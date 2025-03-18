口罩已在近幾年，成為民眾日常生活的必備品，口罩的顏色和型式，也從早期的藍色與綠色，發展得越來越多元，成為日常穿搭的一環。華新Mask創意生活館，早在2014年設立了亞洲第一座口罩觀光工廠。

在華新口罩工廠可以跟著導覽員，了解口罩的製作過程與構造，一般口罩共分三層，分別使用特別布料組成，並有不同的作用。小編覺得館內最有趣的，是口罩歷史展示區，你知道口罩最早在元朝便存在了嗎？而歐洲黑死病流行時的鳥嘴醫生便是口罩的前身，之後的幾次傳染病大流行，口罩都扮演了功不可沒的重要角色呢！離開時別忘了帶幾盒擁有專利的鑽石型口罩回家，不僅好戴、舒適、不悶熱，戴眼鏡不怕起霧的優點，簡直是眼鏡族的福音。

工廠內也有口罩DIY的活動喔（體驗價150元），可以自己彩繪出最有特色的口罩！另外，偶爾也會限量販售聯名的口罩喔 ， 想在後疫情時代，帶著最有特色口罩的話，一定要來華新口罩工廠看看！

彰化觀光工廠｜台灣穀堡稻米觀光工廠

台灣穀堡外醒目標示「中興米觀光工廠」，中興米是台灣唯一在日本超市上架銷售的米，現今7-11的御便當、摩斯米漢堡、長榮空廚，用的都是中興米。穀堡有著一面小古堡的外形，又混搭著繪上五彩繽紛圖案的鐵皮屋。

在台灣穀堡不只能知道許多關於米的小秘密，互動式的展品為展覽增掭樂趣，還有多種DIY可以親子同樂，室外則有小朋友最愛的遊戲區。台灣是米的王國，所產的米外銷國外各個高級市場，想要了解「米」的故事，就到台灣穀堡稻米觀光工廠走一圈吧！走進穀堡大廳，便能先看到大大的米展示櫃，有來自世界各國的米，不只有亞洲米，原來連美洲、歐洲也都有產米，各種長米、圓米、紫米等等，光在這裡便能讓人駐足許久。

現代人居住在都市，有許多人尤其是小朋友，天天吃飯卻不知米是從何而來，展示區內有可愛的插畫，並利用文字、照片和實體讓民眾知道稻米的栽種過程，在吸收知識的同時，還能化身農夫，留下許多值得留念的回憶照片。

一樓大廳佈置成的「天下糧倉」米牆，蒐集世界各國的稻米樣品，可得到許多米知識，像你知道米蟲叫做「米象」嗎？中興米可以不必洗就能煮嗎？還能透過玻璃窗看見巨大的儲米槽，科技化的分裝設備。大量彩繪農村景緻，成了許多拍照牆。DIY爆米香活動、包米體驗，均十分受歡迎。賣場還有不少米做成的產品，還有供應免費的黑糙米奶茶、咖啡，零食均可試吃。戶外休閒區有套圈圈、玩沙坑，堪稱小朋友的最愛。

彰化觀光工廠｜緞帶王觀光工廠

每個人從小到大，一定都使用過緞帶，不論是家政課、美術課、或是商場買東西、朋友送禮，在產品上打上一個美美的蝴蝶結，都能讓人感到心情愉悅快樂。緞帶王觀光工廠除了豐富的展覽，能讓你了解緞帶的一切冷知識，更有超多美麗又好拍的場景，讓你分分鐘都能成為網美。愛心步道、玫瑰花牆、甜甜圈背板，走上二樓展區的空間，則用各色顏色的緞帶，打造了可愛的恐龍世界，還沒走進展示區就已經能讓遊客拍得慾罷不能了。

緞帶王館內分為多個展區，民眾可以邊參觀邊自己動手試試，體驗自己手動穿紗的困難、自己手緞帶拼出卡通圖案、掃一掃緞帶做的QR Code。最有趣的當屬操作織帶機，織出自己做的緞帶啦！最後當然要帶購物區，挑選自己喜歡的緞帶回去做紀念，各種材質、花色、寬度的緞帶，這裡幾乎都有哦！

展示間高達5萬多種緞帶可參觀，可體驗免費手工拉花，DIY自製緞帶，並設有特色緞帶許願牆；藝術展區內，還可看到由緞帶拼貼而成的梵谷名畫；當上百台的紡織機器運轉，機器快到60秒打1000下，一條織帶有300織，得用人工穿織900次的職人工作精神。

彰化觀光工廠｜彩虹屋-卡里善之樹

卡里善，彰化縣和美鎮的舊稱，這個過去盛產雨傘的小鎮，現在有了色彩繽紛又可愛的拍照景點，到彰化遊玩時，可以安排過來順遊打卡一下哦。

以卡里善之樹為中心，周圍繪有可愛的彩繪牆和雨傘街，真的超級好拍的啦！從停車處走到卡里善之樹約5-10分鐘，沿途會經過逗趣又天馬行空的彩繪，和以彩虹為主題的兒童小公園，彎進小巷裡則有用五彩絲帶裝飾的彩虹隧道，彷彿走進繪本世界一樣，激起遊客們的童心；而用可愛馬卡龍色雨傘裝飾的雨傘街，更是不能錯過的拍照景點，尤其是天氣好時，耀眼的太陽光透過雨傘照在街上，保證怎麼拍怎麼美。

卡里善之樹旁的彩虹屋，老屋改建的空間精緻小巧，裡頭販賣各式功能雨傘，以及雨傘彩繪DIY，一天只有兩場，想參加記得先預約哦！

彰化觀光工廠｜台灣手套博物館

台灣手套博物館是全球唯一一間，這裡結合了博物館、觀光工廠以及拍照打卡的特色，不但能看到手套的製作過程，更有DIY活動，互動小遊戲，還有可愛的手套公仔可以拍照。

走進博物館，便能看到全世界最大的手套，將近2樓高的手套是一般手套的256倍大，超級壯觀。接著展覽區可以看到手套的發展歷史，從中古世紀的鎧甲手套，到現在常見的機車手套都有；各種手套的特色和功能、製作手套的機具和產線，透過展區的介紹都一目了然。別忘了到頂樓觀景台走走，欣賞彰化的田園風光，時間對的話，還能看到高鐵呼嘯而過。最後小編偷偷說，收集齊館內的9個紀念章，還有小禮物可以兌換哦！

彰化觀光工廠｜水銡利廚衛生活村

炎炎夏天，想找個地方讓孩子們消暑順便放電嗎？水銡利廚衛生活館有超大水龍頭，讓孩子們享受從頭淋到腳的暢快感受。這裡也是一間水五金博物館，文化展示區利用故事情境，搭配互動遊戲讓民眾學習水知識。

整個展場不論是走廊或展廳都繪有海底動物，大型水缸裡熱帶魚悠遊其中，彷彿小型的水族館。掃描票上的QR Code，可以參與館內的多媒體互動遊戲，簡單易玩的操作，還有水資源大挑戰，戶外則有戲水區和沙坑，沖洗區相當完善且乾淨，非常適合帶著小朋友前來的親子檔一起前來。

彰化觀光工廠｜襪仔王觀光工廠

襪仔王觀光工廠位於景點眾多的田中鎮，小巧豐富的遊覽內容，很適合與其他景點一起安排個田中一日遊哦！

門口的襪仔王公仔神情姿態各不相同，每一隻都好可愛，其中利用老舊的紡織機器做成的紅色機器人，不僅吸睛還具有象徵意義，到了這裡記得與它合拍一張照片。襪仔王體驗區，可以知道襪子從設計、製作到完工的過程，還有手搖編織機可以親手體驗織布。展覽區則可以了解襪子的相關知識與歷史，還可以用襪子做可愛的娃娃。

彰化觀光工廠｜興麥蛋捲烘焙王國

彰化海線景點除了看海之外，到興麥蛋捲烘焙王國逛逛，不但有趣還能試吃各種餅乾，試吃喜歡再順手買些回去做為伴手禮，有吃有拿有逛，CP值超級高。

興麥蛋捲從裡到外就像個甜蜜的童話王國，外觀像塊三層蛋糕，裡頭則住著蛋捲國王、乳酪皇后和泡芙王子，進到販售區，有現場人員服務試吃，走上夢幻的彩虹階梯，則可以參加翻糖蛋糕和杯子蛋糕DIY，現場有老師的耐心指導，烘焙新手也能做出屬於自己的小蛋糕，送給最愛的家人朋友們。

興麥蛋捲觀光工廠，利用可愛的童話故事，介紹企業的歷史和烘焙蛋糕的知識，館內的每個角落都超級好拍。