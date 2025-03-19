【桃園食記】吳氏湯包

吳氏湯包是桃園龜山最熱門的早餐店，店家凌晨四點就開始營業，開門沒多久就開始湧入滿滿的排隊人潮，雖然店名叫做湯包，但店內的招牌其實是小籠包，小籠包極為扎實外皮有嚼勁，內餡保有濕潤感吃起來不會太乾，免費的韭菜醬油一定要加好加滿，另外蛋餅也是熱門必點，價格也極為平實，難怪如此受到大家的喜愛。

開車前往可停附近的台灣聯通停車場文化七場或台灣聯通停車場大華場。

▲吳氏湯包有個顯眼的黃底紅字招牌，剛抵達就看到門口滿滿的排隊人潮，不管內用外帶都是排在一起。

▲小籠包都是現擀現包現蒸的，保證能吃到最新鮮剛出爐的早餐。

▲吳氏湯包菜單：除了熱門的小籠包外，還有各種口味的蛋餅、抓餅、麵類、鰻頭、包子、飲料等品項。

▲醬料台有韭菜醬油、辣椒醬、筷子、吸管可自取。

▲看到隔壁桌的客人都是直接把滿滿的韭菜醬油倒在小籠包上一起吃，於是我也效法這種吃法。

▲店內用餐空間不大很容易客滿，不過翻桌率挺高，當天沒有排太久就進入內用。

▲豆漿 25元、米漿 25元、無糖豆漿 25元：豆漿和米漿喝起來都蠻濃郁的，該有個豆香和豆渣口感都有，甜度適中，與一般早點店喝起來水水的很不同。

▲雙蛋蛋餅 45元：蛋餅是厚皮的類型，外皮煎得酥酥的並帶點微焦感，雙蛋有厚實的double煎蛋，蛋香與餅皮香氣完美融合，沾上醬油膏後更加提味，真的超好吃！

▲小籠包 100元：一籠有10顆，外皮Q彈富有勁道，內餡豬肉是泥狀的，口感濕潤，跟我想像中帶有蔥花的整團肉不同，加入滿滿酒菜的醬油後更增添醬油與韭菜香氣。

▲沖繩黑糖饅頭 30元：黑糖饅頭是深黑色的很少見，約一個手掌大小，口感蓬鬆，有濃郁的黑糖香氣，小朋友吃過後都超愛！

▲蘿蔔糕 35元：蘿蔔糕表層煎得微焦有脆度，口感軟綿緊實，1份才35元真的超便宜，如果這家早餐店在我家附近一定每天都吃！

雞蛋糕短評：湯包是厚皮類型，比較像是小籠包的口感，湯汁雖然不多但內餡扎實，味道很不錯，蛋餅外皮煎得酥脆有濃濃蛋香，豆漿和米漿喝起來也很香濃，是在地熱門早餐店！



用餐環境★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★☆



【吳氏湯包美食資訊】

地址：桃園市龜山區文化七路93號

電話：033278975

官網：facebook

營業時間：04:00–12:30 (周一、周二公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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