 WOWPASS卡 ▼ 韓國景點票卷 ▼ 南怡島 N首爾塔 南山公園 愛寶樂園 樂天世界 樂天水族館 樂天世界塔 COEX水族館 韓國樂高樂園

金豬食堂交通資訊

搭乘首爾地鐵3號線，藥水站2號出口下車，步行約3分鐘即可到達。 搭乘首爾地鐵6號線，青丘站3號出口下車，步行約6分鐘即可到達。

(韓巢地圖／NAVER地圖)

金豬食堂中文菜單價位

▼ 金豬食堂最新套餐菜單價位

以下是「金豬食堂菜單」1~5人套餐，中文菜單及價位：

套餐 內容 附餐 總肉量 價格 (韓元) 1人套餐 豬頸肉 50g + 豬頰肉 50g + 五花肉 150g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜 泡菜鍋 + 1份拉麵 或 1碗白飯 250g 41,000 2人套餐 豬頸肉 100g + 豬頰肉 100g + 五花肉 300g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜 泡菜鍋 + 1份拉麵 或 1碗白飯 500g 80,000 3人套餐 豬頸肉 300g + 豬頰肉 150g + 五花肉 300g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜 泡菜鍋 + 2份拉麵 或 2碗白飯 750g 113,000 4人套餐 豬頸肉 300g + 豬頰肉 250g + 五花肉 450g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜 泡菜鍋 + 2份拉麵 或 2碗白飯 1000g 153,000 5人套餐 豬頸肉 300g + 豬頰肉 250g + 五花肉 600g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜 泡菜鍋 + 2份拉麵 + 3碗白飯 1150g 183,000

金豬食堂一個人也可以來用餐！

這份菜單主要提供韓國烤豬肉套餐，每份均包含不同部位的豬肉，以及泡菜鍋、蔬菜、拉麵或白飯等配菜。

價格隨著人數增加而提升，但相對來說分量也變得更豐富，適合不同人數的聚餐需求。

▼ 金豬食堂最新菜單價位

以下是「金豬食堂」菜單的中文：

肉類（MEAT）

肉類 份量 價格 (韓元) 每100g價格 (韓元) 帶骨五花肉 150g 19,000 12,667 豬頸肉 150g 19,000 12,667 豬頰肉（限量供應） 150g 23,000 15,333 豬皮 120g 14,000 11,666

特別配菜（SPECIAL SIDES）

配菜 價格 (韓元) 泡菜鍋（4人份） 16,000 拉麵（加點） 3,000 羅勒葉 5,000

高球酒（HIGHBALL SELECTIONS）

酒類 價格 (韓元) 三得利高球 10,000 Jim Beam 高球 9,000 金豬高球 10,000 SUI Gin Tonic 高球 10,000 Maker’s Mark 高球 12,000 Auchentoshan 高球 12,000 整顆檸檬 3,000 檸檬片（3片） 1,000

金豬食堂特別調製的高球酒，氣泡豐富，與烤豬肉完美搭配！

龍舌蘭（TEQUILA）

酒類 價格 (韓元) Blanco 200,000 Reposado 250,000 Añejo 300,000

威士忌（WHISKY）

酒類 價格 (韓元) Maker’s Mark 200,000 Auchentoshan 12 年 200,000 Glenfiddich 12 年 200,000 The Chita 200,000 Balvenie 12 年 250,000 Hibiki 300,000

傳統酒（TRADITIONALS）

酒類 價格 (韓元) 真露（Chamisul） 6,000 柚子真露（Chamisul Peach） 7,000 清河（Cheong Ha） 7,000 漢拏山 21°（Hallasan 21°） 8,000 馬格利酒（Makgeolli） 6,000 獨孤酒（Dokdo Soju） 9,000 Baekseju 10,000 夢想 25/41（Ilpum Jinro 25） 30,000 / 53,000 首爾之夜 25/40（Seoul’s Night 25/40） 23,000 / 40,000

啤酒（BEER）

品牌 價格 (韓元) Stella Draft Beer 9,000 Kloud 6,000 Cass 6,000 Terra 6,000

汽水（SODA）

品牌 價格 (韓元) 可樂 / 零卡可樂 2,000 雪碧 / 橘子汽水 2,000 San Pellegrino 氣泡水 5,000 Bundaberg 薑汁汽水 5,000 托尼礦泉水（Tonic Water） 3,000

這份菜單提供各種高品質的韓國烤豬肉選擇，並搭配豐富的酒類與配菜，讓顧客能夠享受完美的韓式烤肉體驗！✨

金豬食堂預約方式

現場取號：餐廳門口設有Catch Table取號機，點選繁體中文，選擇用餐人數，完成候位登記。

網路預約：Catch Table網頁版，或者下載Catch Table APP預約（最新資訊：只能現場預約！）。

金豬食堂空間環境

到韓國的第一天，下完行李，直衝米其林必比登推薦美食餐廳，平日中午人潮不多，根本不用排隊，真的太幸運了！

入口處有醒目的招牌，簡潔而有質感，讓人一眼就能辨識。

室內設計融合了韓國傳統與現代工業風，使用木質桌椅與金屬元素，給人一種溫暖又時尚的感覺。

餐廳內部空間不算特別大，但座位安排合理，不會讓人感覺擁擠。

座位多為四人桌或六人桌，適合朋友或家庭聚餐。

其實餐廳共有1~3層，藝人來店用餐大多會選擇在2樓的位置。

說不定從我身後走過去的就大明星啊！！

廚房前櫃檯人員，正在整肉！

每張桌子都配有專門的烤爐，並配備強力排煙管。

還提供豬頭logo圍巾、豬頭logo餐巾紙，減低（吃得太開心）沾醬弄髒衣物的機率。

金豬食堂沾醬與配菜

每人的位子依序呈上沾醬、配菜、碗盤…等。

金豬豐富的沾醬及配菜，讓吃烤肉～昇華到另一個境界！

芝麻油+鹽（참기름+소금） ：最簡單但最經典的搭配，淡淡的芝麻香氣讓肉質更顯鮮甜，適合搭配五花肉、豬頰肉、豬頸肉。

：最簡單但最經典的搭配，淡淡的芝麻香氣讓肉質更顯鮮甜，適合搭配五花肉、豬頰肉、豬頸肉。 韓式醬油（간장소스）： 帶有淡淡甜味的醬油，與燒烤後的肉搭配，能提升層次感。

特製烤肉醬（쌈장）： 以大醬、辣椒粉、蒜泥等調製，濃郁微辣，最適合搭配生菜包肉一起享用！

洋蔥醬油（양파 간장소스）： 清爽的洋蔥絲泡在醬油中，微酸微甜，搭配油脂豐富的五花肉特別解膩。

韓式泡菜（김치）： 發酵入味的泡菜，微辣帶酸，與烤肉一起享用更夠味！

醃蘿蔔（무절임）： 脆口爽口的醃蘿蔔，酸甜開胃，解膩神器！

生菜（상추）： 夾著燒肉、泡菜與醬料一起包著吃，清爽又美味！

蒜片（마늘）： 可生吃，也可以放在烤盤上烤到微焦，搭配肉品更香。

青陽辣椒（청양고추）： 韓國特有的小辣椒，微辣爽口，讓味道更有層次。

涼拌豆芽（콩나물 무침）： 帶點麻油香的涼拌豆芽，清爽又帶脆度，超級解膩！

紫蘇葉（깻잎）： 獨特的香氣，與豬肉一起搭配吃，能帶來不同的風味體驗。

金豬食堂必吃推薦

「金豬食堂」嚴選韓國頂級豬肉，使用1+等級 YBD 豬肉。YBD 豬是由約克夏豬、盤克夏豬與杜洛克豬培育而成，肉質鮮嫩、風味濃郁，堪稱韓式烤肉的極品！

自 2019 年起，金豬食堂連續多年榮獲《米其林指南》推薦，6年來品質有口皆碑，深受饕客喜愛！

一行五人，當然點了五人套餐。

包含：豬頸肉 300g + 豬頰肉 250g + 帶骨五花肉 600g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜 泡菜鍋 + 2份拉麵 + 3碗白飯，共＄183,000韓元！

台幣才＄4,200元～高CP值啊！

還有帥哥、美女桌邊服務，服務太周到了！

烤肉全程就交給店員吧～

雖然語言不通，但是會比臉頰、和脖子，比畫哪個部位的肉。

還會幫忙夾到沾站盤裡、或辣醬盤裡，及建議包著菜吃。

帶骨五花肉（본삼겹）

韓星最愛！

東方神起的允浩、EXO 的SUHO、世勳、SHINee 的泰民以及 BTS 的智旻等偶像都曾來訪

而他們最愛點的就是這道人氣 NO.1「帶骨五花肉」！

帶骨五花肉油脂豐富，經過燒烤後，外皮微酥，內裡多汁，口感層次豐富，堪稱金豬招牌必點！

五花肉的骨頭，服務生用超高技術將其肉分離，一塊肉都不放過！

金豬特制的醬料，真的好好吃啊！每一口都讓人回味無窮！🔥✨

泡菜鍋 + 拉麵（김치찌개 + 라면）

每人小碗泡菜鍋＋拉麵！

濃郁的泡菜湯底，還有泡菜、豬肉和豆腐，辣的夠味！

搭配Q彈的拉麵一起享用，讓每一口都充滿韓式靈魂，是絕對不能錯過的經典美味！

友人發揮創意，用芝麻葉包着吃！

融合豬肉的鮮美與韓式泡菜的酸辣，入口回甘，帶來層次豐富的味覺享受，超推的！

豬頸肉（목살）

豬頸肉的口感較為清爽、吃得到肉汁的甜味。

蒜頭、杏包菇也陪烤中…

肉質紮實，口感Q彈，風味濃郁，特別適合喜愛瘦肉的食客。

烤至微焦時最佳，搭配醬料或生菜包肉更添層次。（店員幫忙配菜）

豬頰肉（항정살）

豬頰肉油脂分布均勻，入口帶有獨特的彈性與香氣，外酥內嫩。

我更喜歡豬頰肉，越嚼越香，是內行老饕才懂的美味！

豬皮（껍데기）

滿滿的膠原蛋白！烤過後外酥內彈，帶有微微的嚼勁，適合搭配燒酒或啤酒享用，讓人越吃越涮嘴！

吃飯過程，根本是一場表演

送上豬皮專屬沾醬，黃豆粉＋特調甜蒜醬油膏。

沒醃製過的豬皮竟然考出香氣！我們都驚訝不已！

沾醬後更好吃，感覺就像甜鹹的軟糖，好Q~根本不會覺得只是塊豬皮！

「金豬食堂」店內還有防彈少年團BTS、SEVENTEEN、RIIZE、GD等韓星的簽名板，連足球巨星貝克漢也來朝聖過耶！

無論是油花豐富的五花肉、口感紮實的豬頸肉，還是外酥內嫩的豬頰肉，又或是Q 彈有嚼勁的豬皮與暖心暖胃的泡菜鍋+拉麵，來到金豬都能滿足你的味蕾！✨

金豬食堂附近景點美食

紫色微笑這張 首爾觀光景點地圖 幫助你輕鬆規劃首爾自由行！

▼首爾觀光景點地圖

🔹 如何使用？

根據區域選擇想玩的景點，每天安排 1～2 個區域，再加入美食、購物及伴手禮行程，就能輕鬆玩遍首爾！

📍 地圖特色

✔ 北區：景福宮、北村韓屋村等歷史文化景點

✔ 中區：首爾塔、明洞、樂天超市、金豬食堂等經典必去地點

✔ 東區：東大門、廣藏市場，適合喜歡設計與小吃的旅客

✔ 西區：弘大商圈、梨花女子大學，文青與潮流天堂

✔ 江南：Coex 水族館、星空圖書館，適合時尚購物與網美打卡

✔ 汝矣島：63 大廈、漢江公園，欣賞首爾城市景觀

更多旅遊資訊請見👉 韓國五天自由行

以上韓國的「金豬食堂」文章推薦給你知道。

店家/景點資訊

店家名稱：金豬食堂

所在地址：南韓149 Dasan-ro, Jung District, Seoul

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：+82-507-1307-8750

評價：★★★★★





延伸閱讀