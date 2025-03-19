來哈爾濱第一頓中餐就在中央大街旁的塔道斯西餐廳，也是第一次吃俄式料理

▲中央大街寬敞乾淨，逛起來很舒服，街道兩旁有許多商店及賣紅腸的店家

▲塔道斯西餐廳

招牌上寫著創立於1901年，傳統俄式西餐高加索風味

附近還有其他俄式餐廳，大家可以多比較再決定喔！

▲一走下來彷彿真的到了另一個國度

▲櫃台

▲牆上有簡介可以瀏覽

▲感覺餐廳蠻大的，還有其他用餐區

▲餐廳制服跟風格也很一致

▲菜單沒拍完整

詳情可上大眾點評或其他美食APP瀏覽

▲398人民幣的雙人套餐

▲中午點了這個雙人套餐

▲檸檬水

▲小番茄&紅蘿蔔絲

▲烏克蘭紅菜湯先上桌，喝起來清爽開胃，低溫的天氣來上一口好舒服

▲塔道斯繽紛果蔬沙拉，原以為沙拉吃起來會很冰冷

吃了一兩口發現溫度很適宜，爽口鮮甜的蔬果與沙拉好契合

不知不覺的也就吃光光了

▲塔道斯麵包一套

麵包口感軟韌度蠻剛好的，外皮甚至有點酥，不乾硬有嚼勁，中間口感比較軟

▲附的黃油，應該就是奶油吧；然後另一個是藍莓果醬

抹著麵包一起吃也吃掉好幾個，雖然最後還是沒能吃完

▲俄羅斯冷切腸拼盤，這個味道蠻普通的

▲果木煙燻肩胛小排，肉質新鮮，外表烤的微焦但裡面多汁軟嫩，妹妹有喜歡，好吃

▲蒜香雞腿排

▲煎三文魚配奶油歐芹醬

鮭魚肉很厚，沾著酸酸甜甜的醬汁很可口

▲罐燜蝦仁

這蝦仁應該是當天覺得最好吃的一道

蝦仁感覺有先炸過，裹著醬汁很入味

醬汁也是柔和酸甜

▲俄羅斯蜂蜜蛋糕，此時已經很飽，但還是把它吃掉了

這樣一套吃下來有合口味的

也有比較吃不習慣的，但整體來說還是可以的！

【塔道斯西餐廳 中央大街店】

地址：黑龍江省哈爾濱市道里區中央大街127號（近西五道街）

距地鐵三號線友誼宮站2口步行約850公尺

營業時間：11:00-22:00（僅供參考）

【延伸閱讀】

【黑龍江省哈爾濱市】黑龍江東北虎林園｜4A級旅遊景區｜搭驚險車餵東北虎 二埋汰

【黑龍江省哈爾濱市】山河屯鐵鍋燉 通江街店｜近哈爾濱中央大街哈布斯堡江景飯店（索菲亞教堂店）｜距地鐵三號線友誼宮站1口步行約240m

【黑龍江省哈爾濱市】哈爾濱紅專早市｜花姐蛋堡｜笨巧手包子｜紅姐油條現磨豆漿

【黑龍江省哈爾濱市】哈爾濱道里菜市場｜紅專尹胖子油炸糕｜南瓜餅｜德民王式乾炸里脊｜近索菲亞教堂

【黑龍江省哈爾濱市】紅專回民館｜哈爾濱市人民防洪勝利紀念塔｜松花江畔看晚霞

【黑龍江省哈爾濱市】聖索菲亞教堂｜拜占庭式建築風格｜4A級旅遊景區｜道里市場旁