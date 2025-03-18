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「金豬食堂」（금돼지식당）是首爾超人氣烤肉名店，以高品質韓國豬肉與專業桌邊烤肉服務聞名，連續六年榮獲米其林必比登推薦。搭配 1～5 人套餐，附上中文菜單更方便點餐！招牌必吃帶骨五花肉、豬頸肉、豬頰肉、豬皮，再配上泡菜鍋拉麵，風味絕佳！嚴選 1+ 等級 YBD 豬肉，肉質鮮嫩、口感細緻。專業燒烤服務，讓你輕鬆享受極致美味。BTS、EXO 等韓星都是座上賓，現在更預計於今年 5 月正式登陸台灣，粉絲們準備衝一波！
- 名稱：金豬食堂
- 地址：首爾市中區新堂洞 370-69
- 營業時間：11:30-23:00（最後點餐時間為 22:15）
- 電話：+82-507-1307-8750
金豬食堂交通資訊
- 搭乘首爾地鐵3號線，藥水站2號出口下車，步行約3分鐘即可到達。
- 搭乘首爾地鐵6號線，青丘站3號出口下車，步行約6分鐘即可到達。
金豬食堂中文菜單價位
▼ 金豬食堂最新套餐菜單價位
以下是「金豬食堂菜單」1~5人套餐，中文菜單及價位：
|套餐
|內容
|附餐
|總肉量
|價格 (韓元)
|1人套餐
|豬頸肉 50g + 豬頰肉 50g + 五花肉 150g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜
|泡菜鍋 + 1份拉麵 或 1碗白飯
|250g
|41,000
|2人套餐
|豬頸肉 100g + 豬頰肉 100g + 五花肉 300g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜
|泡菜鍋 + 1份拉麵 或 1碗白飯
|500g
|80,000
|3人套餐
|豬頸肉 300g + 豬頰肉 150g + 五花肉 300g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜
|泡菜鍋 + 2份拉麵 或 2碗白飯
|750g
|113,000
|4人套餐
|豬頸肉 300g + 豬頰肉 250g + 五花肉 450g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜
|泡菜鍋 + 2份拉麵 或 2碗白飯
|1000g
|153,000
|5人套餐
|豬頸肉 300g + 豬頰肉 250g + 五花肉 600g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜
|泡菜鍋 + 2份拉麵 + 3碗白飯
|1150g
|183,000
金豬食堂一個人也可以來用餐！
這份菜單主要提供韓國烤豬肉套餐，每份均包含不同部位的豬肉，以及泡菜鍋、蔬菜、拉麵或白飯等配菜。
價格隨著人數增加而提升，但相對來說分量也變得更豐富，適合不同人數的聚餐需求。
▼ 金豬食堂最新菜單價位
以下是「金豬食堂」菜單的中文：
肉類（MEAT）
|肉類
|份量
|價格 (韓元)
|每100g價格 (韓元)
|帶骨五花肉
|150g
|19,000
|12,667
|豬頸肉
|150g
|19,000
|12,667
|豬頰肉（限量供應）
|150g
|23,000
|15,333
|豬皮
|120g
|14,000
|11,666
特別配菜（SPECIAL SIDES）
|配菜
|價格 (韓元)
|泡菜鍋（4人份）
|16,000
|拉麵（加點）
|3,000
|羅勒葉
|5,000
高球酒（HIGHBALL SELECTIONS）
|酒類
|價格 (韓元)
|三得利高球
|10,000
|Jim Beam 高球
|9,000
|金豬高球
|10,000
|SUI Gin Tonic 高球
|10,000
|Maker’s Mark 高球
|12,000
|Auchentoshan 高球
|12,000
|整顆檸檬
|3,000
|檸檬片（3片）
|1,000
金豬食堂特別調製的高球酒，氣泡豐富，與烤豬肉完美搭配！
龍舌蘭（TEQUILA）
|酒類
|價格 (韓元)
|Blanco
|200,000
|Reposado
|250,000
|Añejo
|300,000
威士忌（WHISKY）
|酒類
|價格 (韓元)
|Maker’s Mark
|200,000
|Auchentoshan 12 年
|200,000
|Glenfiddich 12 年
|200,000
|The Chita
|200,000
|Balvenie 12 年
|250,000
|Hibiki
|300,000
傳統酒（TRADITIONALS）
|酒類
|價格 (韓元)
|真露（Chamisul）
|6,000
|柚子真露（Chamisul Peach）
|7,000
|清河（Cheong Ha）
|7,000
|漢拏山 21°（Hallasan 21°）
|8,000
|馬格利酒（Makgeolli）
|6,000
|獨孤酒（Dokdo Soju）
|9,000
|Baekseju
|10,000
|夢想 25/41（Ilpum Jinro 25）
|30,000 / 53,000
|首爾之夜 25/40（Seoul’s Night 25/40）
|23,000 / 40,000
啤酒（BEER）
|品牌
|價格 (韓元)
|Stella Draft Beer
|9,000
|Kloud
|6,000
|Cass
|6,000
|Terra
|6,000
汽水（SODA）
|品牌
|價格 (韓元)
|可樂 / 零卡可樂
|2,000
|雪碧 / 橘子汽水
|2,000
|San Pellegrino 氣泡水
|5,000
|Bundaberg 薑汁汽水
|5,000
|托尼礦泉水（Tonic Water）
|3,000
這份菜單提供各種高品質的韓國烤豬肉選擇，並搭配豐富的酒類與配菜，讓顧客能夠享受完美的韓式烤肉體驗！✨
金豬食堂預約方式
現場取號：餐廳門口設有Catch Table取號機，點選繁體中文，選擇用餐人數，完成候位登記。
網路預約：Catch Table網頁版，或者下載Catch Table APP預約（最新資訊：只能現場預約！）。
金豬食堂空間環境
到韓國的第一天，下完行李，直衝米其林必比登推薦美食餐廳，平日中午人潮不多，根本不用排隊，真的太幸運了！
入口處有醒目的招牌，簡潔而有質感，讓人一眼就能辨識。
室內設計融合了韓國傳統與現代工業風，使用木質桌椅與金屬元素，給人一種溫暖又時尚的感覺。
餐廳內部空間不算特別大，但座位安排合理，不會讓人感覺擁擠。
座位多為四人桌或六人桌，適合朋友或家庭聚餐。
其實餐廳共有1~3層，藝人來店用餐大多會選擇在2樓的位置。
說不定從我身後走過去的就大明星啊！！
廚房前櫃檯人員，正在整肉！
每張桌子都配有專門的烤爐，並配備強力排煙管。
還提供豬頭logo圍巾、豬頭logo餐巾紙，減低（吃得太開心）沾醬弄髒衣物的機率。
金豬食堂沾醬與配菜
每人的位子依序呈上沾醬、配菜、碗盤…等。
金豬豐富的沾醬及配菜，讓吃烤肉～昇華到另一個境界！
- 芝麻油+鹽（참기름+소금）：最簡單但最經典的搭配，淡淡的芝麻香氣讓肉質更顯鮮甜，適合搭配五花肉、豬頰肉、豬頸肉。
-
韓式醬油（간장소스）： 帶有淡淡甜味的醬油，與燒烤後的肉搭配，能提升層次感。
-
特製烤肉醬（쌈장）： 以大醬、辣椒粉、蒜泥等調製，濃郁微辣，最適合搭配生菜包肉一起享用！
-
洋蔥醬油（양파 간장소스）： 清爽的洋蔥絲泡在醬油中，微酸微甜，搭配油脂豐富的五花肉特別解膩。
-
韓式泡菜（김치）： 發酵入味的泡菜，微辣帶酸，與烤肉一起享用更夠味！
-
醃蘿蔔（무절임）： 脆口爽口的醃蘿蔔，酸甜開胃，解膩神器！
-
生菜（상추）： 夾著燒肉、泡菜與醬料一起包著吃，清爽又美味！
-
蒜片（마늘）： 可生吃，也可以放在烤盤上烤到微焦，搭配肉品更香。
-
青陽辣椒（청양고추）： 韓國特有的小辣椒，微辣爽口，讓味道更有層次。
-
涼拌豆芽（콩나물 무침）： 帶點麻油香的涼拌豆芽，清爽又帶脆度，超級解膩！
-
紫蘇葉（깻잎）： 獨特的香氣，與豬肉一起搭配吃，能帶來不同的風味體驗。
金豬食堂必吃推薦
「金豬食堂」嚴選韓國頂級豬肉，使用1+等級 YBD 豬肉。YBD 豬是由約克夏豬、盤克夏豬與杜洛克豬培育而成，肉質鮮嫩、風味濃郁，堪稱韓式烤肉的極品！
自 2019 年起，金豬食堂連續多年榮獲《米其林指南》推薦，6年來品質有口皆碑，深受饕客喜愛！
一行五人，當然點了五人套餐。
包含：豬頸肉 300g + 豬頰肉 250g + 帶骨五花肉 600g + 羅勒 + 綜合烤蔬菜 泡菜鍋 + 2份拉麵 + 3碗白飯，共＄183,000韓元！
台幣才＄4,200元～高CP值啊！
還有帥哥、美女桌邊服務，服務太周到了！
烤肉全程就交給店員吧～
雖然語言不通，但是會比臉頰、和脖子，比畫哪個部位的肉。
還會幫忙夾到沾站盤裡、或辣醬盤裡，及建議包著菜吃。
帶骨五花肉（본삼겹）
韓星最愛！
東方神起的允浩、EXO 的SUHO、世勳、SHINee 的泰民以及 BTS 的智旻等偶像都曾來訪
而他們最愛點的就是這道人氣 NO.1「帶骨五花肉」！
帶骨五花肉油脂豐富，經過燒烤後，外皮微酥，內裡多汁，口感層次豐富，堪稱金豬招牌必點！
五花肉的骨頭，服務生用超高技術將其肉分離，一塊肉都不放過！
金豬特制的醬料，真的好好吃啊！每一口都讓人回味無窮！🔥✨
泡菜鍋 + 拉麵（김치찌개 + 라면）
每人小碗泡菜鍋＋拉麵！
濃郁的泡菜湯底，還有泡菜、豬肉和豆腐，辣的夠味！
搭配Q彈的拉麵一起享用，讓每一口都充滿韓式靈魂，是絕對不能錯過的經典美味！
友人發揮創意，用芝麻葉包着吃！
融合豬肉的鮮美與韓式泡菜的酸辣，入口回甘，帶來層次豐富的味覺享受，超推的！
豬頸肉（목살）
豬頸肉的口感較為清爽、吃得到肉汁的甜味。
蒜頭、杏包菇也陪烤中…
肉質紮實，口感Q彈，風味濃郁，特別適合喜愛瘦肉的食客。
烤至微焦時最佳，搭配醬料或生菜包肉更添層次。（店員幫忙配菜）
豬頰肉（항정살）
豬頰肉油脂分布均勻，入口帶有獨特的彈性與香氣，外酥內嫩。
我更喜歡豬頰肉，越嚼越香，是內行老饕才懂的美味！
豬皮（껍데기）
滿滿的膠原蛋白！烤過後外酥內彈，帶有微微的嚼勁，適合搭配燒酒或啤酒享用，讓人越吃越涮嘴！
吃飯過程，根本是一場表演
送上豬皮專屬沾醬，黃豆粉＋特調甜蒜醬油膏。
沒醃製過的豬皮竟然考出香氣！我們都驚訝不已！
沾醬後更好吃，感覺就像甜鹹的軟糖，好Q~根本不會覺得只是塊豬皮！
「金豬食堂」店內還有防彈少年團BTS、SEVENTEEN、RIIZE、GD等韓星的簽名板，連足球巨星貝克漢也來朝聖過耶！
無論是油花豐富的五花肉、口感紮實的豬頸肉，還是外酥內嫩的豬頰肉，又或是Q 彈有嚼勁的豬皮與暖心暖胃的泡菜鍋+拉麵，來到金豬都能滿足你的味蕾！✨
金豬食堂附近景點美食
紫色微笑這張 首爾觀光景點地圖 幫助你輕鬆規劃首爾自由行！
▼首爾觀光景點地圖
🔹 如何使用？
根據區域選擇想玩的景點，每天安排 1～2 個區域，再加入美食、購物及伴手禮行程，就能輕鬆玩遍首爾！
📍 地圖特色
✔ 北區：景福宮、北村韓屋村等歷史文化景點
✔ 中區：首爾塔、明洞、樂天超市、金豬食堂等經典必去地點
✔ 東區：東大門、廣藏市場，適合喜歡設計與小吃的旅客
✔ 西區：弘大商圈、梨花女子大學，文青與潮流天堂
✔ 江南：Coex 水族館、星空圖書館，適合時尚購物與網美打卡
✔ 汝矣島：63 大廈、漢江公園，欣賞首爾城市景觀
更多旅遊資訊請見👉 韓國五天自由行
以上韓國的「金豬食堂」文章推薦給你知道。
店家/景點資訊
- 店家名稱：金豬食堂
- 所在地址：南韓149 Dasan-ro, Jung District, Seoul
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：+82-507-1307-8750
- 評價：★★★★★
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