位於新北大都會公園內的「熊猴森樂園」，是全台最大的全齡共融式遊戲場，這裡的特色是堤坡式遊戲場搭配台灣特有種動物為主題，光是大大小小溜滑梯就有三十一座，整個園區約有百種遊具，絕對讓小小孩玩到不想離開。

從機場捷運三重站A2出口，就可來到新北大都會公園，交通很方便，公園內也有停車場。

前往「熊猴森樂園」要先經過一長排階梯，也可以從一旁的滾輪滑梯直接溜下。

「熊猴森樂園」的面積大約四公頃，真的超級大，可以先把遊園地圖拍起來，遊園圖都有標示廁所、洗手台、哺乳室....等友善空間。

「熊猴森樂園」的遊具和地面都有經過彩繪，繽紛的色彩搭配新北大都會公園的綠地，一眼望去令人心曠神怡。

最受歡迎的遊具非溜滑梯莫屬了，大大小小的滑梯就有三十一座，有開放式的，也有黑暗封閉式的，在玩之前一定要評估小小孩的適應狀況喔！

短短的磨石子滑梯，很適合年紀小的小小童遊玩。

「熊猴森樂園」除了遊具設施超多之外，還有大特色就是園區以台灣特有動物為設計主題。

多種國寶級森林動物的場景設計，讓遊玩時也增添了不少樂趣，拍照起來也很美！

彈塗魚和中華龜的攀爬區，造型超可愛！

鞦韆區旁也有童趣十足的山豬造型搖搖椅。

滑梯之外，攀爬式的遊具也超多，手腳並用可以培養小小孩的反應和判斷力。

學齡前兒童很適合玩的遊具，訓練手眼協調的能力。

超多元的遊具設施，一定會讓小小孩玩瘋！

這個滑繩索的遊具，可是大人小孩都愛玩呢！

這裡真的是全齡共融式的大遊戲場，也有不少適合成年人的體健設施。

既然是親子遊戲場，所以整個園區也都是親子友善，哺乳室也有。

「熊猴森樂園」因為遮蔽空間較少，所以夏天來玩最好選擇一大早、傍晚或晚上時段，不然炎熱天氣一定會玩得滿頭大汗。

「熊猴森樂園」真的是超級無敵大，遊具設施也豐富多元，大小朋友在這裡都可以玩得很盡興。

《景點資訊》

「新北大都會公園熊猴森樂園」

地址：新北市三重區水漾路一段

電話：02-89699596

開放時間：06:00-23:00