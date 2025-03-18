阿肥這次要來分享自己很愛的一家小火鍋，哩賀 來坐 這一小鍋

台灣人愛吃鍋，一年四季都能吃，阿肥家也不例外，均值兩週大概會吃一次，雖然知道鍋屬高普林，但還是很難控制不吃的念頭

寒流來襲要吃鍋、雨天要吃鍋、夏天也要吃鍋(因為冷氣開放，不用擔心邊吃飯邊流汗 )

哩賀 來坐 這一小鍋，我很喜歡 #這一小鍋，在食材上幾乎沒有遇過很雷的

店內裝潢大走很復古，就像早期看到港片一樣，很有我的年代感🤣🤣🤣🤣🤣

吃個人鍋，我的湯底都是原味湯頭，因為原味湯頭最容易喝出是真的熬出來的還是調出來的



這次我們一家三口來到 這一小鍋誠品南西，個人都點主餐後還加點其他食材，價格上個人覺得也還蠻划算的。

來看看他們家的菜單，其實蠻多元的

店餐順序-選湯底-選主餐-再來看看自己的胃容量有多大，有來加點什麼，這次去加點了海鮮五拼，真的大腹滿足⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

哩賀 來坐 這一小鍋 蔬菜盤很像樣各家火鍋都一樣，現在都走五行蔬菜風，但菜類阿肥我個人覺得不太夠，如果可以增量一點會更好

#低卡嫩雞胸，是我們家光頭哥的愛，每次去都吃嫩雞胸，雞胸肉最怕柴，哩賀 來坐 這一小鍋的嫩雞胸真的不柴，肉品都是原塊肉品歐👍👍👍

哥哥這次則是選擇， #鮮嫩無骨雞腿肉，這雞腿肉份量還蠻大一份的，看來是大腿去骨後分切，很新鮮無肉腥味

這一份是我的 #特選培根牛，我個人喜歡有點油花的肉品，培根牛鮮嫩，切的也蠻大塊的，但厚度稍稍的薄了一點。

哩賀 來坐 這一小鍋豐盛海五拼，盤海鮮五拼，覺得CP很高‼️蝦子🦐🦐🦐脆又甜，鯛魚片沒有土味，鱸魚的肉質真的沒話說，透抽川燙後帶點微微的海水鹽味，上面還有一顆大干貝呢？現在想到又流口水了

這盤綜合菇類就讓我.......這份量，我一個人吃都覺得不太夠😳😳😳，不過加購也才$55啦！應該一人點一盤才夠吃

哩賀 來坐 這一小鍋飯、飲料、冰品是無料放送，但你看看光頭哥，每次都要給我這樣一碗 #尖尖飯，我也很爭氣的每次都會嗑光，哩賀 來坐 這一小鍋他們家的飯，屬於粒粒分明，不會太黏、太濕還爛爛的，平常很少吃白飯的阿肥，去這一小鍋還真的都能把飯吃光光。

餐後再來個 哩賀 來坐 這一小鍋特色霜淇淋 #米茶霜淇淋，每次去都不放過 #米茶霜淇淋，很喜歡他們的米茶味，餐後吃解膩

其實一家三口，現在外食來說，這個價格應該算平價了吧‼️均值一個人才$400，海陸都吃到了，還能達到 #滿腹

哩賀 來坐 這一小鍋不是我們的初訪，之前也去過 #台北南港店，但說真的哪次的消費經驗真的很不開心，扣除服務人員態度不優之外，在品質及口味上個人還是很推薦哩賀 來坐 這一小鍋

店名：這一小鍋 台北誠品南西店

營業時間：週一～週四 11:00-22:00|週五~週日11:00-22:30

電話：02-2581-0850

文章標籤