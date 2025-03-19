搭乘香港地鐵是探索香港最方便且經濟的方式之一，港鐵四通八達的交通網絡，可以輕鬆抵達各大香港景點，還能沿途品嚐到道地的香港美食。本篇香港地鐵攻略，幫你整理詳細的港鐵路線圖、營業時間，必備的八達通卡及港鐵一日票怎麼買，推薦地鐵沿線的必玩景點，也別忘了拍一組香港地鐵九宮格紀念旅行回憶，跟著本篇一起規劃香港自由行之旅吧！

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使用，換取香港八達通卡搭港鐵超方便！

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香港地鐵

香港地鐵（MTR，Mass Transit Railway）是香港主要的公共交通系統，擁有四通八達的交通網絡，而且班次非常密集，是香港自由行旅客最常選擇的交通方式。港鐵覆蓋了香港島、九龍、新界及部分離島，還能輕鬆轉乘巴士、渡輪等其他交通工具，相當方便！

香港地鐵路線

香港地鐵由9條路線組成，每條路線以不同顏色標示，清晰好辨識，分別是觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線、東涌線、將軍澳線、東鐵線、屯馬線及迪士尼線等9條港鐵路線。

港鐵路線/顏色 起點站↔終點站 主要服務地區 迪士尼線 欣澳 ↔ 迪士尼樂園 香港迪士尼樂園專線 東涌線 香港站 ↔ 東涌 港島中環至大嶼山（青衣、東涌等） 港島線 堅尼地城 ↔ 柴灣 港島北岸（中環、金鐘、銅鑼灣、鰂魚涌等） 荃灣線 中環 ↔ 荃灣 港島中西區及九龍（尖沙咀、旺角、深水埗、葵涌等） 觀塘線 黃埔 ↔ 調景嶺 九龍東（黃大仙、鑽石山、九龍灣、觀塘等） 南港島線 金鐘 ↔ 海怡半島 港島南區（黃竹坑、利東、海怡半島等） 將軍澳線 北角 ↔ 寶琳/康城 將軍澳新市鎮及港島北（調景嶺、油塘、北角等） 東鐵線 金鐘 ↔ 羅湖／落馬洲 新界東及九龍（沙田、大埔、粉嶺、上水等） 屯馬線 屯門 ↔ 烏溪沙 新界西至新界東（荃灣、沙田、馬鞍山、屯門等）

香港地鐵圖

港鐵路線圖

香港地鐵營業時間

港鐵每日營運時間通常為早上06:00至午夜00:00，各路線及車站的首班車和末班車時間略有不同。

在除夕夜、中秋節、平安夜等特別節慶時，香港地鐵也會加開班次，詳細時間和資訊可以至香港地鐵官網查詢。

香港地鐵票價與購買方式

單程車票

如果只需搭乘單程或短程路線，最直接的方式是透在各站的自動售票機或櫃檯購買香港地鐵單程車票，香港地鐵票價會根據起點和終點站的距離來計算。

香港八達通卡

香港悠遊卡「八達通卡」是香港最常用的電子支付工具之一。八達通卡不僅可以搭乘地鐵、巴士、渡輪等多種交通工具，還能在便利商店、餐廳等地進行日常消費。如果在旅途中需要多次搭乘地鐵，很推薦使用八達通卡，既方便又能享受交通優惠。

使用兌換八達通卡

香港機場入境大廳A13櫃檯位置

線上優惠：，或使用兌換。 兌換地點：香港國際機場入境大廳A13

信用卡/行動支付

2024/8起，港鐵也開放使用有NFC感應功能的信用卡、扣賬卡或相關感應式支付裝置（手機/智能手錶等）進入「淺藍色閘門」，車費計算與八達通相同，但有可能會被收取海外交易手續費唷。

港鐵全日通

如果在一天內頻繁搭乘香港地鐵，推薦使用「港鐵全日通」。港鐵一日票可在首次刷卡後的24小時內，無限次搭乘香港地鐵、輕鐵（不包含機場快線）。在行前規劃時，可以先前往港鐵官網或使用「港鐵車費計算器」估算最短路徑和票價，若車費超過$HKD75，使用一日票就非常划算！

現場購票：港鐵客務中心 線上優惠： 兌換地點：香港機場快線櫃檯

香港地鐵怎麼搭？

香港地鐵的搭乘方式和台灣捷運十分相似，只需將單程車票插入閘機，或是用八達通/電子票證「嗶卡」即可進出站，方便又快捷！

使用八達通「嗶卡」進出站

香港地鐵景點推薦

香港自由行最常搭乘的路線，主要是港島線（中環、銅鑼灣、堅尼地城）、荃灣線（旺角、油麻地、尖沙咀）、東涌線（香港、九龍、東涌）、迪士尼線等，此外，觀塘線的黃大仙廟打小人、南港島線的香港海洋公園，也是很熱門的景點路線唷。