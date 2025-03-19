搭乘香港地鐵是探索香港最方便且經濟的方式之一，港鐵四通八達的交通網絡，可以輕鬆抵達各大香港景點，還能沿途品嚐到道地的香港美食。本篇香港地鐵攻略，幫你整理詳細的港鐵路線圖、營業時間，必備的八達通卡及港鐵一日票怎麼買，推薦地鐵沿線的必玩景點，也別忘了拍一組香港地鐵九宮格紀念旅行回憶，跟著本篇一起規劃香港自由行之旅吧！
使用，換取香港八達通卡搭港鐵超方便！
重點整理：
香港地鐵
香港地鐵（MTR，Mass Transit Railway）是香港主要的公共交通系統，擁有四通八達的交通網絡，而且班次非常密集，是香港自由行旅客最常選擇的交通方式。港鐵覆蓋了香港島、九龍、新界及部分離島，還能輕鬆轉乘巴士、渡輪等其他交通工具，相當方便！
香港地鐵路線
香港地鐵由9條路線組成，每條路線以不同顏色標示，清晰好辨識，分別是觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線、東涌線、將軍澳線、東鐵線、屯馬線及迪士尼線等9條港鐵路線。
|港鐵路線/顏色
|起點站↔終點站
|主要服務地區
|迪士尼線
|欣澳 ↔ 迪士尼樂園
|香港迪士尼樂園專線
|東涌線
|香港站 ↔ 東涌
|
港島中環至大嶼山（青衣、東涌等）
|港島線
|堅尼地城 ↔ 柴灣
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港島北岸（中環、金鐘、銅鑼灣、鰂魚涌等）
|荃灣線
|中環 ↔ 荃灣
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港島中西區及九龍（尖沙咀、旺角、深水埗、葵涌等）
|觀塘線
|黃埔 ↔ 調景嶺
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九龍東（黃大仙、鑽石山、九龍灣、觀塘等）
|南港島線
|金鐘 ↔ 海怡半島
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港島南區（黃竹坑、利東、海怡半島等）
|將軍澳線
|北角 ↔ 寶琳/康城
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將軍澳新市鎮及港島北（調景嶺、油塘、北角等）
|東鐵線
|金鐘 ↔ 羅湖／落馬洲
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新界東及九龍（沙田、大埔、粉嶺、上水等）
|屯馬線
|屯門 ↔ 烏溪沙
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新界西至新界東（荃灣、沙田、馬鞍山、屯門等）
香港地鐵圖
港鐵路線圖下載：香港地鐵官網
香港地鐵營業時間
香港地鐵票價與購買方式
單程車票
如果只需搭乘單程或短程路線，最直接的方式是透在各站的自動售票機或櫃檯購買香港地鐵單程車票，香港地鐵票價會根據起點和終點站的距離來計算。
購票地點：香港地鐵站購買實體車票，或在MTR Mobile購買電子單程票。
香港八達通卡
香港悠遊卡「八達通卡」是香港最常用的電子支付工具之一。八達通卡不僅可以搭乘地鐵、巴士、渡輪等多種交通工具，還能在便利商店、餐廳等地進行日常消費。如果在旅途中需要多次搭乘地鐵，很推薦使用八達通卡，既方便又能享受交通優惠。
線上優惠：，或使用兌換。
兌換地點：香港國際機場入境大廳A13
信用卡/行動支付
2024/8起，港鐵也開放使用有NFC感應功能的信用卡、扣賬卡或相關感應式支付裝置（手機/智能手錶等）進入「淺藍色閘門」，車費計算與八達通相同，但有可能會被收取海外交易手續費唷。
港鐵全日通
如果在一天內頻繁搭乘香港地鐵，推薦使用「港鐵全日通」。港鐵一日票可在首次刷卡後的24小時內，無限次搭乘香港地鐵、輕鐵（不包含機場快線）。在行前規劃時，可以先前往港鐵官網或使用「港鐵車費計算器」估算最短路徑和票價，若車費超過$HKD75，使用一日票就非常划算！
現場購票：港鐵客務中心
線上優惠：
兌換地點：香港機場快線櫃檯
香港地鐵怎麼搭？
香港地鐵的搭乘方式和台灣捷運十分相似，只需將單程車票插入閘機，或是用八達通/電子票證「嗶卡」即可進出站，方便又快捷！
香港地鐵景點推薦
香港自由行最常搭乘的路線，主要是港島線（中環、銅鑼灣、堅尼地城）、荃灣線（旺角、油麻地、尖沙咀）、東涌線（香港、九龍、東涌）、迪士尼線等，此外，觀塘線的黃大仙廟打小人、南港島線的香港海洋公園，也是很熱門的景點路線唷。
|地鐵路線
|地鐵站
|推薦景點
|
港島線
|中環站
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中環半山扶手電梯、太平山頂
|銅鑼灣站
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時代廣場、銅鑼灣購物區、維多利亞公園
|堅尼地城站
|堅尼地城
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荃灣線
|旺角站
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旺角街市、女人街、花園街、金魚街、朗豪坊
|油麻地站
|
天后廟、廟街夜市、油麻地街市
|尖沙咀站
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維多利亞港、星光大道、天星小輪
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東涌線
|香港站
|維多利亞港
|九龍站
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天際100、M+博物館
|東涌站
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昂坪360纜車、大嶼山天壇大佛
|迪士尼線
|迪士尼站
|香港迪士尼樂園
|南港島線
|海洋公園站
|香港海洋公園
|觀塘線
|黃大仙站
|黃大仙廟
香港地鐵九宮格
除了搭乘香港地鐵到遊玩景點、品嚐道地美食之外，現在更流行一個新玩法－「港鐵九宮格」！幾乎每個香港地鐵站都有不同顏色的磁磚牆，許多人會特地搭乘港鐵，沿途與彩色牆面和站名拍照，組成繽紛的香港地鐵九宮格照片，尤其擁有彩虹色牆面的地鐵彩虹站，更是收藏控和攝影愛好者的必拍站點。
下次安排香港自由行，可以和朋友一起沿線打卡拍香港九宮格美照，不僅能創造獨特的旅行紀念，還能當作香港旅遊的雨天備案唷。
香港地鐵常見問題FAQ
Q：香港地鐵車票如何購買？
單程車票可以在港鐵站的自動售票機或櫃檯購買，或是在線上購買八達通卡、港鐵全日票，不僅更方便使用還能享有優惠。
Q：可以用港鐵全日通搭乘機場快線嗎？
港鐵全日通可一日不限次搭乘香港地鐵、輕鐵，但不包含機場快線。
Q：香港地鐵是否設有無障礙設施？
大部分港鐵車站都設有無障礙設施，包括無障礙通道、升降機以及適合輪椅使用者的設施。此外，地鐵車廂內也設有博愛座，供老年人、孕婦、殘疾人士及有需要的乘客使用。