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【黑龍江省哈爾濱市】TATOC塔道斯西餐廳｜創始於1901年的老字號俄式餐廳｜中央大街美食

2025-03-19 14:56:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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來哈爾濱第一頓中餐就在中央大街旁的塔道斯西餐廳，也是第一次吃俄式料理

 

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▲中央大街寬敞乾淨，逛起來很舒服，街道兩旁有許多商店及賣紅腸的店家

 

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▲塔道斯西餐廳

招牌上寫著創立於1901年，傳統俄式西餐高加索風味

附近還有其他俄式餐廳，大家可以多比較再決定喔！

 

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▲一走下來彷彿真的到了另一個國度

 

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▲櫃台

 

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▲牆上有簡介可以瀏覽

 

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▲感覺餐廳蠻大的，還有其他用餐區

 

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▲餐廳制服跟風格也很一致

 

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▲菜單沒拍完整

詳情可上大眾點評或其他美食APP瀏覽

 

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▲398人民幣的雙人套餐

 

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▲中午點了這個雙人套餐

 

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▲檸檬水

 

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▲小番茄&紅蘿蔔絲

 

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▲烏克蘭紅菜湯先上桌，喝起來清爽開胃，低溫的天氣來上一口好舒服

 

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▲塔道斯繽紛果蔬沙拉，原以為沙拉吃起來會很冰冷

吃了一兩口發現溫度很適宜，爽口鮮甜的蔬果與沙拉好契合

不知不覺的也就吃光光了

 

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▲塔道斯麵包一套

麵包口感軟韌度蠻剛好的，外皮甚至有點酥，不乾硬有嚼勁，中間口感比較軟

 

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▲附的黃油，應該就是奶油吧；然後另一個是藍莓果醬

抹著麵包一起吃也吃掉好幾個，雖然最後還是沒能吃完

 

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▲俄羅斯冷切腸拼盤，這個味道蠻普通的

 

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▲果木煙燻肩胛小排，肉質新鮮，外表烤的微焦但裡面多汁軟嫩，妹妹有喜歡，好吃

 

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▲蒜香雞腿排

 

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▲煎三文魚配奶油歐芹醬

鮭魚肉很厚，沾著酸酸甜甜的醬汁很可口

 

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▲罐燜蝦仁

這蝦仁應該是當天覺得最好吃的一道

蝦仁感覺有先炸過，裹著醬汁很入味

醬汁也是柔和酸甜

 

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▲俄羅斯蜂蜜蛋糕，此時已經很飽，但還是把它吃掉了

 

這樣一套吃下來有合口味的

也有比較吃不習慣的，但整體來說還是可以的！

 

【塔道斯西餐廳 中央大街店】

地址：黑龍江省哈爾濱市道里區中央大街127號（近西五道街）

距地鐵三號線友誼宮站2口步行約850公尺

營業時間：11:00-22:00（僅供參考）

 

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