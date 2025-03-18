泰國曼谷Terminal 21 Asok，曼谷最好買最好逛的航站主題購物中心，美食、購物、美妝、玩樂一次達陣！！

去年跟姊妹們到泰國曼谷 Terminal 21 Asok 逛過一次後，就深深愛上這個以航站為主題的購物中心，不只是以當地品牌設計的商店均多，且走平價路線，又不定時舉辦市集、特賣會，重點還有不少特色的美食餐廳，就連美妝、美髮、美甲、按摩通通都可以在這邊變美美，可說是吃喝玩樂購物一站就能通通滿足你。

再來說說 Terminal 21 Asok 的交通有多方便！不管你是搭乘空鐵BTS，還是地鐵MRT都可以直接到達 Terminal 21 Asok走空橋過來，對了！差點忘了最大優勢，就是這邊有很多適合拍照的裝置藝術，絕對讓你跟姊妹們互相拍照拍不停唷！

整棟曼谷Terminal21航站購物中心樓層都是以不同國家的主題裝潢，就連搭手扶梯進閘門，也像在機場登機一樣超有趣！！

TERMINAL21 Asok樓層簡介

LG加勒比海：超市、藥妝店、伴手禮、速食店。

GF羅馬：國際平價品牌及泰國當地設計師品牌為主。

MF巴黎：不定期主題活動、時尚品牌、流行服飾、鞋類專櫃。

1F東京：女性商品，時尚服飾、女性內衣、童裝。

2F倫敦：男性商品，多品牌男裝服飾、潮流商品。

3F伊斯坦堡：泰國創意商品、精油香氛、美妝用品、美甲、SPA按摩。

4F&5F舊金山：各式異國料理、平價美食街。

6F好萊塢：電影院、電信公司、健身房。

M樓巴黎區入口處就設置了一座以世界各國語言的「你好」歡迎詞，這繽紛的地標就讓我們開啟了拍不停模式囉！！

這次有達人帶我們到 曼谷Terminal21 Asok航站購物中心 ，所以就從必拍照打卡地標一一跟大家分享！圖下是五樓最具特色的打卡地標＂舊金山金門大橋＂的造景，非常壯觀！

由上往下看去，還能拍攝到舊金山金門大橋上還有不少模型車子，一整個好逼真，當然必拍照！

竟然都在五樓了當然也少不了先來品嘗一下在地泰國人最愛的 Burn Bussaba ，享受道地的泰菜填飽我飢餓的肚子！這家的餐點在辣香酸味度上都特別的明顯，敢吃生醃海鮮的朋友這裡也能滿足你，但小涼最愛的就是火山排骨，肉嫩湯夠味，我家年輕人S超喜歡，只能說喜歡重口味的朋友一定會愛上的風味唷!!!

滿滿一桌好料有泰式辣味沙拉、生醃螃蟹、烤魷魚蛋、烤小章魚，搭配的醬料是烤墨魚辣醬、炒媽媽麵、炸雞腿、油炸糯米飯、泰國火山排骨。

小涼滿喜歡這一道泰國火山排骨，加熱後排骨本身肉不柴還滿嫩口，但湯頭比較偏酸、辣香，感覺要配飯吃比較嘟嘟好！

烤魷魚蛋、烤小章魚，搭配的醬料是烤墨魚辣醬，炒媽媽麵我家Ｓ很喜歡！！炸雞腿外酥肉很有口感，左下的油炸糯米飯很特別，但是好吃的唷！

飲料有泰式奶茶仙草椰子冰沙、西瓜冰沙、芒果冰沙、龍眼汁。

吃完重口味的泰菜後，少不了來個泰國連鎖冰淇淋 GUSS DAMN GOOD ，位置就剛好在Burn Bussaba門口對面，且還有不少外國人喜歡呢

現場有１６種口味可以挑選，且最棒的是可以選喜歡的口味來試吃看看，再決定自己要購買的口味，並可以選擇要杯裝還是餅乾裝！

亦有小王子杯裝冰淇淋可選！

小姊姊的服務也超親切；笑臉迎人～

它們家的冰淇淋用料很實在，且綿密又好吃，上頭的荔枝玫瑰是小凉選的，真的好好吃又不會太甜膩！

拿好冰淇淋，我們一刻都不想要浪費時間的繼續逛下去～～

Terminal21 Asok在1樓東京樓層有提供行李寄放、寄送服務。讓你享受逛街的當下更可以無負擔的空手玩樂，這一點相當的貼心呢

這一樓層以東京為主題，所以少不了日本常見的鳥居還有藝妓等圖案!

竟然還有日本知名的相撲比賽造景！

藝妓雕像

可愛的招牌貓，讓人忍不住跟著它一起舉手招財，這一層樓有著非常多的日式造景，讓你身在泰國旅遊又能感受到濃厚的日本文化氛圍。如果你正計畫前往泰國旅遊，Terminal 21 Asok購物中心是一個值得一遊的景點，推薦給大家唷！

就連廁所也是充滿了日式禪風，樸實雅致並運用簡單的線條、形塑出寧靜沉穩的空間氛圍~

一樓-東京都以女性商品、服務、內衣、童裝為主，並以日本相關元素為主題來裝潢，更是許多女孩網美最愛取景的樓層!!

往另一邊閃過去，Ｓ立馬說有POP MART耶！

不知道是否我們比較早到或是剛好平日，所以現場的人潮並不算多！剛好讓我們可以去逛逛找一下可愛的LAPUPU～～

就算中途逛累了！也有不少桌椅提供給顧客休息，重點你有發現嗎？竟然還有插座可以充電耶！！所以來到Terminal 21可以盡情地拍照打卡跟親朋好友炫耀，也不用擔心手機沒電（但要記得帶充電線出門XD)

由樓上往下看去，在中庭不定時會舉辦多品牌服飾特賣會，那價格有時候會超乎你的想像便宜，有來逛一定不能錯過每一處，就像再挖寶一樣的樂趣又滿載而歸唷！

不少國際平價品牌及泰國當地設計師品牌衣服！

LG加勒比海樓層的地標就是這貫穿三個樓層的燈塔！

這一樓層主要有超市、藥妝店、伴手禮、速食店。

這個POLO小熊品牌是團媽的最愛！每次只要開團小涼的好友們就會搶購，這一次剛好我遇上特賣會，當然也不能錯過的拎上幾件回家！

2F倫敦是以男裝服飾、潮流商品為主！且此樓層還有一輛英倫風的巴士供大家拍照打卡，而且你一定要從側邊看過去，巴士內也是一整排的個性小店唷！！

男裝品牌還滿多樣化，也有不少當地設計師品牌，可以慢慢逛，潮牌的衣服也不少且價格都還滿平價！！

Thong Smith 家主要以賣泰式船麵為主，且在用餐時間人潮真的不少，但這一次我們是專程要來品嘗他們家的正宗泰式甜點！！

當日我們享用了四種泰式甜點，每一道都很有特色，但對小涼來說最有印象的就是左邊的炸香蕉啦！香蕉裹粉炸過後，外酥內嫩且香氣更足加上搭上的配料一整個超涮嘴！！

Thong Smith的以木質調的裝潢建築為主，加上店就在5樓舊金山金門大橋旁邊，非常好找唷！

而且往外圍看去加上周圍還有流水，還真的感覺是在船上享用美食的fu，逛累了想要坐一下吃個甜的這邊也很適合喔！！

３樓也有很多香氛店，大家可逛逛依照自己喜歡的香味來選擇，畢竟泰國的香氛非常好用大家都知道。而小涼每次來都會到這家Breezy購買，這是在地好友推薦以草本精油香氛為主且價格親民。可以參考好友的分享＂ 人氣設計師品牌Breezy香氛專賣店 ＂

３樓還有美妝用品、美甲、SPA按摩為主，也有泰國開架彩妝品牌可以逛逛唷！

上次到Terminal21 Pattaya逛就覺得有美甲、按摩店等超讚，結果我發現Terminal21 Asok航站購物中心內的美甲、按摩、美髮、美睫店更是多家可選擇，重點價格都不貴，一個點就能讓女孩變美美捏！！

且這一區還有不少泰國自創品牌飾品，一整個讓人選購不完，還好我有帶卡出門ＸＤ

來到泰國一定少不了買些大象相關的包包款，這裡任你選、大中小包通通有！

3F伊斯坦堡樓層中的泰國創意商品超有特色一整個讓人逛不停！

就連廁所也是呼應當樓層的主題，讓人又趁沒人拍了幾張照片要跟姊妹分享＞＜

這家 Ponn 泰菜是很多人推薦必吃，小涼這一趟曼谷自由行我們當然也不能錯過囉！！

還沒到晚餐時間的人潮就不少，大家應該跟我們一樣逛累了、餓了就進來填飽肚子！

滿滿一桌好料有泰式鮮蝦炒河粉、炸豬肉滑蛋蓋飯、炸海鱸魚配香草辣色拉、清炒空心菜、酸辣冬陰功蝦湯、還有我超推薦的烤豬頸肉配泰式辣醬都不容錯過！！

小凉超喜歡這一道泰式鮮蝦炒河粉，不只是色香味俱全、還有去殼的彈牙鮮蝦，超對胃！

烤豬頸肉配泰式辣醬更是大大推薦必點！豬頸肉外脆內嫩，加上肉質爽彈配上泰式辣醬更是一絕！！

小凉幾乎每一餐少不了的就是椰子汁啦！！清甜又好喝，剛剛好可以給我降火XDD

小凉個人覺得Terminal 21跟其他百貨公司比起來最大的差異就是這邊有不少適合拍照的裝置藝術，以及環遊世界的主題樓層，雖然身在泰國卻又有一種在世界遊玩的氣氛。不管是與家人、朋友、閨密一同樂遊曼谷，光在Terminal 21 Asok就能安排上一天，吃喝玩樂購物、美妝一個地方就能達陣，且不用擔心外面天氣炎熱，依舊可以美美的逛街玩樂、拍美照，重點交通便利只要搭乘空鐵BTS，或地鐵MRT都可以直接到達 Terminal 21 Asok，也難怪ASOK站會成為泰國曼谷最熱門的朝聖之地！！

Terminal 21 Asok

電話：+66 2 108 0888

營業時間：10:00~22:00

地址：泰國88 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok

官網： https://www.terminal21.co.th/asok/

粉絲團： https://www.facebook.com/Terminal21Asok

IG： https://www.instagram.com/terminal21asok

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