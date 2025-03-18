觀光工廠近幾年在台灣如雨後春筍般的出現，不僅像小型博物館般，提供許多主題相關知識，風格各異的館內裝置，超適合民眾拍照留念，還有DIY和紀念品可以參與和購買，更是超方便的雨備場所。看職人工藝的作業精神，趣味的DIY遊戲，啟發小朋友的學習心，很適合親子同遊，美麗的裝置藝術佈置，更成為拍照打卡的美點。本篇為大家介紹彰化觀光工廠，有許多適合小朋友的親子景點，有超酷的玻璃媽祖廟、奇幻的霍格華茲大廳、童趣的甜點王國，獨一無二的襪子、手套、廚衛裝置主題的觀光工廠，都在彰化等大家來體驗。
重點整理：
彰化觀光工廠｜卷木森活館
卷木森活館是以「木皮板」為主題的觀光工廠，全館以木製品裝潢成童話風格，走進館內，有如走進了童話中的森林，有小鹿、貓頭鷹和樹爺爺，為你介紹木材的製作與應用，不但可以做成各種小玩具，更是傢俱裝潢不可或缺的一環。
館內設有AR互動區、小小遊戲區、還有製作流水線讓你一探究竟。卷木森活館最受歡迎的便是DIY課程了，多達十多種木製DIY體驗可以選擇，難度從幼幼班到成人等級都有，適合一家人或好友一起體驗手作的樂趣。
地址：彰化縣鹿港鎮工業東三路6號 營業時間：09:00-17:00 門票資訊：全票$150、半票$100，門票可抵消費 門票優惠：
彰化觀光工廠｜台灣優格餅乾學院
走進台灣優格餅乾學院，彷彿走進了哈利波特裡的霍格華茲，外觀是米色的城堡建築，走到門口有著大大的木頭拱門，此處便是拍照打卡的第一個場景，走進一樓，可看到可愛的貓頭鷹在兩旁迎接著遊客，火車模型有著九又四分之三月台的氛圍，巨型書本和頭上的火車，則是第二個熱門打卡點。
穿過書本便來到餅乾殿堂，牆上寫著各國與餅乾相關的俚語，同一種餅乾在不同國家有不一樣的叫法，展示區則展示了製作餅乾的各種器具，原來製作餅乾要經過這麼多道程序，透過互動裝置，可以學到許多餅乾小知識相當有趣。最後再透過DIY課程，成為餅乾烘焙高手吧！
城堡內有兩層樓高的巨型精裝書入口，學院內分為餅乾殿堂、魔法廊道、魔法實驗室等多種主題區域，可以充實餅乾知識，觀摩餅乾製作實況，還能享受DIY烘焙手工餅乾的樂趣，魔法福利社提供免費咖啡和餅乾試吃，百種以上的美味餅乾挑選當伴手禮。
地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號 營業時間：08:30-17:30 門票資訊：免費 體驗優惠： 詳細攻略：台版霍格華茲【 台灣優格餅乾學院 】遊玩攻略
彰化觀光工廠｜台塑生醫健康悠活館
台塑從洗衣粉開始起家，到今天已成為跨足清潔、保養、健康保健等多個領域的大品牌，台塑生醫健康悠活館，是台塑旗下首家觀光工廠，可以在館內看到集團的發展歷史，並利用圖案和可以互動的導覽機，讓民眾了解產品的製作與研發經過，宛如是個結合購物官網與博物館的實體賣場。
館內最熱門的區域為二樓的「悠活體驗區」，遊客可以參與頭皮檢測與皮膚檢測，得到最適合自己膚質的保養建議。「文物與製程展示區」，則可以了解原料的真實模樣和味道，了解產品背後的組成元素，在使用商品時才能更加安心。研發品保區的互動體驗，可以了解產品幕後的製程，透過視覺與嗅覺體驗，觀察產品內部原料的構成，還能DIY體驗親手做專屬的洗手幕斯哦～還設有兒童遊樂區，非常受到大小朋友歡迎！
彰化觀光工廠｜台灣玻璃館
台灣玻璃館以大船為造型主體，裡頭有宛如迷宮般的「黃金隧道」，利用玻璃反射LED燈光，搭配音效，產生高低差與方向錯覺感，充滿迷幻驚險感，讓參觀者彷彿走在騰空的走道之中，走著走著，還能看到鳥兒嗚叫，以及海龜、小白鯨等不同生物，好像做夢般的奇幻場景，十分有趣。
而館方花費六年多時間，斥資上億元才完成的「玻璃媽祖廟-台灣護聖宮」更是全球僅有，除了將傳統廟宇的木材改為玻璃，連柱子上的盤龍、門上的門神及廟中的媽祖神像，都是由玻璃打造，白天陽光透過玻璃照進廟內，讓莊嚴的媽祖廟，更多了一股先進時髦的潮流感。
台灣玻璃博物館透過展示和各種互動裝置，讓民眾能了解玻璃藝術在我們生活中的影響性，喜歡DIY的遊客，非常推薦大家參加假日才有的口吹玻璃體驗課程哦。
台灣玻璃館 地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號 開放時間：平日08:00-17:00、假日08:00-18:00 門票資訊：免費／黃金隧道體驗NT$199元 玻璃媽祖廟 地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號 開放時間：平日08:00-19:00、假日08:00-21:00 門票資訊：免費 詳細攻略：全臺灣唯一玻璃媽祖廟＆宇宙塔＆黃金隧道玻璃迷宮
【推薦遊程】
彰化觀光工廠｜華新MASK創意生活館
口罩已在近幾年，成為民眾日常生活的必備品，口罩的顏色和型式，也從早期的藍色與綠色，發展得越來越多元，成為日常穿搭的一環。華新Mask創意生活館，早在2014年設立了亞洲第一座口罩觀光工廠。
在華新口罩工廠可以跟著導覽員，了解口罩的製作過程與構造，一般口罩共分三層，分別使用特別布料組成，並有不同的作用。小編覺得館內最有趣的，是口罩歷史展示區，你知道口罩最早在元朝便存在了嗎？而歐洲黑死病流行時的鳥嘴醫生便是口罩的前身，之後的幾次傳染病大流行，口罩都扮演了功不可沒的重要角色呢！離開時別忘了帶幾盒擁有專利的鑽石型口罩回家，不僅好戴、舒適、不悶熱，戴眼鏡不怕起霧的優點，簡直是眼鏡族的福音。
工廠內也有口罩DIY的活動喔（體驗價150元），可以自己彩繪出最有特色的口罩！另外，偶爾也會限量販售聯名的口罩喔 ， 想在後疫情時代，帶著最有特色口罩的話，一定要來華新口罩工廠看看！
地址：彰化縣田中鎮中州路二段751號 營業時間：週三至週日09:00~17:00 （週一公休） 門票：免費／DIY體驗：150元
彰化觀光工廠｜台灣穀堡稻米觀光工廠
台灣穀堡外醒目標示「中興米觀光工廠」，中興米是台灣唯一在日本超市上架銷售的米，現今7-11的御便當、摩斯米漢堡、長榮空廚，用的都是中興米。穀堡有著一面小古堡的外形，又混搭著繪上五彩繽紛圖案的鐵皮屋。
在台灣穀堡不只能知道許多關於米的小秘密，互動式的展品為展覽增掭樂趣，還有多種DIY可以親子同樂，室外則有小朋友最愛的遊戲區。台灣是米的王國，所產的米外銷國外各個高級市場，想要了解「米」的故事，就到台灣穀堡稻米觀光工廠走一圈吧！走進穀堡大廳，便能先看到大大的米展示櫃，有來自世界各國的米，不只有亞洲米，原來連美洲、歐洲也都有產米，各種長米、圓米、紫米等等，光在這裡便能讓人駐足許久。
現代人居住在都市，有許多人尤其是小朋友，天天吃飯卻不知米是從何而來，展示區內有可愛的插畫，並利用文字、照片和實體讓民眾知道稻米的栽種過程，在吸收知識的同時，還能化身農夫，留下許多值得留念的回憶照片。
一樓大廳佈置成的「天下糧倉」米牆，蒐集世界各國的稻米樣品，可得到許多米知識，像你知道米蟲叫做「米象」嗎？中興米可以不必洗就能煮嗎？還能透過玻璃窗看見巨大的儲米槽，科技化的分裝設備。大量彩繪農村景緻，成了許多拍照牆。DIY爆米香活動、包米體驗，均十分受歡迎。賣場還有不少米做成的產品，還有供應免費的黑糙米奶茶、咖啡，零食均可試吃。戶外休閒區有套圈圈、玩沙坑，堪稱小朋友的最愛。
地址：彰化縣埤頭鄉彰水路二段526號 營業時間：週一至週五08:00-17:00；週末08:00-18:00 門票：免費／DIY體驗170元起
彰化觀光工廠｜緞帶王觀光工廠
每個人從小到大，一定都使用過緞帶，不論是家政課、美術課、或是商場買東西、朋友送禮，在產品上打上一個美美的蝴蝶結，都能讓人感到心情愉悅快樂。緞帶王觀光工廠除了豐富的展覽，能讓你了解緞帶的一切冷知識，更有超多美麗又好拍的場景，讓你分分鐘都能成為網美。愛心步道、玫瑰花牆、甜甜圈背板，走上二樓展區的空間，則用各色顏色的緞帶，打造了可愛的恐龍世界，還沒走進展示區就已經能讓遊客拍得慾罷不能了。
緞帶王館內分為多個展區，民眾可以邊參觀邊自己動手試試，體驗自己手動穿紗的困難、自己手緞帶拼出卡通圖案、掃一掃緞帶做的QR Code。最有趣的當屬操作織帶機，織出自己做的緞帶啦！最後當然要帶購物區，挑選自己喜歡的緞帶回去做紀念，各種材質、花色、寬度的緞帶，這裡幾乎都有哦！
展示間高達5萬多種緞帶可參觀，可體驗免費手工拉花，DIY自製緞帶，並設有特色緞帶許願牆；藝術展區內，還可看到由緞帶拼貼而成的梵谷名畫；當上百台的紡織機器運轉，機器快到60秒打1000下，一條織帶有300織，得用人工穿織900次的職人工作精神。
地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號 營業時間：09:30-18:00 電話：04-7813366
彰化觀光工廠｜彩虹屋-卡里善之樹
卡里善，彰化縣和美鎮的舊稱，這個過去盛產雨傘的小鎮，現在有了色彩繽紛又可愛的拍照景點，到彰化遊玩時，可以安排過來順遊打卡一下哦。
以卡里善之樹為中心，周圍繪有可愛的彩繪牆和雨傘街，真的超級好拍的啦！從停車處走到卡里善之樹約5-10分鐘，沿途會經過逗趣又天馬行空的彩繪，和以彩虹為主題的兒童小公園，彎進小巷裡則有用五彩絲帶裝飾的彩虹隧道，彷彿走進繪本世界一樣，激起遊客們的童心；而用可愛馬卡龍色雨傘裝飾的雨傘街，更是不能錯過的拍照景點，尤其是天氣好時，耀眼的太陽光透過雨傘照在街上，保證怎麼拍怎麼美。
卡里善之樹旁的彩虹屋，老屋改建的空間精緻小巧，裡頭販賣各式功能雨傘，以及雨傘彩繪DIY，一天只有兩場，想參加記得先預約哦！
地址：彰化縣和美鎮孝義路391巷5號 營業時間：09:00-17:00（週三、四公休） 門票：免費
彰化觀光工廠｜台灣手套博物館
台灣手套博物館是全球唯一一間，這裡結合了博物館、觀光工廠以及拍照打卡的特色，不但能看到手套的製作過程，更有DIY活動，互動小遊戲，還有可愛的手套公仔可以拍照。
走進博物館，便能看到全世界最大的手套，將近2樓高的手套是一般手套的256倍大，超級壯觀。接著展覽區可以看到手套的發展歷史，從中古世紀的鎧甲手套，到現在常見的機車手套都有；各種手套的特色和功能、製作手套的機具和產線，透過展區的介紹都一目了然。別忘了到頂樓觀景台走走，欣賞彰化的田園風光，時間對的話，還能看到高鐵呼嘯而過。最後小編偷偷說，收集齊館內的9個紀念章，還有小禮物可以兌換哦！
地址：彰化縣社頭鄉織襪一路8號 營業時間：10:00-17:00（週一公休）
彰化觀光工廠｜水銡利廚衛生活村
炎炎夏天，想找個地方讓孩子們消暑順便放電嗎？水銡利廚衛生活館有超大水龍頭，讓孩子們享受從頭淋到腳的暢快感受。這裡也是一間水五金博物館，文化展示區利用故事情境，搭配互動遊戲讓民眾學習水知識。
整個展場不論是走廊或展廳都繪有海底動物，大型水缸裡熱帶魚悠遊其中，彷彿小型的水族館。掃描票上的QR Code，可以參與館內的多媒體互動遊戲，簡單易玩的操作，還有水資源大挑戰，戶外則有戲水區和沙坑，沖洗區相當完善且乾淨，非常適合帶著小朋友前來的親子檔一起前來。
地址：彰化縣秀水鄉育民巷2號504 營業時間：10:00-17:00，週六日09:00-17:30（週三、四公休） 門票資訊：全票$150、優惠票$100、鄉民票$50
彰化觀光工廠｜襪仔王觀光工廠
襪仔王觀光工廠位於景點眾多的田中鎮，小巧豐富的遊覽內容，很適合與其他景點一起安排個田中一日遊哦！
門口的襪仔王公仔神情姿態各不相同，每一隻都好可愛，其中利用老舊的紡織機器做成的紅色機器人，不僅吸睛還具有象徵意義，到了這裡記得與它合拍一張照片。襪仔王體驗區，可以知道襪子從設計、製作到完工的過程，還有手搖編織機可以親手體驗織布。展覽區則可以了解襪子的相關知識與歷史，還可以用襪子做可愛的娃娃。
地址：彰化縣田中鎮員集路3段440巷16弄1號 營業時間：09:00-17:30
彰化觀光工廠｜興麥蛋捲烘焙王國
彰化海線景點除了看海之外，到興麥蛋捲烘焙王國逛逛，不但有趣還能試吃各種餅乾，試吃喜歡再順手買些回去做為伴手禮，有吃有拿有逛，CP值超級高。
興麥蛋捲從裡到外就像個甜蜜的童話王國，外觀像塊三層蛋糕，裡頭則住著蛋捲國王、乳酪皇后和泡芙王子，進到販售區，有現場人員服務試吃，走上夢幻的彩虹階梯，則可以參加翻糖蛋糕和杯子蛋糕DIY，現場有老師的耐心指導，烘焙新手也能做出屬於自己的小蛋糕，送給最愛的家人朋友們。
興麥蛋捲觀光工廠，利用可愛的童話故事，介紹企業的歷史和烘焙蛋糕的知識，館內的每個角落都超級好拍。
地址：彰化縣線西鄉和線路741巷5號 營業時間：09:00-18:00
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