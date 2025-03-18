芭達雅必買購物有哪些？泰國禮物買什麼最適合？芭達雅是一座度假城市，很多旅客來到這裡都希望能盡情玩水上活動、品嚐芭達雅美食，同時也會想帶一些伴手禮返台送親朋好友，但是泰國必買什麼？這些伴手禮、紀念品在哪邊買比較划算？現在請準備好紙筆，一起列出芭達雅伴手禮清單吧！

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芭達雅Pattaya 物價水平

在了解芭達雅物價之前，首先必須知道目前台幣與泰銖的匯率約1:1.2，也就是說100元台幣可以換到120泰銖左右。匯率本來就已經有相當優勢，再加上芭達雅當地物價又比曼谷便宜，所以在芭達雅旅遊會覺得比較超值。

舉一些例子，在台灣路邊攤吃一碗麵可能要花費50-60元左右，但是在芭達雅只要30泰銖左右；在台灣百貨公司美食街點一份套餐約莫250-400元台幣，但是在芭達雅可能只需要150-200泰銖。

除了飲食比較划算之外，芭達雅當地的零食泡麵、美妝、衣服褲子、貼身用品和設計師產品等價格也會讓你覺得很親民。

芭達雅必買購物好去處

芭達雅不像曼谷一樣，隨處可見逛街購物的超市商場，想要買到便宜划算或是有特色的芭達雅伴手禮、芭達雅紀念品，可以在以下這些地方找到：

Big C

圖片來源：Google Map

Big C是泰國非常有名的連鎖量販店，所以在芭達雅當然也可以找到分店。90%以上的芭達雅伴手禮、泰國必買零食、泡麵、調理包、美妝藥妝品等都可以在這裡買到。

Terminal 21 Pattaya

不只是曼谷有Terminal 21，芭達雅也有分店，而且室內室外設計比曼谷更浮誇，甚至一架飛機就直接架在門口！Terminal 21是比較平價路線的百貨公司，在裡面可以找到相當多設計師品牌，價格通常也比較便宜，是吹冷氣挖寶的首選推薦！

芭達雅夜市

圖片來源：官方網站

到芭達雅自由行，怎麼能錯過逛夜市的行程！芭達雅夜市雖然沒有曼谷多，可是每一間夜市都有自己的特色，有的是美食集中營、有的是販售特色小物與土產，有的甚至成為芭達雅必去的紅燈區行程！

四方水上市場

四方水上市場是芭達雅有名的旅遊景點之一，水上市場不只可以吃吃喝喝，也有少數店家會販賣芭達雅紀念品、土產、伴手禮等等。在這裡購物的好處是可以殺價，砍個3-5折都還在合理範圍。

芭達雅必買：零食/食品/土產

泰國必買一定少不了零食土產，也是很多人到芭達雅旅遊時的購物重點之一。泰國有非常多知名零嘴，像是Pocky、海苔、魷魚片、花生豆、皇家牛奶片、果乾、泡麵等等，光在食物上買個一車也不誇張，下面就幫大家做個清單整理：

Pocky泰國限定版 ：香蕉巧克力口味、芒果口味

：香蕉巧克力口味、芒果口味 PRETZ餅乾 ：推薦打拋豬口味、冬蔭功口味

：推薦打拋豬口味、冬蔭功口味 Bento魷魚片 ：全系列都會辣，但是非常刷嘴

：全系列都會辣，但是非常刷嘴 小老闆海苔 ：有原味、辣味、烤肉口味、蕃茄口味、冬蔭功口味等，捲式或張式吃起來也會有不同口感

：有原味、辣味、烤肉口味、蕃茄口味、冬蔭功口味等，捲式或張式吃起來也會有不同口感 大哥花生豆 ：口味多元，最多人推薦烤肉口味和芥末口味

：口味多元，最多人推薦烤肉口味和芥末口味 皇家牛乳片 ：牛奶含量高達70%，除了原味之外，後來也推出巧克力口味

：牛奶含量高達70%，除了原味之外，後來也推出巧克力口味 泰式手標茶 ：用真正的茶葉製成，有多種口味，其中最推薦的當然是泰國必喝的泰式奶茶

：用真正的茶葉製成，有多種口味，其中最推薦的當然是泰國必喝的泰式奶茶 各式水果乾 ：芒果乾、榴槤乾、波羅蜜乾、椰子乾等，都是不可不買的芭達雅伴手禮

：芒果乾、榴槤乾、波羅蜜乾、椰子乾等，都是不可不買的芭達雅伴手禮 水果餅乾 ：除了果乾之外，也有做成餅乾形式的香蕉餅乾、榴槤餅乾等等，也可以嘗試看看

：除了果乾之外，也有做成餅乾形式的香蕉餅乾、榴槤餅乾等等，也可以嘗試看看 山竹糖 ：山竹是東南亞獨有的水果之一，因為法令規定不能把水果帶回台灣，山竹糖就是很好的選擇

：山竹是東南亞獨有的水果之一，因為法令規定不能把水果帶回台灣，山竹糖就是很好的選擇 肉鬆捲、肉鬆餅乾 ：雖然因法令規定不能帶含有肉類成分的食品，不過如果在超市有看到肉鬆捲或肉鬆餅乾，很推薦買一盒來嚐鮮看看

：雖然因法令規定不能帶含有肉類成分的食品，不過如果在超市有看到肉鬆捲或肉鬆餅乾，很推薦買一盒來嚐鮮看看 泰式料理調理包 ：想在家煮出冬蔭功、綠咖哩等經典泰式料理，有料理包的輔助就可以做得更道地

：想在家煮出冬蔭功、綠咖哩等經典泰式料理，有料理包的輔助就可以做得更道地 媽媽麵：泰國必買泡麵之一，有多種口味，價格非常便宜(一包約10-15泰銖)

哪裡可以買到這些零食土產？ 便利商店、超市、量販店、百貨公司、夜市等地方都可以找到。

芭達雅必買：彩妝/保養品/藥品

泰國雖然不像日本韓國一樣是美妝、藥妝大國，可是這裡的化妝品、保養品和藥品卻也很有名，原因想必是價格相對便宜很多，而且品質有保障，女孩們快把以下的清單記下來：

彩妝類：Mistine、Cute Press、Beauty Buffet、4U2、2P Original

保養品類：ele晚安面膜、Voodoo蛇毒面膜

藥品類：虎標萬金油、Counterpain酸痛軟膏、綠色草藥膏、雙頭薄荷吸鼻劑、皇家足貼、Soffell防蚊液

哪裡可以買到彩妝、保養品或藥品？ 便利商店、量販店、百貨公司等地方都可以找到。

芭達雅必買：生活用品/包包服飾

每次到泰國旅遊時，總覺得泰國人像是天生的設計師，在藝術、設計、繪畫上非常有天份。在新一代年輕人崛起後，更能反映在一些店家販售的商品、包包和衣物中。以下是小編買過/逛過覺得還不錯的品牌，或許不是每個人都喜歡、每個人都適用，但如果你剛好在尋找類似的商品，可以考慮加入你的購物清單中：

生活用品類：蛇牌爽身粉、興太太手工香皂、金絲燕窩手工皂、各式造型香皂

香氛類：Japara香水、Mt.Sapola按摩油/精油/藥草球/沐浴乳

包包類：NaRaYa包包、BKK包、CC包、Merimies包包

服飾類：蠟染褲、泰拳褲

哪裡可以買到生活用品、包包或服飾？ 百貨公司、夜市等地方都可以找到。

芭達雅必買：旅遊紀念品

旅行途中除了吃吃喝喝、購物逛街和瀏覽特色景點之外，購買特色紀念品也是其中要做的事情之一。那麼有哪些芭達雅紀念品值得購買呢？

嘟嘟車模型：有些是用鐵鋁罐做成、有些則是用鋼絲做成，很值得收藏

大象布偶：用泰國獨特的花紋布做成，雖然沒什麼實用性，但擺在家裡或辦公桌上也很賞心悅目

其他：造型鑰匙圈、冰箱貼、明信片等

哪裡可以買到旅遊紀念品？ 少數的便利商店與量販店、夜市、各大觀光旅遊景點都可以找到。

芭達雅必買購物常見問題

芭達雅購物常見的支付方式 現金、信用卡或行動支付都是常見的支付方式，要注意的地方有兩個，一個是有些路邊攤或商家只接受現金支付；如果要在當地刷卡，注意會收取2-5%不等的手續費，別因為便宜就買很多，忽略了海外手續費啊！

泰國芭達雅購物可以退稅嗎？ 旅客只要持有泰國旅遊簽證或落地簽證，那麼在各大商場或免稅店都可以辦理退稅，不過這是有條件的： * 申請退稅的商品必須在購買日起60天內帶出泰國 * 單筆消費金額不能低於2000泰銖 * 申請退稅商品的總金額不得低於5000泰銖(即使稅退後也不能低於5000泰銖)只要滿足以上這三個條件，就可以持發票、退稅單和護照辦理退稅。

芭達雅雖然不像曼谷一樣是購物天堂，但是這裡同樣可以買到泰國必買商品和伴手禮，有時候價格可能比曼谷還便宜。如果有幸到芭達雅旅遊，不妨趁機挖寶看看！