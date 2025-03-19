您好！很高興為您介紹明昌越式餐館的歷史、推薦菜色及其營養特點，並提供地址、電話及預約方式。希望這些資訊能讓您更了解這家餐館，並享受到美味的越南料理。😊

明昌越式餐館的歷史

明昌越式餐館位於新竹市東區學府路369號，靠近十八尖山、新竹市動物園、新竹高商及工研院後門。 這家餐館由越南籍老闆經營，致力於提供正宗的越南美食，深受當地居民和遊客的喜愛。餐館內部裝潢簡潔，營造出溫馨的用餐環境。

推薦菜色及其營養特點

以下是您列出的菜色及其推薦程度和營養特點：

1. 牛腩法國麵包（1條）贈送荷包蛋：這道菜結合了法國麵包的酥脆口感與牛腩的濃郁滋味，搭配荷包蛋增添蛋白質，是一道美味且營養均衡的選擇、冬天想吃越南料理的暖胃的

冬天❄️很適合吃的牛腩湯頭👍

2. 雞絲沙拉：清爽的雞絲沙拉富含蛋白質和纖維，有助於增強飽足感，適合追求健康飲食的您。

3. 蝦醬炒空心菜（中）：空心菜富含維生素和礦物質，搭配蝦醬增添鮮味，是一道營養豐富的蔬菜料理。

4. 炒蛤蜊（中）：蛤蜊含有豐富的蛋白質和鐵質，有助於提升免疫力，這道菜口感鮮美，值得一試。

5. 春捲涼拌米線：這道菜結合了春捲的酥脆與米線的滑順，搭配新鮮蔬菜，提供多樣的口感與營養。

6. 牛肉河粉湯（中）：作為越南的經典料理，牛肉河粉湯湯頭鮮美，牛肉嫩滑，提供豐富的蛋白質和碳水化合物，是一道令人滿足的主食。冬季天氣寒冷 冬寒食牛肉有助於保暖防寒暖胃作用爲補益佳品。份量給得很有誠意，完全值得一點！

7. 法國麵包香茅排骨：香茅的獨特香氣與排骨的鮮嫩相結合，搭配法國麵包，帶來豐富的口感層次，值得品嚐。

8. 椰子汁：天然的椰子汁清涼解渴，富含電解質，有助於補充水分，是搭配美食的理想飲品。

推薦介紹心得

明昌越式餐館以其正宗的越南料理和豐富的菜色選擇，深受顧客青睞。無論是經典的牛肉河粉湯，還是獨特的法國麵包香茅排骨，每道菜都展現了越南美食的精髓。此外，餐館提供的蝦醬炒空心菜、炒蛤蜊等菜色，讓人感受到食材的新鮮與烹調的用心。整體而言，明昌越式餐館是一家值得一訪的餐館，讓您在台灣也能品嚐到道地的越南風味。

地址、電話及預約方式

地址：新竹市東區學府路369號（近十八尖山、新竹動物園、新竹高商、工研院後門）

電話：03-5166046

營業時間：11:00-20:00（最晚預約或點餐時間為各營業時段結束前30分鐘，外帶至19:45）

下午茶：14:00～17:00

平日可訂位，假日不可訂位

建議您提前致電預約，以確保座位。此外，餐館也提供外帶服務，方便您的用餐需求。

希望以上資訊能幫助您更了解明昌越式餐館，祝您用餐愉快！

明昌越式餐館位於新竹市，專門提供道地的越南料理，深受在地食客的喜愛。餐館的環境寬敞明亮，裝潢簡約，營造出舒適的用餐氛圍。

推薦菜色：

牛肉河粉：使用牛骨及蔬果熬製數小時的湯頭，鮮甜不死鹹，河粉彈性十足，搭配鮮嫩的牛肉片，令人回味無窮。

MINGCHANGVN.WEEBLY.COM

生菜春捲：以米紙包裹冰鎮過的米線、醃製五花肉、蝦子和九層塔，口感清爽，搭配酸甜醬汁，令人食指大動。

香茅排骨涼拌米線：米線Q彈，配上小黃瓜、花生、洋蔥、青蔥和切片排骨，整體清爽無負擔。

心得分享：

我有機會品嚐到明昌越式餐館的美食。餐館提供的道地越南料理，無論是湯頭鮮美的牛肉河粉，還是清爽可口的生菜春捲，都讓人感受到越南美食的魅力。用餐環境舒適，服務人員親切，讓人倍感滿意。這次的用餐經驗，讓我對越南料理有了更深入的了解，也非常感謝YANG紋繡師的推薦，讓我發現了這家優秀的餐館。

明昌越南餐館：道地美味，讓人一試成主顧！

在眾多越南料理餐廳中，明昌越南餐館絕對是不可錯過的美食寶藏！每一道料理都展現出越南飲食文化的靈魂，不僅用料講究，味道更是道地又驚艷，讓人彷彿置身於越南街頭，享受那股濃厚的人情味與美食魅力。

首先要大推的是他們的牛肉河粉，湯頭清甜鮮美，完全不油膩，喝一口就能感受到長時間熬煮的濃郁層次感。**牛肉軟嫩入味，搭配彈牙的米粉，每一口都是幸福的滋味。

除了河粉，**法國麵包三明治（Bánh Mì）也是必點的驚喜！**外皮酥脆，內餡夾著特製醃製肉類、新鮮蔬菜與濃郁的醬料，每一口都是多層次的口感享受。那種酥脆與柔軟交織的美妙滋味，讓人吃過一次就念念不忘。

店內還有各種經典越南小吃，每一道都精緻又美味

除了美食，**明昌越南餐館的服務也非常親切熱情，店內環境乾淨整潔，氣氛溫馨，讓人用餐時特別放鬆愉快。**無論是想要簡單解饞，還是與親朋好友聚餐，這裡都是最好的選擇！

如果你熱愛越南料理，或是想品嚐真正道地的越南美食，明昌越南餐館絕對值得一試，保證讓你一吃就愛上！

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一起去十八尖山 約親朋好友一起來 逛完新竹市動物園的附近親子餐廳 走路十分鐘 先從土地公廟往前走綠水路往前走看到全家之後再一直走到底在右轉學府路大約20米就看到明昌越式餐館了

🚗停車資訊：

機車⭕️汽車⭕️

店家附近的路段都有白線，同時也有機車停車格跟汽車停車格，我們即使在晚餐時段去也找的到空位停車。

明昌越式餐館停車指南

十八尖山停車場停車場提供3小時免費停車優惠從第4小時才開始計時收費，1小時30元 走路5分鐘

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