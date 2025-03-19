呷呼霸佰元鍋物是某天晚上散步看到的

很明亮的店面，當時吃鍋的人也超多，想著之後要找機會來光顧

▲店址在中央路二段55號，員和公園旁邊，路邊都有機車格，蠻好停車的

▲google上的營業時間是11:00-01:00，和招牌上的不同

不過也都含括消夜時段了

▲灃食餐館-就是醬精緻簡餐&派克脆皮雞排

就是醬以前開在裕民路上，後來搬到中央路二段51號繼續營業

供餐方式和之前有沒有一樣就不曉得啦～

▲一進來右手邊是櫃台，點餐結帳的地方，目前只收現金，可載具

▲用餐空間明亮乾淨，適合多人聚餐

▲最旁邊那排是自助吧，現在的小火鍋沒有自助吧真的會有點吃不飽

▲巧克力乖乖、爆米花、咖啡...

自助吧品項跟口味不曉得是不是固定的，請依店家供應為主

▲有霜淇淋真的很加分，那天是巧克力跟焦糖布丁

▲醬料區

▲加湯區上面寫著適用所有湯底；素食鍋則有另外的專用湯壺

▲餐具

▲杜老爺冰淇淋，旁邊有甜筒

▲一大鍋白飯

▲印象中好像是拌飯的豬油

▲當天點了一份經典牛肉鍋、日式豬肉壽喜鍋、烏鱧斑魚鍋

感覺肉要加量才能吃得比較過癮

菜單上還有其他加點的品項，我沒拍完整

但火鍋口味都有拍到，就是圖片上那些鍋

▲日式豬肉壽喜鍋

▲經典牛肉鍋

▲烏鱧斑魚鍋上面有三片豬肉

▲這是我的日式豬肉壽喜燒

醬汁微甜，不要煮太久就不會那麼鹹

豬肉口感還不錯，原本以為會很乾柴

其他就是常見的火鍋料跟蔬菜

▲配飯吃可以吃很飽

▲爆米花&巧克力乖乖

▲無糖茶

▲霜淇淋口味跟甜度都不錯，裝了兩三次有哈哈哈！

【呷呼霸佰元鍋物 土城店】

地址：新北市土城區中央路二段55號

電話：02-2270-2222

營業時間：11:00-01:00

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