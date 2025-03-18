澳門擁有金碧輝煌的賭場、琳琅滿目的豪華度假村住宿，還有四通八達的免費飯店接駁車，很適合來渡假享受。這次安排澳門兩天一夜之旅，入住「新濠影匯」明星匯酒店，這裡有豐富的美食餐廳和購物大街，獨一無二的8字摩天輪和遊樂設施，從早玩到晚都不覺得無聊。本篇介紹新濠影匯住宿、玩法、交通攻略，就算只有短短的假期也可以來場澳門快閃！

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新濠影匯

位於澳門路氹城金光大道的（Studio City），是個融合住宿、餐廳、購物和娛樂設施的綜合度假村。冷冽金屬感的建築外觀搭配超吸睛的，隨手一拍就是滿滿的科技感！

新濠影匯結合製片廠、劇院等影視主題，有虛擬實境體驗的，還能到賭場小試身手，遊樂設施非常豐富。如果喜歡逛街吃美食就不能錯過購物大街，不僅能吃到澳門美食，還能把澳門伴手禮一次買齊。如果是澳門親子旅遊，及也很推薦，不僅放風小孩，大人也可以放鬆，無論和家人、朋友或是帶小孩來度假，都可以玩出不同的玩法哦！

新濠影匯酒店

新濠影匯明星匯

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新濠影滙酒店有明星滙、巨星滙、映星滙和Ｗ酒店等澳門住宿，這次訂的是較平價的明星匯酒店，Check-in櫃檯大廳位在新濠影匯右側的1樓，如果比較早到可以寄放行李，先在新濠影匯裡逛逛。

入住房型是明星匯「經典景觀雙床客房」，房間相當寬闊，大片的落地窗剛好面對巴黎人酒店的巴黎鐵塔，晚上點燈後景觀超吸睛。

房間以象徵影視的電影膠卷裝飾牆面裝飾，暗紅色的風格很沈穩內斂，讓人覺得放鬆。而且床邊有提供不同接頭的充電線，這點超貼心。

超級澎湃的Mini Bar，除了常見的瓶裝水、咖啡及茶包以外，還有泡麵、餅乾和膠囊咖啡機，打開冰箱刷一整排的飲料映入眼簾，啤酒、可樂、雪碧和王老吉都可以自由享用，而且完全免費！

浴室則是舒適低調的灰色系，打開洗手台的抽屜各種備品一應俱全，還有一個大浴缸，想放鬆泡澡也沒問題。

酒店採用自助退房，退房後可以寄放行李就繼續探索新濠影匯，也可以到附近的威尼斯人看teamLab展、搭貢多拉船，或是到倫敦人看哈利波特展，都是不錯的行程安排。

整體來說，入住明星匯酒店CP值超高！可以盡情在新濠影匯玩樂，累了就回房間休息，不會被行程時間給綁架，很推薦在飯店裡沈浸式玩兩天一夜哦。

星匯餐廳

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隔天的早餐在星匯餐廳吃自助餐Buffet，我們大約在萬聖節期間入住，整間餐廳以南瓜、骷髏等萬聖節慶裝飾，氛圍感拉滿。

餐點選擇很豐富，中式、港式、西式、日式通通有，也可以請廚師現場烹煮料理，選擇障礙的話直接來碗什麼料都加的海鮮粥也很美味。

新濠影匯8字摩天輪

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來到新濠影匯，當然不能錯過最知名的「影匯之星」，這座摩天輪130米高，連結新濠影匯左右兩棟建築，是全世界最高的8字形摩天輪。

除了一般車廂以外，還有許多不同主題的車廂，這次剛好是三麗鷗聯名期間，各種Sanrio角色的摩天輪實在是可愛爆擊！

如果想看新濠影匯摩天輪夜景，很推薦晚上到3樓的戶外庭園拍照唷！夜晚的新濠影匯真的是太壯觀了。

新濠影匯購物大街

出國玩總是要買點伴手禮、吃在地美食吧！新濠影匯的美食街，各種你想像得到的美食種類通通有。風格獨特的載運美式餐室，三麗鷗聯名期間的餐廳裝潢和跑車餐位，可愛到尖叫～

美食優惠：

購物控一定要來購物大街逛逛，這裡有澳門伴手禮店、各大知名品牌和唐吉訶德，可以把戰利品買好買滿。

新濠影匯設施

新濠影匯賭場



來澳門賭場小試身手也是許多人的必玩行程之一！新濠影匯的賭場位於整棟建築的中心，在購物大街逛著逛著，就會看到四通八達的賭場入口，不小心就會被吸引進去。

小提醒：記得隨身攜帶護照證件，滿21歲才能入場唷！

新濠影匯水上樂園

新濠影滙水上樂園是澳門最大的水上樂園，分成室外和室內園區，有造浪池、超刺激的滑水道和漂漂河，喜歡玩水或親子旅遊，非常推薦安排一個下午在水樂園玩耍。

新濠影匯水上樂園優惠：

新濠影匯滿紛樂園

另外，親子自由行也可以到新濠影匯滿紛樂園玩，佔地4層樓的樂園，有山岩、叢林、海底、外太空和太空站等5大主題，各個年齡層的小孩都可以找到適合的區域放放電！

新濠影匯滿紛樂園優惠：

新濠影匯交通方式



來澳門旅遊，其實不用太擔心交通方式，因為各大酒店都有提供免費接駁車，可以往返澳門機場、碼頭、口岸和景點，穿梭巴士班次很多，到站點後在現場排隊就可以前往目的地囉！另外，也可以選擇搭乘澳門輕軌至蓮花站或是搭乘澳門計程車前往新濠影匯，都很方便。

新濠影匯常見問題

新濠影匯有哪些好玩的設施？

新濠影匯有全世界最大的8字摩天輪、全澳門最大的水上樂園、適合親子的滿紛樂園、互動體驗的傳奇英雄科技城、賭場、劇院等設施，提供各種娛樂體驗。

新濠影匯住宿有哪些選擇？

新濠影匯分為明星滙、巨星滙、映星滙和Ｗ酒店等住宿選擇。