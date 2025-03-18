給個讚

澳門有許多為人稱道的好餐廳，但唯獨這家「澳門陸軍俱樂部 Macau Military Club Restaurant」家就是想吃也吃不到!! 陸軍俱樂部創立於1870年，原本就是軍方或是社會名流才能來的餐廳，對在地人來說像是蒙上矇矓的面紗一樣，非常神秘。但現在 餐廳開始對外開放了，連澳門人都說想吃最道地的葡國菜，不用遠赴葡國，這裏一定吃的到!! 。保有昔日風華的陸軍俱樂部，甚至請來葡萄牙當地知名餐廳的主廚作為客座，所以要吃正宗的葡國菜，絕對不能錯過這裏!!

名稱：陸軍俱樂部

地址：澳門南灣大馬路975號(地圖)

營業時間： 12:00–15:00, 18:30–22:00

公休日：週一

電話：+853 2871 4000

註：要穿著smart casual的服裝(短褲、拖鞋不能進入)

澳門陸軍俱樂部餐廳交通資訊

搭乘公共交通運輸工具前往 澳門陸軍俱樂部 Clube Militar de Macau 車站 (大堂區) 巴士: 21A , 25 , 26A , 50 , 50B . 索道: 松山登山纜車 CABLE GUIA . 線路會停靠澳門陸軍俱樂部附近 澳門陸軍俱樂部餐廳菜單價位

澳門陸軍俱樂部餐廳菜單價位

這只是一部份的菜單而已!!

澳門陸軍俱樂部餐廳空間環境

重建後的「澳門陸軍俱樂部 Macau Military Club Restaurant」，粉紅色的外牆，十分吸睛，建築外觀和澳門眾多的世界文化遺產建築都滿類似的

這一次2018澳門美食節邀請了葡萄牙的主廚來客座10天(已於6/17止）。除此之外，因應不同的季節會有不同的主題呈現

這裏完完全全就是歐洲的建築風格，加上美麗的粉紅外牆，隨便找個地方都是拍照的好地點

新葡京酒店就在一旁，好像變形金剛!! 和週遭的民房相比，落差真的好大

走進餐廳，馬上被這雍容華貴、氣派非凡的氛圍吸引住，非常純正的古典歐風 ! 真的有一秒到歐洲的感覺

這裏是餐廳，這樣的陳設，一看就有高級餐廳的氛園啊

這次美食節期間還有澳幣168喝到飽的活動，餐桌滿滿的紅白酒、甜酒、波特酒~~~只要澳幣168喝到飽，非常划算，光喝一瓶就不只這價錢了

正統的西餐會搭配不同的酒品，桌上滿滿的不同的酒杯，真的好驚人!!

澳門陸軍俱樂部餐廳心得評價

但相信很多人都不知來這裏要點什麼 ? 葡國餐可以吃什麼？

這裏有幾道餐廳的基本菜色，像是炸馬介休球、葡式蒜蓉炒蜆、薯絲炒馬介休、傳統葡國青菜湯、傳統葡式鴨飯等，這些特色的葡國菜在餐廳的菜單中都找的到，我們這次吃的餐點中也有這幾道菜。除此之外，其他的就是這次主廚推出的! 下回來不見得看的到了! 但點餐時，其實請服務生幫忙點菜也是一個好方法，幾道基本菜色，搭配特色餐點，再來點好酒，就是完美的一餐了(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

葡國黑毛豬火腿 伴蘆筍紅洋蔥

這是選用風乾24個月的火腿切片而成，配上紅洋蔥與蘆筍。火腿的風味很迷人，這一看就是搭配酒的餐點啊



八爪魚 伴粟米包脆

八爪魚伴粟米包碎，蠶豆和洋蔥磨成豆泥等，淋上橄欖油與油醋醬汁，一旁再搭配八爪魚

馬介休撻撻 伴莞茜三角豆蓉

葡式蒜蓉炒蜆

葡式蒜蓉炒蜆，這個也是葡萄牙菜中很常見很傳統的一道菜色。也滿像我們熱炒店中的菜色，主要是用上橄欖油、白酒與芥末~~等提味，主要是嚐蜆貝的鮮甜。鮮美的醬汁搭配麵包也很棒。

傳統葡國青菜湯

做菜是種藝術，上菜也是一種藝術，這道傳統葡國薯蓉青菜湯，先是以甘藍菜做底，上菜時再倒入綿密又溫潤細緻的薯泥湯為主，很能代表葡萄牙菜的一道湯品。

馬介休球

葡萄牙菜一定都有馬介休魚，其實馬介休魚，就將鱈魚用鹽巴醃製而成。是相當特別的一種葡萄牙食材。這道用馬介休魚絲與薯泥，洋蔥，香菜等混合之後，捏成橢圓球型下鍋油炸，是非常有名的小食哦

用餐中不停的搭配不同的酒類，這樣用餐真是一種享受



比目魚伴蜆飯

洋蔥薯仔水欖馬介休

大蝦伴牛油青菜

一群人吃飯的好處就是上滿桌的菜也不怕，你一口我一口，一下子就分完了，可以一次嚐到不同的滋味。

牛肋條烤焗飯，這個飯吸飽了湯汁，實在美味啊

松露鴨批

洋蔥薯仔水欖馬介休

烤雞伴栗子西蘭花

蛋布甸，這道布丁真的太有趣。明明是焦糖布丁，但吃起來居然有一個特殊的鴨肉味道，在場的朋友一致認為它是鴨肉味，真的驚呆了



焗蘋果粒伴砵酒忌廉，嘿嘿，港澳式中文又來了，忌廉就是鮮奶油!! 但砵酒就是波特酒，它是一種非常有名的葡萄酒，口味很甜，很像自家釀的葡萄酒，所以常用來做成甜點，這道有蘋果香、餅乾香又有酒香，非常棒的一道甜點啊

澳門陸軍俱樂部附近景點美食

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